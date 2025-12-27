El declive del Cártel de Sinaloa: capos de Los Beltrán Leyva ganarían peso frente a caída de Los Chapitos

"El Chapo Isidro" es señalado como el artífice del asesinato de Óscar Noé Medina González, "El Panu" | Anayeli Tapia / Infobae México

La muerte de Óscar Noé Medina González, “El Panu”, ocurrida la noche del 21 de diciembre de 2025 en la Zona Rosa de la Ciudad de México, no sólo marcó la caída de uno de los lugartenientes más visibles de Los Chapitos, sino que aceleró un proceso de reconfiguración dentro de la estructura del Cártel de Sinaloa y sus grupos aliados.

De acuerdo con las recientes revelaciones de la periodista Anabel Hernández en su podcast Narcosistema, este asesinato liberó espacio operativo para el ascenso de dos figuras clave: Óscar Manuel Gastélum Iribe y Pedro Inzunza Noriega, quienes son conocidos como “El Músico” y “El Sagitario” respectivamente.

Ambos, según plantea la periodista de investigación, ahora impulsados por el debilitamiento de Los Chapitos y por alianzas estratégicas criminales.

El desplome del círculo de seguridad de Los Chapitos se vuelve cada vez más real con el asesinato de Óscar Noé Medina González, "El Panu" | Infobae México

“El Músico”: el operador con acusaciones de narcoterrorismo y control de rutas de droga

Óscar Manuel Gastélum Iribe, mejor conocido como “El Músico”, tiene una trayectoria criminal que se remonta al menos a finales de los años 2000 cuando se vinculó con la estructura de Los Beltrán Leyva tras la ruptura de esa organización con el Cártel de Sinaloa.

Sobre esa línea, la justicia de Estados Unidos lo ha señalado como líder de una facción que supervisó la importación de grandes cantidades de fentanilo, cocaína, heroína y otras drogas al país norteamericano, donde se incluyen envíos de cientos o miles de kilogramos.

Así mismo, diversos tribunales estadunidenses han emitido acusaciones por cargos de narcoterrorismo, tráfico de drogas y armas de fuego en su contra, puesto que se le atribuye la distribución interestatal de drogas y la conspiración con otros capos para sostener una amplia red de transporte de narcóticos hacia Chicago y otras regiones.

"El Músico" es uno de los principales líderes del Cártel de Los Beltrán Leyva y quien ha sido señalado como traficante clave de diversas drogas hacia EStados Unidos | OFAC

¿De dónde nace el apodo de “El Músico” dentro del narcotráfico en México?

El apodo de “El Músico” tendría un origen cultural vinculado con su supuesta afinidad con la música o los narcocorridos, un detalle que ha trascendido incluso en registros gubernamentales tanto de la Unión Americana como de México.

Gastélum Iribe ha mantenido bajo perfil, pero poco a poco ha emergido como una figura determinante para las operaciones logísticas del grupo que heredó parte de las rutas y la estructura de Los Beltrán Leyva.

“El Sagitario”: herencia de Beltrán Leyva y consolidación en el Cártel de Guasave

Pedro Inzunza Noriega, “El Sagitario”, es otra pieza clave en el nuevo equilibrio criminal. Procedente de Sinaloa y con una trayectoria vinculada al Cártel de los Beltrán Leyva, su alias haría referencia a su fecha de nacimiento y simboliza una figura veterana en las estructuras delictivas del noroeste mexicano.

Pedro Inzunza Noriega, "El Sagitario", es uno de los tres narcos más prominentes de las filas que aún quedan del Cártel de Los Beltrán Leyva | OFAC

“El Sagitario” formó parte de una generación de líderes que mantuvo la operación del Beltrán Leyva después de su fragmentación con el Cártel de Sinaloa y, en años recientes, ha sido identificado por autoridades de México y Estados Unidos como un operador significativo dentro del desmembrado grupo conocido como Cártel de Guasave.

La colaboración entre “El Sagitario” y “El Músico” ha sido destacada por la presencia de cargas de fentanilo incautadas y acciones coordinadas que reflejan una capacidad operativa consolidada, incluso frente a decomisos históricos realizados por la Secretaría de Marina (Semar) y la Guardia Nacional (GN) en Sinaloa.

Además, tanto “El Sagitario” como su hijo Pedro Inzunza Coronel, “El Pichón”, han sido objeto de sanciones por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos por cargos relacionados con narcoterrorismo en el pasado.

"El Pichón" era originario de Los Mochis y su padre era Pedro Inzunza Noriega de Los Beltrán Leyva | SSPC

Ascenso criminal tras la caída de “El Panu”

La muerte de “El Panu” dejó un vacío operativo dentro de Los Chapitos que ha sido rápidamente asumido por estas dos figuras, quienes ahora compiten por ampliar su influencia no sólo en Sinaloa, sino en territorios estratégicos conectados con el tráfico internacional de drogas.

Así pues, y con base en las revelaciones de Anabel Hernández, “El Músico” y “El Sagitario” representan el ascenso de remanentes del Cártel de Beltrán Leyva integrados a la estrategia del Cártel de Guasave con redes logísticas que antes respondían a líderes asesinados o detenidos.

Fue a misa y a comer: así fueron las últimas horas con vida de "El Panu" | Anayeli Tapia / Infobae México

Su consolidación no implica una pacificación del conflicto; al contrario, la disputa por rutas, puntos logísticos y alianzas refuerza la violencia y la fragmentación interna que, según especialistas, sería totalmente real en el 2026.