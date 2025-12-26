Reinician las multas de tránsito en el municipio de Naucalpan

Reactivan multas de tránsito en el municipio de Naucalpan (Guardia Municipal Ciudad Naucalpan/FB)

Después de varios anuncios y aplazamientos, el municipio de Naucalpan reactivó oficialmente las multas de tránsito a partir del pasado 23 de diciembre, marcando el regreso de las infracciones vehiculares tras una suspensión indefinida que se mantuvo durante todo el 2025 debido a denuncias de actos de corrupción por parte de elementos viales.

Fue a través de sus redes sociales oficiales que el gobierno municipal informó a la ciudadanía que las mujeres elementos de la Policía de Tránsito ya se encuentran facultadas para sancionar a los automovilistas que incumplan el Reglamento de Tránsito vigente.

La medida forma parte de una estrategia integral para ordenar la movilidad y fortalecer la confianza entre autoridades y ciudadanos.

Uso de bodycams

Uno de los cambios más relevantes es la implementación de tecnología de vigilancia y control, con el objetivo de erradicar prácticas indebidas que en el pasado derivaron en múltiples quejas ciudadanas.

Los elementos femeninos de tránsito estarán equipadas con cámaras corporales (bodycams) que grabarán en tiempo real todo el proceso de interacción con los conductores, desde el momento de la detención hasta la conclusión de la infracción. Estas grabaciones servirán como respaldo ante cualquier inconformidad y como mecanismo de transparencia.

De acuerdo con la información oficial, las cámaras permitirán:

Documentar cada procedimiento de tránsito.

Proteger tanto a los automovilistas como a las policías.

Evitar actos de abuso de autoridad o extorsión.

Facilitar la supervisión interna de los operativos viales.

Cobro digital

Las multas de tránsito en Naucalpan solo podrán aplicarlas las elementos mujeres (Guardia Municipal Ciudad Naucalpan/FB)

Además, se informó que se habilitaron dispositivos electrónicos para el cobro de infracciones, los cuales operarán exclusivamente mediante métodos digitales, como tarjetas bancarias o plataformas autorizadas. Con ello, se elimina por completo el manejo de dinero en efectivo, una de las principales causas de actos irregulares en administraciones anteriores.

Entre las medidas implementadas destacan:

Cobro digital inmediato y transparente.

Eliminación total del pago en efectivo.

Registro electrónico de cada multa emitida.

Vinculación directa con el sistema municipal de infracciones.

Cabe recordar que la suspensión de las multas de tránsito en Naucalpan se dio tras constantes quejas de automovilistas y ciudadanos, quienes denunciaban que algunos elementos utilizaban falsas infracciones como pretexto para extorsionar a los conductores.

Las inconformidades se difundieron ampliamente en redes sociales y medios de comunicación, generando presión social para frenar dichas prácticas.

Elementos fueron capacitados

Multas de tránsito Naucalpan reactivación (Guardia Municipal Ciudad Naucalpan/FB)

Ante este panorama, las autoridades municipales decidieron suspender de manera indefinida las infracciones, mientras se llevaba a cabo un proceso de capacitación del personal, revisión de protocolos y actualización tecnológica.

El objetivo, señalaron en su momento, era regresar las multas bajo un esquema más transparente y confiable.

El gobierno municipal aseguró que las nuevas disposiciones buscan mejorar la seguridad vial, reducir accidentes y fomentar una cultura de respeto al reglamento, sin que ello represente un mecanismo de abuso contra la ciudadanía.

Finalmente, las autoridades hicieron un llamado a los automovilistas a:

Respetar el Reglamento de Tránsito.

Mantener su documentación en regla.

Denunciar cualquier irregularidad durante los operativos.

Informarse a través de los canales oficiales del municipio.

Con la reactivación de las multas y la incorporación de tecnología, Naucalpan inicia una nueva etapa en materia de movilidad, apostando por la transparencia, la rendición de cuentas y la erradicación de la corrupción en los operativos de tránsito.