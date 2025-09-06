México

Con submarinos, buques y hasta trenes: así era como el “El Músico”, líder de los Beltrán Leyva, traficaba droga a los EEUU

Óscar Manuel Gastelum Iribe fue acusado de narcoterrorismo, drogas y tráfico de armas por la Fiscalía del Distrito Norte de Illinois

Por Ale Huitron

Imagen ilustrativa de una embarcación. Foto:
Imagen ilustrativa de una embarcación. Foto: Semar

La Corte del Distrito Norte de Illinois en Chicago, Estados Unidos, acusó de narcoterrorismo, drogas y posesión de armas a Óscar Manuel Gastelum Iribe, alias “El Músico”, uno de los líderes del Cártel de los Beltrán Leyva.

De acuerdo con los documentos judiciales, el narcotraficante se dedicaba a supervisar la importación de cantidades “sustanciales” de fentanilo, cocaína, heroína y otras drogas a los Estados Unidos mediante el uso de diversos transportes a nombre del cártel.

La acusación, realizada este viernes 5 de septiembre, refiere que Gastelum Iribe junto con otros miembros organizó el transporte de toneladas de cocaína desde países de Centroamérica y Sudamérica, incluyendo Colombia y Panamá con destino a México.

Además, enviaba cargamentos de heroína desde México a la frontera con Estados Unidos, y utilizaba diversos medios como aeronaves privadas, submarinos, embarcaciones sumergibles y semisumergibles, buques portacontenedores, lanchas, barcos pesqueros, autobuses, tractocamiones y automóviles.

En la más alta esfera
En la más alta esfera de los Beltrán Leyva hay al menos tres narcotraficantes. (OFAC)

Una vez que los fundadores del cártel fueron arrestados o asesinados, “El Músico” continuó con las operaciones de la organización criminal utilizando zonas costeras del estado de Oaxaca, en la que trabajadores recibían los cargamentos de cocaína que eran transportadas en pangas y otras embarcaciones.

La acusación también señala que Gastelum Iribe gestionó que las ganancias del narcotráfico se cobraran a clientes en EEUU para luego blanquearlas y transferirlas a México y otros lugares para beneficio del cártel.

Luego de asociarse con Fausto Isidro Meza Flores, alias “Chapo Isidro” y Pedro Inzunza Coronel, alias “Sagitario”, los tres comenzaron a dirigir el cártel de los Beltrán Leyva.

Tanto Meza Flores como Gastelum Iribe son señalados por importar cocaína, drogas y precursores químicos de países como Colombia, Ecuador, Bolivia, Belice, Costa Rica, Honduras y Guatemala hacia México, esto mediante el uso de aviones de carga, aeronaves privadas, submarinos y otras embarcaciones, así como vagones de ferrocarril, tractocamiones y hasta transportistas interestatales, comerciales, privados y extranjeros.

Aquí yacen los restos de
Aquí yacen los restos de capos como Ignacio Nacho Coronel, Arturo Beltrán Leyva; familiares y sicarios que trabajaron para Joaquín El Chapo Guzmán e Ismael El Mayo Zambada, Rafael Caro Quintero o El Güero Palma, entre muchos otros. FOTO: JUAN CARLOS CRUZ /CUARTOSCURO.COM

“El Músico” es acusado por cargos de terrorismo por participar en “narcoterrorismo”, proporcionar apoyo material y recursos al Cártel de Sinaloa, el cual fue designado por el presidente Donald Trump como Organización Terrorista Extranjera en febrero pasado.

Además, es señalado por intentar proteger las actividades ilícitas de la organización criminal atacando a rivales, militares y fuerzas del orden, incluyendo el asesinato de un policía mexicano y dos personas más.

Gastelum Iribe en su liderazgo también habría armado a miembros del cártel con ametralladoras, armas de fuego semiautomáticas, lanzagranadas propulsadas por cohetes y artefactos explosivos, además de sobornar a funcionarios públicos y a las fuerzas del orden.

El Departamento de Justicia de EEUU señaló que por estos cargos “El Músico” enfrenta una sentencia obligatoria de cadena perpetua si es declarado culpable.

