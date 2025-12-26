México

Dos muertos, 27 tiros y un sicario prófugo: la escena del crimen tras el asesinato de “El Panu” en CDMX

Los primeros reportes de la FGJCDMX y las fuentes consultadas por la periodista Anabel Hernández precisan que fue un “ataque preciso y quirúrgico” contra las fuerzas de Los Chapitos

Guardar
"El Panu" habría recibido cerca
"El Panu" habría recibido cerca de 27 disparos dentro del restaurante "Luau" en la Zona Rosa, CDMX | Anayeli Tapia / Infobae México

El asesinato de Óscar Noé Medina González, conocido como “El Panu” y ocurrido la noche del 21 de diciembre de 2025 al interior de un restaurante en la Zona Rosa, dejó una escena del crimen que, de acuerdo con información confirmada por autoridades capitalinas, apunta a un ataque directo, planeado y ejecutado con alto grado de precisión. Los indicios localizados en el lugar son actualmente el eje principal de la investigación ministerial.

Este punto ha sido retomado recientemente en el pódcast Narcosistema de la periodista Anabel Hernández, donde se hace referencia a los elementos materiales asegurados tras el ataque; no obstante, los datos sobre la escena del crimen provienen exclusivamente de fuentes consultadas por Hernández y reportes oficiales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

El ataque en el restaurante “Luau”: la ubicación de “El Panu” por 200 mil dólares, según Anabel Hernández

De acuerdo con los primeros informes, el homicidio ocurrió alrededor de las 20:00 horas en el restaurante “Luau”, ubicado sobre la calle Niza, de la alcaldía Cuauhtémoc. Dos hombres armados ingresaron al establecimiento y dispararon directamente contra la víctima, sin mediar intercambio verbal, para posteriormente huir del lugar.

Óscar Noe Medina González llevó
Óscar Noe Medina González llevó a su madre y a otro acompañante horas antes de que fuera acribillado por supuestas órdenes de "El Chapo Isidro" | X/@RaulGtzNR)

Poco después de esto, paramédicos que arribaron al sitio confirmaron que Medina González ya no contaba con signos vitales. Así mismo, no se reportaron personas lesionadas adicionales, lo que refuerza la hipótesis oficial de que se trató de un ataque focalizado.

Indicios localizados en la escena mortal: casquillos, testimonios y demás evidencia pericial

Durante el procesamiento del lugar, peritos de la FGJCDMX aseguraron cerca de 27 casquillos percutidos, integrados ya a los dictámenes balísticos correspondientes. Sobre esa misma línea, las autoridades señalaron que los disparos fueron realizados a corta distancia, lo que coincide con la mecánica de una agresión directa.

Además, fueron recabados los siguientes indicios periciales:

  • Registros de cámaras de videovigilancia tanto del establecimiento como de la vía pública.
  • Testimonios de personas presentes al momento del ataque.
  • Evidencia pericial en materia de criminalística y fotografía forense.

Pese a ello, la fiscalía capitalina no ha hecho públicos detalles como el calibre del arma ni posibles coincidencias balísticas, puesto que se trata de una investigación en curso.

El reportero Carlos Jiménez difundió una serie de imágenes donde se observa que el presunto asesino de "El Panu" se escondió en la zona de Reforma 222 | X / @c4jimenez

Identidad de la víctima: de Los Chapitos a objetivo prioritario de EEUU

Tan solo un par de días después del hecho, en medio de los festejo de la Navidad, la FGJCDMX confirmó oficialmente la identidad de la víctima como Óscar Noé Medina González, quien era investigado a nivel federal por su presunta vinculación con la delincuencia organizada.

Cabe destacar que “El Panu” era visto como un operador importante del grupo criminal conocido como Los Chapitos, facción del Cártel de Sinaloa, con actividades principalmente en el norte del país. Al momento del ataque, no se encontraba bajo custodia ni contaba con medidas de protección.

Investigación abierta contra el compadre y último escolta de Iván Archivaldo Guzmán Salazar

La fiscalía de la Ciudad de México mantiene abierta una carpeta de investigación por homicidio doloso en coordinación con autoridades federales, debido al perfil criminal de la víctima. Hasta ahora, no se reportan personas detenidas ni un móvil confirmado.

"El Panu" era visto como
"El Panu" era visto como el hombre de mayor confianza y la "cabeza fría" de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, el heredero principal de Joaquín "El Chapo" Guzmán | Anayeli Tapia / Infobae México

Las autoridades reiteraron que los indicios asegurados en la escena del crimen serán determinantes para el avance del caso y que cualquier información adicional se dará a conocer conforme se consoliden los dictámenes periciales y se respeten los tiempos legales.

Temas Relacionados

El PanuÓscar Noe Medina GonzálezLos ChapitosCártel de SinaloaIván Archivaldo Guzmán SalazarAsesinatoAnabel HernándezZona RosaCDMXNarcotráfico en MéxicoNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Jueza niega desbloquear las cuentas bancarias de Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de “La Barredora”

Desde julio pasado la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló sus recursos

Jueza niega desbloquear las cuentas

México: cotización de cierre del dólar hoy 26 de diciembre de USD a MXN

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

México: cotización de cierre del

A diez días de la caída de un jet privado en Toluca, familiares acuden a fiscalía para recibir cuerpos de víctimas

El accidente registrado a mediados de diciembre cobró la vida de diez personas

A diez días de la

¿Sin plan para vacaciones? Secretaría de Cultura da recomendaciones para turistear en CDMX

La dependencia indicó que hay una serie de actividades culturales y deportivas disponibles en la capital del país

¿Sin plan para vacaciones? Secretaría

En México se registraron más de 492 mil llamadas para reportar violencia familiar en 2025: estos son los estados con más casos

El Secretariado Ejecutivo informó que el 42.9% de las llamadas se concentran en cinco entidades

En México se registraron más
MÁS NOTICIAS

NARCO

Marina y Guardia Nacional se

Marina y Guardia Nacional se suman a operativo de seguridad especial en Ecatepec para las fiestas decembrinas

“El Chapo Isidro” habría pagado 200 mil dólares para ubicar a “El Panu” en CDMX, reveló Anabel Hernández

Carlos Tafolla, diputado independiente de Uruapan, pedirá a EEUU investigar el asesinato de Carlos Manzo

Agencias de seguridad de 14 países y EEUU operan en territorio mexicano, según Relaciones Exteriores

Doce hechos que marcaron la agenda de seguridad en México en 2025

ENTRETENIMIENTO

Stranger Things 5 rompe un

Stranger Things 5 rompe un récord mundial en México por prender veladoras

Los Tigres del Norte llegan a Los Simpson: así será su histórico corrido para la serie animada

Hermano de las Ha*Ash sufre aparatoso accidente cuando colocaba las luces de Navidad en su hogar

Frankenstein de Guillermo del Toro: cuándo y dónde se podrán ver las escenas eliminadas

Mamá de Selena vive duro duelo tras la muerte de Abraham Quintanilla: “Perdió a su hija y a su compañero de vida”

DEPORTES

El Clásico Looney Tunes llega

El Clásico Looney Tunes llega al futbol mexicano: estos son los equipos que lo protagonizarán

Navidad con lucha libre: Arena México se prepara para una noche llena de emociones

Moisés Solana: a 90 años de su natalicio, el legado de un pionero del automovilismo mexicano

Alberto Del Río confirma contacto con WWE y AAA y aviva rumores de regreso: “Claro que quiero volver”

León presenta a sus fichajes del Clausura 2026 al estilo de Frankenstein