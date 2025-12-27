Aarón Mercury revela su futuro en el programa “Hoy” tras éxito en el reality de baile

El posible ingreso de Aarón Mercury como conductor de Hoy sigue en pláticas. (Instagram: Aarón Mercury)

Aarón Mercury se consagró como uno de los participantes favoritos de Las Estrellas Bailan en Hoy, por lo que la producción del matutino lo ha incluido en algunas emisiones como conductor.

Su presencia en la pantalla chica ha emocionado a varias de sus seguidoras, por lo que en los últimos días han surgido especulaciones sobre su posible integración, tal y como ocurrió antes con Nicola Porcella.

Los ex participantes de La Casa de los Famosos México expresaron su agradecimiento a sus seguidores por el apoyo que recibieron a lo largo de la competencia.

Aarón Mercury revela si será conductor de Hoy en 2026

En medio de la incertidumbre, Mercury fue abordado con cuestionamientos sobre el tema por el micrófono de Edén Dorantes, a quien le reveló que sí existen pláticas al respecto.

De acuerdo con el creador de contenido, las conversaciones giran en torno a su participación en los programas que restan de 2025, por lo que se desconoce si seguirá presente el siguiente año.

“Ojalá y sí porque estamos hablando, estamos como en pláticas, y así, y pues yo feliz de que me inviten y que me llamen, y yo feliz de participar en todo”, compartió.

Surgen especulaciones sobre la posible integración de Aarón Mercury como conductor titular del programa Hoy a partir de 2026. (IG)

Pese a dejar claro que aún no hay una decisión certera, expresó que se trataría de un acuerdo entre ambas partes, por lo que tendría que pensarlo.

“¿Qué opinan? ¿Les gustaría? Estaría cool, ¿no? Tendría que pensarlo y tendrían que pensarlo ellos si me quieren a mí“, enfatizó.

¿Karime Pindter también podría ser una nueva apuesta de Hoy?

Como parte de los programas de fin de año, otra de las invitadas ha sido Karime Pindter, quien además de ser ex habitante de LCDLMX, recientemente fue presentadora de La más Draga.

De acuerdo con el creador de contenido, coincidir Pindter lo ha hecho sentirse cómodo, pues pese a desconocer su futuro en el programa sigue disfrutando su participación.

“A mí me gusta. Aparte es lo que platicaba hoy con Karime, como que se siente muy relajado este programa, como que estás echando desmadre, eres tú mismo, es súper relajado”, concluyó.

Karime Pindter se suma a las transmisiones de fin de año de Hoy, generando expectativa por su experiencia en reality shows y conducción. (Instagram)

Mercury y Briggitte Bozzo, la pareja ganadora de Las Estrellas Bailan en Hoy

A lo largo de su participación en Las Estrellas Bailan en Hoy, Mercury y Bozzo lograron posicionarse como la pareja favorita, lo que los llevó a colocarse como los ganadores de la séptima temporada.

Su participación generó expectativa desde el inicio debido a la popularidad de ambos como ex habitantes de La Casa de los Famosos México, y a las tendencias que se crearon como “team mango” y “team nutella”.

En la gran final, realizada el 19 de diciembre, destacaron con una última rutina que recibió comentarios positivos de todos los jueces. Gracias a su desempeño y el apoyo masivo del público (alcanzando 23 millones de votos en la última gala), fueron declarados ganadores absolutos.