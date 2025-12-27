Agricultura anuncia veda de dos años para la almeja chocolate en Baja California Sur: ¿Qué alcance y excepción tendrá esta medida?

Agricultura impone veda temporal de la almeja chocolata para 2026 y 2027. (Foto: Agricultura)

La veda temporal de la almeja chocolata en la región marina de Baja California Sur representa un esfuerzo institucional para garantizar la permanencia de este recurso y la viabilidad de la actividad pesquera local.

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Agricultura) busca atender la necesidad de recuperar la población de la especie, respondiendo así tanto a las preocupaciones científicas como a las demandas sociales y económicas de la zona.

Veda de dos años para la almeja chocolata en Loreto

Agricultura por medio de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), formalizó una veda de dos años para la captura de almeja chocolata (Megapitaria squalida) en el área marina que se extiende entre los 0 y 120 metros de profundidad frente al municipio de Loreto, Baja California Sur.

Esta disposición, respaldada por la opinión técnica del Instituto Mexicano de Investigación en Pesca y Acuacultura Sustentables (IMIPAS), tiene como propósito favorecer la recuperación de la especie y asegurar la continuidad de los beneficios económicos y sociales que genera su pesca.

El acuerdo fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, estableciendo que la restricción estará vigente del 1 de enero de 2026 al 31 de diciembre de 2027.

Agricultura da a conocer alcances de la medida

La resolución afecta a permisionarios, concesionarios, capitanes, patrones de pesca, motoristas, operadores, técnicos, pescadores y tripulantes, así como a cualquier persona que participe o planee participar en la extracción de almeja chocolata en la zona definida.

Imponen veda de almeja chocolata en Baja California Sur. (EFE/Archivo)

El cumplimiento de la veda es de carácter obligatorio y quienes infrinjan las disposiciones serán sujetos a las sanciones que determina la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables y otras normativas aplicables.

De acuerdo con el comunicado, quienes tengan existencias de almeja chocolata al inicio de la veda, ya sea en estado fresco, congelado, cocido, seco o cualquier otra forma de conservación, deberán presentar un inventario utilizando el formato CONAPESCA-01-069 en las oficinas correspondientes de la Conapesca, dentro de los tres días hábiles posteriores al arranque de la restricción.

Excepciones para el transporte de la almeja chocolata

Aunque la veda establece la prohibición general de captura, se contemplan casos específicos en los que el transporte de almeja chocolata será posible. Para ello, los interesados tendrán que contar previamente con la Guía de Pesca expedida, firmada y sellada por personal de Conapesca, documento indispensable tanto para el traslado de ejemplares frescos como para aquellos en cualquier modalidad de conservación.

Esta medida busca asegurar la trazabilidad y el control sobre el recurso durante el periodo de veda, como parte de una estrategia integral de manejo sustentable orientada a la recuperación de la especie y la protección de los intereses de la comunidad pesquera local.

Estos son cinco datos relevantes sobre la veda de la almeja chocolata

La captura de almeja chocolata en Loreto, Baja California Sur, estará prohibida durante dos años: del 1 de enero de 2026 al 31 de diciembre de 2027. La restricción aplica en aguas de 0 a 120 metros de profundidad y busca recuperar la especie y proteger la pesca local. La medida fue establecida por Agricultura y Conapesca, con respaldo del Instituto Mexicano de Investigación en Pesca y Acuacultura Sustentables. Todos los que participan en la pesca o manejo de la almeja deben cumplir la veda. Quienes tengan almejas al inicio deberán reportarlas con un formato especial en los tres días hábiles siguientes. Solo se podrá transportar almeja chocolata durante la veda si se tiene una Guía de Pesca emitida por Conapesca.