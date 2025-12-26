México

“El Chapo Isidro” habría pagado 200 mil dólares para ubicar a “El Panu” en CDMX, reveló Anabel Hernández

La periodista también dio a conocer que los dos sicarios que acribillaron al compadre de Iván Archivaldo Guzmán Salazar serían del Barrio Bravo de Tepito

Anabel Hernández reveló en su pódcast "Narcosistema" que Fausto Isidro, líder del Cártel de Guasave, fue quien ordenó el asesinato de "El Panu" en CDMX | Jovani Pérez / Infobae México

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) confirmó esta Navidad que el hombre asesinado en un restaurante de la Zona Rosa el pasado 21 de diciembre fue identificado como Óscar Noé Medina González, identificado como “El Panu” y señalado por autoridades nacionales e internacionales como último jefe de seguridad de la facción criminal conocida como Los Chapitos y afín al Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con la fiscalía capitalina, la identificación de la víctima se realizó mediante peritajes de huellas dactilares, lo que permitió corroborar su identidad y su presunta relación con dicha organización criminal. Por estos hechos, la FGJCDMX inició igualmente una carpeta de investigación por el delito de homicidio calificado.

Los primeros reportes oficiales indican que “El Panu” se encontraba al interior del establecimiento acompañado de familiares cuando un sujeto vestido de negro y con cubrebocas se aproximó y le disparó en repetidas ocasiones. El ataque dejó como saldo una persona fallecida y otra más lesionada, cuya identidad no fue revelada por las autoridades.

El reportero Carlos Jiménez difundió una serie de imágenes donde se observa que el presunto asesino de "El Panu" se escondió en la zona de Reforma 222 | X / @c4jimenez

La fiscalía detalló que, tras el ataque armado, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) acordonaron la zona. A la par, peritos en criminalística e identificación forense realizaron el aseguramiento del inmueble y la recolección de indicios balísticos y otros elementos de prueba.

El asesinato de “El Panu”: la periodista Anabel Hernández sostiene que pagaron para ubicarlo en CDMX

La versión difundida en el pódcast Narcosistema, conducido por la periodista de investigación Anabel Hernández, apuntan a que el asesinato de “El Panu” habría sido posible tras una presunta filtración de información desde el interior de la SSC-CDMX.

De acuerdo con dicha versión, un funcionario o elemento de la policía capitalina habría proporcionado a los agresores la ubicación exacta del operador de Los Chapitos mientras se encontraba cenando en el restaurante oriental “Luau”, ubicado en la Zona Rosa y a menos de 300 metros del búnker principal de la policía capitalina, a cambio de un soborno estimado en 200 mil dólares.

Óscar Noe Medina González fue asesinado en el restaurante de comida oriental "Luau" cuando se encontraba comiendo con su madre y otro acompañante en Zona Rosa | X / @RaulGtzNR

Un homicidio quirúrgico contra Los Chapitos y posible “protección” de la SSC-CDMX

El ataque ocurrió cuando dos hombres armados ingresaron al establecimiento y dispararon contra “El Panu” y uno de sus acompañantes; en tanto, su madre, quien también se encontraba en la mesa, resultó ilesa.

Según la narración periodística de Anabel Hernández, Medina González se desplazaba en la Ciudad de México sin un grupo armado propio, debido a que presuntamente contaba con protección policial, lo que habría generado una sensación de seguridad que fue aprovechada por sus agresores.

“El Chapo Isidro” como autor intelectual de la muerte del último jefe de seguridad de “La Chapiza”

La periodista también reveló que, de acuerdo con sus fuentes consultadas, la ejecución habría sido ordenada por Fausto Isidro Meza Flores, “El Chapo Isidro”, en el marco de la disputa criminal por el control de territorios en Sinaloa.

Hasta el momento, ni la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, ni la SSC-CDMX han confirmado estas versiones. Tampoco han informado sobre detenciones relacionadas con una posible filtración interna.

Otra de las hipótesis que maneja la periodista Anabel Hernández es que "El Panu" recibía protección de la SSC-CDMX al andar tan libremente por las calles del centro capitalino | Gobierno de la Ciudad de México

La relación de “El Panu” con Iván Archivaldo Guzmán, un vínculo criminal clave

Óscar Noé Medina González no era un operador secundario dentro de la estructura criminal de Los Chapitos, sino uno de los hombres de mayor confianza de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, y a quien diversos testimonios periodísticos describen como su amigo cercano, compadre y principal brazo operativo.

De acuerdo con declaraciones de exintegrantes del Cártel de Sinaloa, desempeñó un papel central en la consolidación del poder de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán. Particularmente, en la expansión del tráfico de fentanilo y en la organización de grupos armados que operaban en Sinaloa y otros estados del país.

Su cercanía con Iván Archivaldo no solo era operativa, sino personal. Así pues, “El Panu” fungía como operador logístico, enlace con células criminales y ejecutor de decisiones estratégicas, e intervenía en momentos clave para contener crisis internas dentro del grupo.

Especialistas en narcotráfico mexicano refieren que Óscar Noe Medina González servía como la "cabeza fría" de Iván Archivaldo Guzmán Salazar | Archivo Infobae México

Por todo lo anterior, su muerte ha sido interpretada como un golpe significativo a lo que resta del círculo más cercano de Iván Archivaldo Guzmán Salazar.

