Alito Moreno golpea a Noroña en el pleno del Senado

(X/@AndreaChavezTre)

Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), golpeó al presidente de la mesa directiva del Senado y la Comisión Permanente, Gerardo Fernández Noroña. Al término de la sesión de este 27 de agosto de 2025, se acercó al estrado para encarar al senador de Morena.

Al término de la sesión de la Comisión Permanente, cuando las personas presentes en el Salón de Sesiones de la Casona de Xicoténcatl entonaban a capella el Himno Nacional Mexicano, el dirigente nacional del PRI se acercó a la mesa directiva y se situó detrás de Gerardo Fernández Noroña. Cuando terminó el acto, le reclamó al presidente por no darle la palabra.

“¡Te estoy pidiendo la palabra!“, se escuchó gritar a Moreno con un notable sobresalto. Al notar la tensión, Dolores Padierna tomó a Noroña del brazo para llevarlo lejos del lugar. Al notar que el presidente le daría la espalda para retirarse, Moreno Cárdenas lo tomó del brazo con violencia para evitar su caminata.

Crédito: FIA

El gesto incomodó a Noroña, quien gritó: “¡No me toques!“ al tiempo que buscó quitarse de encima al priista. En ese momento, Moreno lo empujó con la intención de tirarlo al suelo y continuó amenazando al senador.

“¡Te parto tu madre, cabr*n! ¡Te rompo tu madre! ¡Eres un put*, cabr*n! Te estoy pidiendo la palabra, hijo de la ching*da", gritaba Moreno mientras Noroña era retirado de la escena. En ese momento, Emiliano, quien según fuentes del Senado consultadas por Infobae México es integrante del equipo de Noroña, se interpuso para calmar la situación, pero también fue empujado por el priista. No conforme, cuando Noroña se encontraba lejos del conflicto, el priista se acercó y pateó a Emiliano, quien ya se encontraba en el suelo.

Información en desarrollo*