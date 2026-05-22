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Tarja Turunen en México 2026: fecha, boletos y detalles de su concierto navideño

La soprano finlandesa llegará al Auditorio BlackBerry con un repertorio que mezcla clásicos navideños con arreglos orquestales

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Tarja Turunen
La soprano finlandesa se presenta el 9 de diciembre en el Auditorio BlackBerry en CDMX. (Tarja Turunen)

La soprano finlandesa Tarja Turunen regresará a México el próximo 9 de diciembre de 2026 con un concierto navideño en el Auditorio BlackBerry de la Ciudad de México, en el marco de su gira The Spirit of Christmas 2026, donde se presentará acompañada por un cuarteto de cuerdas.

El show lleva por nombre completo The Spirit Christmas 2026. Canciones de Navidad con cuarteto de cuerdas. El formato apuesta por la austeridad escénica: sin pirotecnia ni efectos visuales exagerados, con Turunen vestida de gala y un acompañamiento de cámara que le da al espectáculo un corte teatral y cinematográfico.

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‘Frisson Noir’, el disco más pesado de su carrera, sale en junio de 2026

El concierto en México llega meses después de que Turunen publique Frisson Noir, su nuevo álbum de estudio previsto para el 12 de junio de 2026 bajo el sello earMUSIC. La propia artista lo describe como el trabajo más pesado de su carrera, un regreso al metal tras siete años sin un disco del género. El álbum incluye colaboraciones con Dani Filth, Chad Smith y Apocalyptica, entre otros músicos.

Tarja Turunen
Con The Spirit Christmas 2026, Tarja lleva su formato más íntimo a la Ciudad de México. (Facebook Tarja Turunen)

El repertorio mezcla el catálogo navideño con arreglos orquestales

En escena, piezas como “Walking in the Air” y “Silent Night” se integran a un repertorio que retoma sus álbumes navideños From Spirits and Ghosts y Dark Christmas, trabajos que reinterpretan la tradición desde un ángulo orquestal y sombrío. Los arreglos dinámicos conviven con la voz operática de Tarja Turunen sin perder la nobleza de los originales.

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Los inicios de Tarja Turunen

Tarja Turunen nació en 1977 en Kitee, una pequeña ciudad al este de Finlandia. Estudió en el Conservatorio de Karlsruhe, en Alemania, y saltó a la fama como vocalista fundadora de Nightwish, banda de metal sinfónico que marcó a toda una generación del género durante los noventa y principios de los 2000. Tras su salida del grupo en 2005, construyó una carrera solista que combina el metal con la música clásica y el pop oscuro.

Tarja
La fundadora de Nightwish regresa a México con un show navideño de corte teatral y cinematográfico. (Tarja Turunen)

Boletos y precios para ver a Tarja Turunen en México

Las entradas para el concierto del 9 de diciembre en el Auditorio BlackBerry se adquieren a través de la boletería Passline. La fecha en México precede a la gira europea de la artista, que recorre Polonia y la República Checa entre el 12 y el 21 de diciembre.

  • Preferente A: 2 mil 130 pesos
  • Preferente B: mil 780 pesos
  • Platea: mil 490 pesos
  • Grada: 990 pesos

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