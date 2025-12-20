México

Aarón Mercury gana Las Estrellas Bailan en Hoy y sus seguidoras lanzan dardo para La Casa de los Famosos México

Después de 10 semanas, el creador de contenido logró el primer lugar junto a Briggitte Bozzo

Aarón Mercury y Briggitte Bozzo
Aarón Mercury y Briggitte Bozzo ganaron la séptima temporada de Las Estrellas Bailan en Hoy. (Instagram: Aarón Mercury)

Aarón Mercury y Briggitte Bozzo se consagraron como ganadores de la séptima temporada de Las Estrellas Bailan en Hoy tras completar 10 semanas de desafíos tanto personales como profesionales que los llevaron al primer lugar.

La mañana del 19 de diciembre los ex participantes de La Casa de los Famosos México presentaron su última coreografía en la pista del reality y recibieron comentarios positivos por parte de los jueces.

Finalmente, tras su buen desempeño y el respaldo de sus seguidores, Galilea Montijo anunció a Mercury y Bozzo como los ganadores de la competencia, poniendo punto final a una temporada más.

Los ex participantes de La Casa de los Famosos México expresaron su agradecimiento a sus seguidores por el apoyo que recibieron a lo largo de la competencia.

Aarón Mercury y Briggitte Bozzo agradecen su primer lugar en Las Estrellas Bailan en Hoy

Tras ser proclamados como ganadores de la séptima temporada de Las Estrellas Bailan en Hoy, Aarón Mercury y Briggitte Bozzo manifestaron su agradecimiento a la producción del programa por haberles brindado la oportunidad de participar en la competencia.

“Muchas gracias por todo, de verdad, no imaginamos llegar al primer lugar y este premio lo queremos compartir con todos y muchas gracias a todos los que nos apoyaron”, expresó la joven actriz.

Por su parte, el creador de contenido subrayó que, a pesar de no ser bailarines profesionales, juntos entregaron su mejor esfuerzo en cada presentación. Asimismo, afirmó que mostraron una evolución en sus coreografías semana a semana.

“Muchísimas gracias por confiar en nosotros, tratamos de mejorar, igual y no éramos los mejores bailarines, pero tratamos de mejorar. Nos esforzamos cada día para mejorar, avanzar y evolucionar”, agregó.

Aarón Mercury y Briggitte Bozo
Aarón Mercury y Briggitte Bozo se coronaron como los ganadores de Las Estrellas Bailan en Hoy. (Programa Hoy)

Seguidoras de Mercury lanzan dardo a La Casa de los Famosos México

Tras el triunfo de Aarón Mercury, sus seguidoras se manifestaron en redes sociales, dejando clara su posición sobre el desenlace del reality matutino.

Diversos mensajes resaltaron el respaldo que el creador de contenido recibió durante toda la competencia y aprovecharon la ocasión para rememorar su eliminación de La Casa de los Famosos México, donde no llegó a la final pese al amplio apoyo que tenía fuera del programa.

“Aprende Rosa María Noguerón, aquí sí respetan los votos del público” y “Se te dijo que está si la ganarías, este trofeo era muy merecido para ti”, son algunos de los mensajes que se pueden leer.

El creador de contenido recibe
El creador de contenido recibe el respaldo de sus seguidoras tras ganar Las Estrellas Bailan en Hoy. (X/programa_hoy)

El inesperado incidente que Aarón Mercury vivió antes de llegar al foro de Hoy

Horas antes del inicio de la gran final de Las Estrellas Bailan en Hoy, Mercury comunicó a sus seguidores de Instagram que su automóvil había sufrido algunos daños, aparentemente ocurridos durante la noche anterior.

En la breve historia no ofreció detalles específicos sobre el incidente, pero mencionó lo sucedido sin entrar en pormenores: “Me la hicieron, ahora sí me la hicieron, ¿quién fue el culpable? Voy a revisar cámaras papitos, ni siquiera traía nada".

Cabe mencionar que anteriormente uno de los colaboradores de Hoy hizo bromas a los participantes del reality, pero hasta ahora se desconoce si se trató de un incidente planeado.

