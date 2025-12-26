México

Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno sanciona a proveedor del IMSS por dar información falsa

La dependencia informó que se detectaron irregularidades en el contrato para la prestación de servicios de órtesis y prótesis

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, a través del Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), sancionó a Luis Carlos Manzano Elizalde, proveedor de dicha institución por proporcionar información falsa.

De acuerdo con la dependencia, Luis Carlos Manzano Elizalde dio información falsa durante la vigencia del contrato abierto número ABTN202004050034 de prestación de servicios de órtesis y prótesis.

En un comunicado, la Secretaría Anticorrupción detalló que dicho contrato se le adjudicó con la Licitación Pública Nacional LA-050GYR035-E11-2020, contenida en una opinión de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social.

Por ello, la dependencia le impuso una multa por 134 mil 664 pesos y lo inhabilitó por un año para participar, por sí o mediante intermediarios, en procedimientos de contratación o celebrar contratos con la Administración Pública Federal.

En el mismo documento, precisó que la notificación de la sanción se realizó el 17 de diciembre de 2025, sin embargo, hoy se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Además de que Luis Carlos Manzano Elizalde, ya fue inscrito en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados, lo que le impide participar en nuevas contrataciones con el Gobierno de México.

La dependencia afirmó que las medidas se emitieron conforme a la ley y considerando los criterios de proporcionalidad y gravedad de la falta, por lo que resaltó que la persona sancionada tiene derecho a impugnar la resolución.

No obstante, advirtió que en caso de hacerlo, la Secretaría defenderá con firmeza la sanción, por haber sido impuesta con apego a derecho y en protección del interés público.

La Secretaría Anticorrupción consideró la sanción una muestra del compromiso del gobierno con la legalidad y la integridad de las compras públicas, al asegurar que engañar en la ejecución de contratos públicos tiene consecuencias.

Asimismo, incluyó en el comunicado la página para consultar las actualizaciones del Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados: https://directoriosancionados.buengobierno.gob.mx/

