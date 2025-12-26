Gobierno anuncia construcción de hospital y plantas de agua potable ante contaminación del Río Sonora

Tras contaminación en el Río Sonora, el Gobierno Federal emprendió acciones para la reparación del daño a las personas afectadas, a 11 años del derrame tóxico. (Foto: Profepa)

Tras más de 11 años desde que el derrame tóxico en el Río Sonora impactó a miles de habitantes y al entorno natural, las autoridades federales y estatales anunciaron un nuevo paquete de acciones orientadas a la reparación ambiental, la salud pública y el acceso al agua potable.

Estas medidas, integradas en el Plan de Justicia para Cananea, buscan saldar una deuda histórica con las comunidades afectadas y consolidar el compromiso del gobierno mexicano con la justicia social y ambiental.

“No puede haber justicia social, sin justicia ambiental”, enfatizó Alicia Bárcena Ibarra, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, durante la presentación de las iniciativas.

Construcción de Hospital Regional de Ures

En el ámbito sanitario, el gobierno federal destinará recursos a la construcción y equipamiento del Hospital Regional de Ures, que responderá a la demanda de atención médica especializada en toxicología y vigilancia epidemiológica.

Construirán el Hospital Regional de Ures tras contaminación del río Sonora. (Foto: Profepa)

Alejandro Svarch Pérez, titular del IMSS-Bienestar, explicó ante la prensa que el hospital contará con residencia médica, una unidad de vigilancia epidemiológica para el monitoreo de la población expuesta a contaminantes, así como 21 consultorios de especialidades, 60 camas de hospitalización y un laboratorio para análisis de metales pesados.

Además, se ampliarán los servicios de consulta externa, fortaleciendo la capacidad del sistema de salud local para responder a las secuelas del desastre ambiental.

Infraestructura de agua potable: acceso y monitoreo permanente

El acceso a agua segura representa otra prioridad. Efraín Morales López, director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), anunció la construcción de 16 plantas potabilizadoras y la instalación de 16 sistemas de desinfección en diversas comunidades, junto con la adecuación de cuatro plantas ya existentes.

Asimismo, se implementará un sistema de monitoreo permanente para garantizar la calidad del agua destinada al consumo humano. Estas acciones buscan prevenir futuros riesgos para la salud y asegurar el suministro de un recurso esencial en la región.

Remediación ambiental y participación comunitaria

La remediación del Río Sonora y sus afluentes será abordada mediante un proceso participativo que incorpora la experiencia y las necesidades expresadas por las comunidades.

Alicia Bárcena Ibarra detalló que se realizarán análisis y caracterización de suelos y sedimentos en las zonas contaminadas, con el objetivo de reducir los niveles de contaminantes a parámetros seguros para la salud y el medio ambiente.

Instalarán plantas potabilizadoras tras afectaciones del río Sonora. (Foto: Profepa)

Durante el evento, autoridades federales y estatales se reunieron con representantes de Arizpe, Banámichi, Aconchi, Baviácora y Ures, quienes participaron activamente en la discusión de los próximos pasos del proyecto de remediación.

Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, puntualizó que el Gobierno Federal administrará el fondo económico destinado a estos proyectos, asegurando transparencia y eficacia en la aplicación de los recursos.

Acciones concretas del gobierno federal por contaminación del río Sonora

Construcción del Hospital Regional de Ures , con especialidad en toxicología y vigilancia epidemiológica.

Edificación de 16 plantas potabilizadoras y modernización de plantas existentes para garantizar agua segura.

Implementación de sistemas de monitoreo permanente de la calidad del agua .

Caracterización y análisis de suelos y sedimentos para la remediación ambiental.

Administración de un fondo de mil 500 millones de pesos por parte del Gobierno Federal para financiar las obras y acciones de justicia ambiental.