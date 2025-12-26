Se mantiene contingencia ambiental en Edomex: Doble Hoy No Circula hoy 26 de diciembre de 2025

Por la contingencia ambiental, la CAMe extendió el programa de Hoy No Circula (Infobae)

La Fase I de Contingencia Ambiental Atmosférica sigue activa este 26 de diciembre de 2025 en el Estado de México, lo que activó el Doble Hoy No Circula en varias zonas del Valle de Toluca y Santiago Tianguistenco.

La decisión fue tomada tras registrar concentraciones elevadas de partículas PM10 y PM2.5 generadas por actividades decembrinas, como fogatas y quema de pirotecnia, en combinación con condiciones meteorológicas adversas.

“Mañana 26 de diciembre así aplica el Acuerdo Hoy No Circula en Fase l de Contingencia Ambiental Atmosférica. Zona Metro del Valle de Toluca y Zona Metropolitana de Santiago Tianguistenco. Más detalles y exenciones”, informó en X el Control de la Contaminación Atmosférica a en su último corte a las 21:30 horas.

Doble Hoy No Circula en Edomex: vehículos y restricciones

Las autoridades estatales dispusieron medidas estrictas para limitar la circulación vehicular y algunas actividades industriales, con el objetivo de reducir los niveles de contaminación en la región.

Los autos y servicios restringidos este viernes 26 de diciembre son:

Todos los vehículos con holograma de verificación “2”.

Vehículos con holograma “1” cuyo último dígito de placa es 1, 3, 4, 5, 7 o 9.

Vehículos con holograma “0” y “00”, engomado azul y placas terminadas en 9 y 0.

Unidades sin holograma de verificación , incluidos vehículos antiguos, de demostración, traslado, nuevos, con pase turístico, placas foráneas o placas formadas solo por letras.

50% de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios sin válvula de desconexión seca, matrícula terminada en número non.

Vehículos de transporte de carga con placa local y federal, restringidos de 06:00 a 10:00 horas, salvo los inscritos en el Programa de Autorregulación Ambiental.

Taxis: solo pueden circular de 5:00 a 10:00 horas.

En el ámbito industrial, se suspenden actividades de combustión en hornos artesanales de ladrillo, cerámica y fundición, así como operaciones de concreteras sin control de emisiones. Las fuentes fijas de la industria manufacturera deben reducir 40% sus emisiones de partículas.

¿Dónde aplica el Doble Hoy No Circula?

El Doble Hoy No Circula se aplica este viernes en:

Zona Metropolitana del Valle de Toluca

Zona Metropolitana de Santiago Tianguistenco

La medida responde a lo dispuesto por la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible para atender la contaminación atmosférica registrada en la zona.

Vehículos exentos

Las restricciones no aplican para:

Vehículos eléctricos o híbridos con matrícula ecológica u holograma tipo exento.

Taxis en horario permitido.

Vehículos de servicios urbanos dedicados a emergencias, salud, seguridad pública, agua potable, bomberos, rescate y protección civil.

Transporte escolar y de personal con verificación vigente.

Vehículos para cortejos fúnebres y servicios funerarios con holograma vigente.

Vehículos para personas con discapacidad permanente con constancia tipo “D”.

Transporte de residuos y materiales peligrosos con autorización (excepto los que transportan combustibles).

Transporte de carga inscrito en el Esquema de Autorregulación Ambiental de Vehículos de Carga a Diésel en el estado.

Transporte de materiales pétreos con autorización y materiales cubiertos.

Vehículos de servicio público de pasajeros y turismo (vagonetas, microbuses y autobuses) con verificación vigente.

Autos incluidos en los programas Héroes Paisano y Migrante Mexiquense .

Vehículos que transportan mercancías o productos perecederos en sistemas refrigerados y revolvedoras de concreto.

Las autoridades recomiendan evitar actividades al aire libre, reducir el uso del automóvil, no realizar quemas ni fogatas y reportar cualquier molestia de salud a los servicios médicos.

¿Qué sucede en la CDMX?

Así luce la CDMX cuando se aplican las restricciones a la circulación. Foto: OVIAL

En la Ciudad de México, el Doble Hoy No Circula por contingencia ambiental no fue activado para este viernes.

En la capital sólo rigen las restricciones habituales para los viernes del programa regular, que afectan a:

Vehículos con holograma 1 y 2

Engomado azul

Terminación de placa 9 y 0

Horario de restricción: 5:00 a 22:00 horas

Están exentos los autos con holograma 0 y 00, eléctricos, híbridos, pase turístico vigente, así como los vehículos para actividades esenciales y otras exenciones oficiales.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) y la Secretaría del Medio Ambiente mantienen el monitoreo de la calidad del aire y emiten actualizaciones a las 15:00 y 20:00 horas para informar sobre posibles cambios.

Sanciones

Las multas por incumplir el Doble Hoy No Circula pueden alcanzar los 22,628 pesos en la Ciudad de México. En el Valle de Toluca, las sanciones se aplicarán a partir de enero de 2026, ya que el periodo de socialización de la nueva regulación concluye en diciembre.

El llamado de las autoridades estatales y federales es a mantenerse informados a través de los canales oficiales y atender todas las recomendaciones para proteger la salud y contribuir a la reducción de contaminantes atmosféricos.