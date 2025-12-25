Los escándalos que marcaron a Noroña en 2025: golpes en el Senado, casa de 12 millones y lujos contrarios a la austeridad de la 4T

El senador protagonizó enfrentamientos verbales y físicos, reforzando su imagen como un político polarizante (Redes Sociales - Cuartoscuro)

Durante 2025, Gerardo Fernández Noroña, senador de Morena y presidente de la Comisión Permanente del Congreso, fue protagonista de una serie de controversias que marcaron su desempeño público.

Los episodios, ocurridos de manera escalonada a lo largo del año, abarcaron señalamientos por lujos personales, cuestionamientos sobre la adquisición de una vivienda de alto valor, confrontaciones políticas y un enfrentamiento físico en el Senado.

En conjunto, estos hechos colocaron al legislador en el centro del debate nacional y generaron críticas sobre la congruencia entre su discurso político y su conducta pública.

Viajes, camioneta y señalamientos por lujos

A inicios de 2025 comenzaron a circular reportes sobre viajes internacionales realizados por Fernández Noroña en primera clase y traslados en aeronaves privadas.

El PRI criticó que Noroña use una camioneta Volvo. | X- PRI

La información generó críticas debido a que el senador ha sido uno de los principales defensores del discurso de austeridad impulsado por la Cuarta Transformación.

En el mismo periodo, también se retomaron señalamientos por la posesión de una camioneta Volvo de alta gama.

Aunque el legislador sostuvo que los gastos correspondían a recursos propios y que no utilizó dinero público, los cuestionamientos se centraron en la imagen que proyectaba frente a su constante crítica a los privilegios de otros políticos.

Estos episodios marcaron la primera etapa del año y abrieron un debate recurrente sobre la diferencia entre la vida privada de los funcionarios y los principios que promueven desde la esfera pública.

La casa de 12 millones en Tepoztlán

La polémica se intensificó a mediados de 2025 con la revelación de una vivienda valuada en aproximadamente 12 millones de pesos en Tepoztlán, Morelos, habitada por Fernández Noroña.

Noroña afirmó que la vivienda está siendo pagada a crédito. (YouTube/GFNorona Oficial)

Investigaciones periodísticas documentaron que el inmueble no aparecía registrado a nombre del senador y que la propiedad presentaba irregularidades en su historial registral, como la subdivisión reciente del predio.

Además, surgieron señalamientos de que la casa estaría ubicada en tierras comunales, lo que provocó manifestaciones de personas que se identificaron como comuneros de la zona.

Autoridades locales confirmaron que no existía un registro oficial del inmueble a nombre del legislador.

Fernández Noroña respondió que no era propietario legal, sino que se encontraba pagando la casa a crédito y que los ingresos utilizados provenían de su salario y de actividades en redes sociales.

El inmueble fue valuado en alrededor de 12 millones de pesos. (YouTube/GFNorona Oficial)

A pesar de estas aclaraciones, el caso se convirtió en uno de los temas más controvertidos del año, al ser interpretado por críticos como un contraste directo con su discurso de austeridad.

Enfrentamientos con figuras políticas

De forma paralela a los señalamientos patrimoniales, el senador sostuvo diversos choques políticos.

Uno de los más visibles ocurrió en el Senado con la legisladora panista Lilly Téllez, quien lo increpó desde la tribuna durante la discusión sobre el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

El intercambio incluyó descalificaciones verbales y evidenció el clima de confrontación en el recinto legislativo.

El senador mexicano aseguró que la viuda del exalcalde de Uruapan buscará la gubernatura de Michoacán. Crédito: GF Norona Oficial

Otro episodio relevante fue su confrontación con Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan y viuda del exalcalde asesinado.

Fernández Noroña calificó como irresponsables las declaraciones en las que ella solicitó investigar a integrantes de Morena por el crimen, y afirmó que se trataba de un posicionamiento político con fines electorales.

Sus declaraciones generaron críticas y reacciones encontradas en la opinión pública.

Golpes en el Senado y el cierre del año

El episodio más grave ocurrió el 27 de agosto de 2025, al término de una sesión de la Comisión Permanente.

Tras una discusión por el uso de la palabra, Fernández Noroña y el dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, se confrontaron físicamente dentro del Senado.

El altercado incluyó empujones y manotazos, y dejó a un camarógrafo lesionado.

Noroña protagonizó un altercado físico con Alejandro Moreno en el Senado. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

Ambas partes ofrecieron versiones distintas de los hechos. El senador calificó el incidente como “gravísimo”, denunció amenazas y anunció acciones legales, mientras que Morena respaldó institucionalmente a su legislador y promovió solicitudes de sanciones contra integrantes del PRI.

El enfrentamiento marcó el punto más crítico del año y reavivó el debate sobre la violencia y el deterioro del diálogo político en el Congreso.

Balance de un año controvertido

Al cierre de 2025, Fernández Noroña acumuló una serie de episodios que lo consolidaron como una figura altamente polarizante.

Noroña terminó el año con respaldo de Morena y críticas de la oposición. Foto: Cámara de Diputados

Para la oposición y sectores críticos, el año evidenció inconsistencias entre su discurso y su conducta; para sus simpatizantes, se trató de una ofensiva política y mediática contra uno de los personajes más combativos del oficialismo.

Principales controversias de Noroña en 2025:

Viajes internacionales en primera clase y uso de aeronaves privadas.

Señalamientos por lujos personales, incluida una camioneta de alta gama.

Polémica por una casa valuada en 12 millones de pesos en Tepoztlán.

Enfrentamientos políticos con Lilly Téllez y Grecia Quiroz.

Confrontación física con Alejandro Moreno dentro del Senado.

Los hechos registrados a lo largo del año dejaron un impacto directo en la imagen pública del senador y en el debate sobre la congruencia, la austeridad y el comportamiento de los actores políticos en México.