Requisitos y documentos para tramitar la Licencia Permanente 2026 en CDMX

Recientemente se confirmó la ampliación del programa debido a la alta demanda registrada desde su reapertura.

El Gobierno de la Ciudad de México continuará con el programa de Licencia Permanente de Conducir en 2026, luego de que la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, confirmara su ampliación debido a la alta demanda registrada desde su reapertura. Más de un millón 300 mil ciudadanos han tramitado este documento en el último año, reflejando el interés de la población por acceder a este beneficio.

De acuerdo a la mandataria, entre el 16 de noviembre de 2024 y el 16 de noviembre de 2025, la administración capitalina emitió un millón 390 mil 606 licencias de este tipo, cifra que superó las expectativas iniciales del programa. La Secretaría de Administración y Finanzas (SAF), encabezada por Juan Pablo de Botton Falcón, reportó que la recaudación generada ascendió a 2 mil 341 millones 716 mil pesos, recursos que se canalizarán a un fideicomiso exclusivo para proyectos de movilidad en la capital.

De igual manera, confirmaron que el trámite, que solo requiere el pago por derechos, conservará su precio actual, establecido en mil 500 pesos.

En caso de contar con biométricos, puedes realizar el trámite desde la App CDMX. CRÉDITO: Cuartoscuro

El gobierno capitalino detalló que estos fondos se destinarán a mejorar la seguridad vial, promover la movilidad no motorizada y fortalecer el transporte público bajo tres ejes principales. Se contemplan acciones como la modernización de 66 cruces escolares, la intervención en 116 puntos conflictivos, la ampliación del sistema Ecobici con 600 cicloestaciones adicionales, la adquisición de 100 autobuses eléctricos para la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) y la mejora de los Centros de Transferencia Modal (CETRAM).

La estrategia busca beneficiar tanto a usuarios de transporte público como a quienes optan por alternativas sustentables, priorizando la accesibilidad universal y la recuperación del espacio público. El trámite de la Licencia Permanente se ofrece sin costo adicional fuera del pago de derechos, ya sea en formato físico o digital, y puede realizarse en diversas sedes, incluidas oficinas de la SAF y módulos de la Secretaría de Movilidad.

El gobierno de la CDMX prevé mantener la demanda elevada de este documento durante 2026, luego de observar un incremento de casi cuatro veces respecto a la expedición habitual de licencias.

El costo de la Licencia Permanente se mantendrá en mil 500 pesos. FOTO: MAGDALENA MONTIEL/CUARTOSCURO.COM

Cómo tramitar la Licencia Permanente en CDMX

Condiciones previas:

No haber sido sancionado en más de una ocasión por el programa “Conduce sin alcohol”.

No tener sentencias por delitos viales.

Requisitos en original y copia:

1. Documento de identificación oficial.

2. Comprobante de domicilio de CDMX o Estado de México.

3. Línea de captura pagada.

4. Cita agendada previamente.

5. Si es la primera vez que tramitas la licencia tipo A, deberás acreditar la evaluación teórica.

Si ya cuentas con biométricos, puedes realizar el trámite desde la App CDMX. El costo de la licencia se mantendrá en mil 500 pesos.