Dos muertos, 27 tiros y un sicario prófugo: la escena del crimen tras el asesinato de “El Panu” en CDMX

"El Panu" habría recibido cerca de 27 disparos dentro del restaurante "Luau" en la Zona Rosa, CDMX | Anayeli Tapia / Infobae México

El asesinato de Óscar Noé Medina González, conocido como “El Panu” y ocurrido la noche del 21 de diciembre de 2025 al interior de un restaurante en la Zona Rosa, dejó una escena del crimen que, de acuerdo con información confirmada por autoridades capitalinas, apunta a un ataque directo, planeado y ejecutado con alto grado de precisión. Los indicios localizados en el lugar son actualmente el eje principal de la investigación ministerial.

Este punto ha sido retomado recientemente en el pódcast Narcosistema de la periodista Anabel Hernández, donde se hace referencia a los elementos materiales asegurados tras el ataque; no obstante, los datos sobre la escena del crimen provienen exclusivamente de fuentes consultadas por Hernández y reportes oficiales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

El ataque en el restaurante “Luau”: la ubicación de “El Panu” por 200 mil dólares, según Anabel Hernández

De acuerdo con los primeros informes, el homicidio ocurrió alrededor de las 20:00 horas en el restaurante “Luau”, ubicado sobre la calle Niza, de la alcaldía Cuauhtémoc. Dos hombres armados ingresaron al establecimiento y dispararon directamente contra la víctima, sin mediar intercambio verbal, para posteriormente huir del lugar.

Óscar Noe Medina González llevó a su madre y a otro acompañante horas antes de que fuera acribillado por supuestas órdenes de "El Chapo Isidro" | X/@RaulGtzNR)

Poco después de esto, paramédicos que arribaron al sitio confirmaron que Medina González ya no contaba con signos vitales. Así mismo, no se reportaron personas lesionadas adicionales, lo que refuerza la hipótesis oficial de que se trató de un ataque focalizado.

Indicios localizados en la escena mortal: casquillos, testimonios y demás evidencia pericial

Durante el procesamiento del lugar, peritos de la FGJCDMX aseguraron cerca de 27 casquillos percutidos, integrados ya a los dictámenes balísticos correspondientes. Sobre esa misma línea, las autoridades señalaron que los disparos fueron realizados a corta distancia, lo que coincide con la mecánica de una agresión directa.

Además, fueron recabados los siguientes indicios periciales:

Registros de cámaras de videovigilancia tanto del establecimiento como de la vía pública.

Testimonios de personas presentes al momento del ataque.

Evidencia pericial en materia de criminalística y fotografía forense.

Pese a ello, la fiscalía capitalina no ha hecho públicos detalles como el calibre del arma ni posibles coincidencias balísticas, puesto que se trata de una investigación en curso.

El reportero Carlos Jiménez difundió una serie de imágenes donde se observa que el presunto asesino de "El Panu" se escondió en la zona de Reforma 222 | X / @c4jimenez

Identidad de la víctima: de Los Chapitos a objetivo prioritario de EEUU

Tan solo un par de días después del hecho, en medio de los festejo de la Navidad, la FGJCDMX confirmó oficialmente la identidad de la víctima como Óscar Noé Medina González, quien era investigado a nivel federal por su presunta vinculación con la delincuencia organizada.

Cabe destacar que “El Panu” era visto como un operador importante del grupo criminal conocido como Los Chapitos, facción del Cártel de Sinaloa, con actividades principalmente en el norte del país. Al momento del ataque, no se encontraba bajo custodia ni contaba con medidas de protección.

Investigación abierta contra el compadre y último escolta de Iván Archivaldo Guzmán Salazar

La fiscalía de la Ciudad de México mantiene abierta una carpeta de investigación por homicidio doloso en coordinación con autoridades federales, debido al perfil criminal de la víctima. Hasta ahora, no se reportan personas detenidas ni un móvil confirmado.

"El Panu" era visto como el hombre de mayor confianza y la "cabeza fría" de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, el heredero principal de Joaquín "El Chapo" Guzmán | Anayeli Tapia / Infobae México

Las autoridades reiteraron que los indicios asegurados en la escena del crimen serán determinantes para el avance del caso y que cualquier información adicional se dará a conocer conforme se consoliden los dictámenes periciales y se respeten los tiempos legales.