México

Grecia Quiroz responde a ataques y reafirma compromiso con su labor en Uruapan

El diputado Carlos Bautista Tafolla confirmó que el proyecto político de Carlos Manzo continuará con la alcaldesa al frente

La alcaldesa rechazó las acusaciones
La alcaldesa rechazó las acusaciones y subrayó que atraviesa un duelo que merece respeto. Foto: Facebook / Grecia Quiroz

La alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, difundió un comunicado en el que acusó una serie de ataques hacia su persona, su familia y la memoria de su esposo, el exalcalde Carlos Manzo, asesinado el 1 de noviembre.

En su mensaje, aseguró que no permitirá que se intente “manchar” el nombre del líder del Movimiento del Sombrero y reiteró que asumió la responsabilidad de continuar su proyecto político.

Quiroz afirmó que, pese a las críticas, el movimiento se mantiene firme y que su compromiso con la ciudadanía de Uruapan no se verá debilitado

Comunicad de la alcaldesa de
Comunicad de la alcaldesa de Uruapan donde afirmó que seguirá trabajando por Michoacán pese a las críticas políticas. Crédito: Facebook Grecia Quiroz

Pidió a sus detractores enfocarse en su trabajo público en lugar de atacar a un grupo que —dijo— ha sufrido “bastante” tras el asesinato de Manzo.

Con un mensaje de respaldo a la población, subrayó: “Aquí seguimos para defenderlos”, y reafirmó que el legado del exalcalde permanecerá vigente.

Los señalamientos de Gerardo Fernández Noroña y su escalada de críticas

En medio de su duelo, Quiroz recibió los ataques del senador Gerardo Fernández Noroña, quien acusó a la alcaldesa de “capitalizar políticamente” el homicidio de su esposo y de haber despertado supuestas aspiraciones electorales rumbo a la gubernatura de Michoacán.

El senador mexicano aseguró que la viuda del exalcalde de Uruapan buscará la gubernatura de Michoacán. Crédito: GF Norona Oficial

El legislador afirmó que la alcaldesa busca convertirse en candidata apoyada por la oposición y calificó sus señalamientos sobre posibles vínculos políticos en el asesinato como “irresponsables”.

Noroña también retó a la presidenta municipal a presentar pruebas formales ante la Fiscalía si tiene información sobre la presunta responsabilidad de figuras como Raúl Morón y Leonel Godoy, a quienes Quiroz pidió investigar.

De acuerdo con el senador, el discurso de la alcaldesa es una “declaración política” motivada por ambición personal.

Estos ataques han provocado reacciones dentro del movimiento que dirigía Manzo.

Quiroz presentó ante el IMPI
Quiroz presentó ante el IMPI solicitudes para registrar el nombre de Carlos Manzo y el Movimiento Independiente del Sombrero. REUTERS/Ivan Arias

El diputado Carlos Bautista Tafolla defendió a Quiroz y afirmó que ella es ahora la lideresa del proyecto, cuyo objetivo era —según dijo— trascender incluso a nivel nacional.

Amenazas antes de asumir la alcaldía

A la confrontación política se suman amenazas de presuntos grupos criminales, recibidas un día antes de que Quiroz tomara protesta como alcaldesa sustituta.

Dos organizaciones delictivas se habrían adjudicado la intimidación por medio de un texto enviado vía WhatsApp el 4 de noviembre.

Pese a ese contexto adverso, Quiroz asumió el cargo ante el Congreso local y reiteró que seguirá el rumbo que Manzo había trazado para el Movimiento del Sombrero.

Quiroz llamó a sus detractores
Quiroz llamó a sus detractores a enfocarse en su labor y no intentar desestabilizar el movimiento. REUTERS/Ivan Arias

Subrayó que la voz del exalcalde no será silenciada y que su liderazgo seguirá siendo guía para el municipio.

La implementación del Plan Michoacán

El relevo en Uruapan ha coincidido con el despliegue del Plan Michoacán, una estrategia estatal y federal enfocada en seguridad, justicia y programas sociales.

Las autoridades han implementado operativos regionalizados con Ejército, Guardia Nacional y Fuerza Aérea, además de acciones de persecución del delito que han derivado en más de un centenar de detenciones en noviembre.

Autoridades informaron que se reforzó
Autoridades informaron que se reforzó la vigilancia para garantizar la seguridad en algunos huertos aguacateros como parte del Plan Michoacán. Crédito: X - @GabSeguridadMX

En esta etapa de transición, el movimiento político impulsado por Manzo ha respaldado a Quiroz como su sucesora natural, mientras que el municipio enfrenta tensiones y un entorno de inseguridad creciente.

Qué busca el Plan Michoacán

  • Operativos de seguridad y reconocimiento regional.
  • Destrucción de plantíos y laboratorios clandestinos.
  • Detención de 134 personas entre el 10 y el 26 de noviembre.
  • Coordinación con la nueva FGR para fortalecer tareas de justicia.
  • Ferias de bienestar y acciones casa por casa para atender a la población.

