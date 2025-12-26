México

Requisitos y documentos para tramitar la Licencia Permanente 2026 en CDMX

Recientemente se confirmó la ampliación del programa debido a la alta demanda registrada desde su reapertura

Guardar
Recientemente se confirmó la ampliación
Recientemente se confirmó la ampliación del programa debido a la alta demanda registrada desde su reapertura.

El Gobierno de la Ciudad de México continuará con el programa de Licencia Permanente de Conducir en 2026, luego de que la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, confirmara su ampliación debido a la alta demanda registrada desde su reapertura. Más de un millón 300 mil ciudadanos han tramitado este documento en el último año, reflejando el interés de la población por acceder a este beneficio.

De acuerdo a la mandataria, entre el 16 de noviembre de 2024 y el 16 de noviembre de 2025, la administración capitalina emitió un millón 390 mil 606 licencias de este tipo, cifra que superó las expectativas iniciales del programa. La Secretaría de Administración y Finanzas (SAF), encabezada por Juan Pablo de Botton Falcón, reportó que la recaudación generada ascendió a 2 mil 341 millones 716 mil pesos, recursos que se canalizarán a un fideicomiso exclusivo para proyectos de movilidad en la capital.

De igual manera, confirmaron que el trámite, que solo requiere el pago por derechos, conservará su precio actual, establecido en mil 500 pesos.

En caso de contar con
En caso de contar con biométricos, puedes realizar el trámite desde la App CDMX. CRÉDITO: Cuartoscuro

El gobierno capitalino detalló que estos fondos se destinarán a mejorar la seguridad vial, promover la movilidad no motorizada y fortalecer el transporte público bajo tres ejes principales. Se contemplan acciones como la modernización de 66 cruces escolares, la intervención en 116 puntos conflictivos, la ampliación del sistema Ecobici con 600 cicloestaciones adicionales, la adquisición de 100 autobuses eléctricos para la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) y la mejora de los Centros de Transferencia Modal (CETRAM).

La estrategia busca beneficiar tanto a usuarios de transporte público como a quienes optan por alternativas sustentables, priorizando la accesibilidad universal y la recuperación del espacio público. El trámite de la Licencia Permanente se ofrece sin costo adicional fuera del pago de derechos, ya sea en formato físico o digital, y puede realizarse en diversas sedes, incluidas oficinas de la SAF y módulos de la Secretaría de Movilidad.

El gobierno de la CDMX prevé mantener la demanda elevada de este documento durante 2026, luego de observar un incremento de casi cuatro veces respecto a la expedición habitual de licencias.

El costo de la Licencia
El costo de la Licencia Permanente se mantendrá en mil 500 pesos. FOTO: MAGDALENA MONTIEL/CUARTOSCURO.COM

Cómo tramitar la Licencia Permanente en CDMX

Condiciones previas:

  • No haber sido sancionado en más de una ocasión por el programa “Conduce sin alcohol”.
  • No tener sentencias por delitos viales.

Requisitos en original y copia:

1. Documento de identificación oficial.

2. Comprobante de domicilio de CDMX o Estado de México.

3. Línea de captura pagada.

4. Cita agendada previamente.

5. Si es la primera vez que tramitas la licencia tipo A, deberás acreditar la evaluación teórica.

Si ya cuentas con biométricos, puedes realizar el trámite desde la App CDMX. El costo de la licencia se mantendrá en mil 500 pesos.

Temas Relacionados

Licencia permanenteSemoviCDMXmexico-noticias

Más Noticias

Policía pierde la vida en riña entre vecinos que celebraban Navidad en Naucalpan

Habitantes funestos intentaron linchar al presunto agresor, causándole lesiones de gravedad

Policía pierde la vida en

Cómo preparar té de manzanilla con leche y cuáles son sus beneficios para mejorar el descanso

Su suavidad, propiedades y versatilidad la convierten en aliada de quienes buscan bebidas sin cafeína

Cómo preparar té de manzanilla

Doce hechos que marcaron la agenda de seguridad en México en 2025

La violencia del crimen organizado, la caída de capos, el uso de explosivos y la narcopolítica redefinieron el panorama de la seguridad en México y su relación con EEUU

Doce hechos que marcaron la

Receta fácil de ensalada de betabel para Año Nuevo y sus beneficios

Uno de los beneficios destacados de esta ensalada es su aporte calórico moderado

Receta fácil de ensalada de

Así era la relación entre El Panu e Iván Archivaldo, el hombre que frenaba los excesos del líder de Los Chapitos

La periodista Anabel Hernández aseguró en su podcast Narcosistema que el asesinato de Óscar Noé Medina González es un tiro de gracia para Los Chapitos

Así era la relación entre
MÁS NOTICIAS

NARCO

Doce hechos que marcaron la

Doce hechos que marcaron la agenda de seguridad en México en 2025

Así era la relación entre El Panu e Iván Archivaldo, el hombre que frenaba los excesos del líder de Los Chapitos

Detienen a un hombre que transportaba más de 60 mil litros de huachicol en un tractocamión con fugas en Guanajuato

Asesinato de “El Panu” habría sido ordenado por “El Chapo Isidro”, aseguró Anabel Hernández

Dictan prisión preventiva contra suegro y cuñado de Iván Archivaldo Guzmán

ENTRETENIMIENTO

Quién es Kavinsky, el Dj

Quién es Kavinsky, el Dj francés que encabezará la fiesta de Fin de Año en CDMX

Ángela Aguilar y Nodal comparten mensajes por Navidad: “Con el corazón lleno de amor”

Fátima Bosch dedica un emotivo mensaje a su hermano en su primera Navidad como Miss Universo

Andrea Legarreta critica a las famosas que fueron a ‘La casita’ de Bad Bunny y aseguran que envidia a Galilea Montijo

Pilar Montenegro, ex integrante de Garibaldi, regresa a redes sociales tras rumores de enfermedad degenerativa

DEPORTES

¿Cómo le fue a la

¿Cómo le fue a la Selección Mexicana en 2025?

Cuánto dinero costó el outfit que Alexis Vega presumió tras conseguir el bicampeonato con Toluca

Cata Domínguez reveló cuál fue la causa por la que rechazó ir a jugar a Europa: “Tuve dos ofertas”

Club León presenta a sus dos refuerzos para el Clausura 2026; figuras de Toluca y Rayados llegan a La Fiera

Cuál será el salario de Miguel Borja en Cruz Azul, atacante que llega del River Plate