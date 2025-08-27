México

Alito Moreno golpea a Noroña en el pleno del Senado

El dirigente nacional del PRI se acercó a la mesa directiva al final de la sesión y agredió al presidente y otras personas que intentaron evitar el conflicto

Por Israel Aguilar Esquivel

Guardar
(X/@AndreaChavezTre)
(X/@AndreaChavezTre)

Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), golpeó al presidente de la mesa directiva del Senado y la Comisión Permanente, Gerardo Fernández Noroña. Al término de la sesión de este 27 de agosto de 2025, se acercó al estrado para encarar al senador de Morena.

Al término de la sesión de la Comisión Permanente, cuando las personas presentes en el Salón de Sesiones de la Casona de Xicoténcatl entonaban a capella el Himno Nacional Mexicano, el dirigente nacional del PRI se acercó a la mesa directiva y se situó detrás de Gerardo Fernández Noroña. Cuando terminó el acto, le reclamó al presidente por no darle la palabra.

“¡Te estoy pidiendo la palabra!“, se escuchó gritar a Moreno con un notable sobresalto. Al notar la tensión, Dolores Padierna tomó a Noroña del brazo para llevarlo lejos del lugar. Al notar que el presidente le daría la espalda para retirarse, Moreno Cárdenas lo tomó del brazo con violencia para evitar su caminata.

Crédito: FIA

El gesto incomodó a Noroña, quien gritó: “¡No me toques!“ al tiempo que buscó quitarse de encima al priista. En ese momento, Moreno lo empujó con la intención de tirarlo al suelo y continuó amenazando al senador.

“¡Te parto tu madre, cabr*n! ¡Te rompo tu madre! ¡Eres un put*, cabr*n! Te estoy pidiendo la palabra, hijo de la ching*da", gritaba Moreno mientras Noroña era retirado de la escena. En ese momento, Emiliano, quien según fuentes del Senado consultadas por Infobae México es integrante del equipo de Noroña, se interpuso para calmar la situación, pero también fue empujado por el priista. No conforme, cuando Noroña se encontraba lejos del conflicto, el priista se acercó y pateó a Emiliano, quien ya se encontraba en el suelo.

Información en desarrollo*

Temas Relacionados

Alito MorenoNoroñaSenadoAgresiónmexico-noticias

Más Noticias

Lilly Téllez le exige a Noroña que se disculpe con Azucena Uresti

La senadora panista declaró: “No debe atacar y menos calumniar a una periodista tan excepcional como Azucena Uresti”

Lilly Téllez le exige a

¿Quieres obtener una beca de estancia en Japón? Estos son los requisitos

Los cursos van desde las artesanías hasta la agricultura

¿Quieres obtener una beca de

Jeff Bezos y su esposa Lauren Sánchez visitan la casa de Frida Kahlo en Coyoacán

El fundador de Amazon y la periodista de origen mexicano se encuentran de visita en México a un mes de haberse casado en Venecia

Jeff Bezos y su esposa

Survivor México: quién sale eliminado hoy 27 de agosto

El fin de temporada es este domingo, ya no hay tribus, sólo sobrevivientes intentando ganar el premio

Survivor México: quién sale eliminado

El principal indicador de la BMV registró alza de 0,89% al cierre de este 27 de agosto

Cierre de operaciones México S&P/BMV IPC: la jornada concluye con variaciones en comparación con días previos

El principal indicador de la
MÁS NOTICIAS

NARCO

Reportan cateo de la vivienda

Reportan cateo de la vivienda del “Delta 1″, líder criminal de “La Línea” ejecutado en Ciudad Juárez

“Ya párenle de buscar”: localizan con vida a dos taxistas en Jilotepec, Edomex, tras presunto secuestro

Israel Vallarta vacaciona en Tamaulipas a casi 20 años del montaje en el caso Cassez-Vallarta

Vinculan a proceso a “La Hiena”, presunta operadora criminal en el Istmo de Tehuantepec

“Se marca otro hito histórico para la eliminación de cárteles”: EEUU tras declaración de “El Mayo” Zambada

ENTRETENIMIENTO

Survivor México: quién sale eliminado

Survivor México: quién sale eliminado hoy 27 de agosto

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: la tensión crece previo a la gala de eliminación la tarde de hoy 27 de agosto

Quién es Paty ‘La Cabezona’, la nueva integrante de La Casa de los Famosos 3 que aterrorizó a los habitantes

Yadhira Carrillo rompe el silencio sobre su relación con Juan Collado y su regreso triunfal a las telenovelas

Blue Malboro, primer finalista de México Canta, revela su difícil pasado con las drogas y cómo la música cambió su vida | Entrevista

DEPORTES

Gato Ortiz lanza mensaje tras

Gato Ortiz lanza mensaje tras polémica arbitral en el Atlas vs América

San Jose Earthquakes lanza jersey conmemorativo inspirado en la playera del Tri en Francia 98

Tachan a Héctor Herrera de no apoyar a talentos mexicanos por falta de dinero

Shocker se someterá a operación de mandíbula y espera volver a ser ‘guapo’ | Video

Checo Pérez desmiente mala relación con Red Bull al anunciar nuevo contrato: “Lo di todo, hasta la última vuelta”