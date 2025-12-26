México

Suspenden contingencia ambiental en Edomex: ¿Se cancela el Doble Hoy No Circula hoy viernes 26 de diciembre?

Las autoridades reportaron que las concentraciones de partículas disminuyeron

Iniciarán las multas de tránsito
Iniciarán las multas de tránsito también se aplicará en el Valle de Santiago Tianguistenco

La Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Estado de México suspendió este viernes 26 de diciembre la Fase 1 de la contingencia ambiental que se mantenía en la Zona Metropolitana del Valle de Toluca y la Zona Metropolitana de Santiago Tianguistenco.

“A las 10:00 horas se registraron valores máximos de 42 y 37 microgramos por metro cúbico (µg/m3) de partículas PM2.5, en las estaciones de Xonacatlán y Calimaya, en los municipios del mismo nombre. Para el día de hoy, se estima que existan condiciones meteorológicas en la atmósfera que permitirán una mejoría en la calidad del aire”, informó la dependencia en un comunicado.

Por igual, en las próximas horas, se estima que existan condiciones meteorológicas en la atmósfera que permitirán una mejoría en la calidad del aire.

Asimismo, en esta fase queda suspendida la restricción vehicular, por lo que el Hoy No Circula opera de manera regular.

Concentraciones altas en las últimas horas

Cuando los niveles de contaminación
Cuando los niveles de contaminación son altos, la recomendación es limitar las actividades al aire libre.

Cabe recordar que las autoridades mexiquenses habían señalado que el 25 de diciembre se registraron valores máximos de 84 y 82 microgramos por metro cúbico (µg/m³) de partículas PM2.5 en las estaciones de monitoreo de Almoloya de Juárez y Xonacatlán, niveles que superaron los límites establecidos para la protección de la salud de la población.

Recomendaciones a la población

Suspensión de contingencia ambiental Edomex
Suspensión de contingencia ambiental Edomex Toluca Santiguo Tianguistenco @AmbienteEdomex

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a seguir una serie de recomendaciones para seguir protegiendo la salud, especialmente de niñas, niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias:

  • Evitar actividades al aire libre
  • Reducir el uso del automóvil
  • No encender fogatas ni quemar residuos
  • Evitar el uso de pirotecnia
  • Mantenerse informados a través de canales oficiales

La Secretaría del Medio Ambiente recordó que las partículas PM2.5 son altamente dañinas, ya que pueden penetrar profundamente en los pulmones y provocar problemas respiratorios, cardiovasculares y agravar enfermedades crónicas.

Información en desarrollo...

