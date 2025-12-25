“Hoy no hay debates, solo paz”, Noroña propone pausa en conflictos con la oposición y reafirma apoyo a la 4T

Noroña afirmó que trabajará por todos, incluso por quienes lo critican: “Es problema de ellos, no nuestro".

En un mensaje difundido en redes sociales durante la Nochebuena, el Senador Morenista, Gerardo Fernández Noroña, llamó a una pausa temporal en los conflictos políticos con la oposición, al tiempo que reiteró su respaldo al proyecto de la Cuarta Transformación (4T).

Aunque el legislador aseguró que no es momento de debates, también dejó claro que no habrá cambios en su postura ni en la visión del movimiento al que pertenece.

Respaldo a la 4T y definición de postura

Fernández Noroña subrayó que su mensaje tenía como eje central el agradecimiento a quienes apoyan a la 4T, a la que definió como “una revolución sin violencia, del pueblo, para el pueblo y por el pueblo”.

En ese sentido, enfatizó que no existe intención de ceder en principios ni de modificar el rumbo político del movimiento.

Noroña definió a la 4T como “una revolución sin violencia, del pueblo, para el pueblo y por el pueblo" (Facebook: Gerardo Fernández Noroña)

“No vamos a arrear banderas ni vamos a cambiar nuestra visión, nuestro compromiso, nuestro profundo amor por el pueblo”, afirmó.

Añadió que, pese a las críticas, el proyecto de transformación mantiene su objetivo de fortalecer la soberanía, la independencia nacional y el bienestar social.

El senador también sostuvo que las diferencias con la oposición son de fondo y obedecen a “dos visiones distintas de país”, lo que hace inviable una reconciliación política real.

“La posibilidad de coincidencia es tan remota… como si en el siglo XIX se hubieran reconciliado quienes trajeron a Maximiliano con quienes defendían a Benito Juárez y la República”, comparó.

Noroña subrayó que la confrontación política no se debe a la falta de diálogo, sino a objetivos y proyectos de país opuestos. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

Mensaje navideño y llamado a tregua

Durante su transmisión, Fernández Noroña explicó que su intención era evitar la confrontación en una fecha de convivencia familiar.

“Hoy no tengo interés en tocar temas de crítica… es Nochebuena”, señaló, al tiempo que propuso aplicar desde el 24 de diciembre una tregua política.

“En estas fechas, incluso en las guerras hay treguas. Diríamos que es un paréntesis para después continuar con la batalla”, expresó, aclarando que se trata solo de una pausa temporal y no de un replanteamiento político.

Asimismo, deseó que 2026 sea un mejor año y reiteró su reconocimiento a la base social del movimiento.

El senador señaló que la Nochebuena es momento de convivencia y no de debates políticos. (Foto: Twitter/@letroblesrosa)

Citó al expresidente Andrés Manuel López Obrador al recordar que “sin ustedes somos nada o casi nada”, destacando el papel del pueblo como motor de la transformación.

Noroña afirma las diferencias con la oposición

En su mensaje, el senador también hizo referencias a la desigualdad global, los conflictos internacionales y los pendientes sociales en México.

Afirmó que, pese al ambiente festivo, persisten problemas como la injusticia y la pobreza, por lo que consideró indispensable seguir trabajando.

“Trabajamos para todas y para todos, aunque nos aborrezcan algunos. Es problema de ellos, no nuestro”, sostuvo, al cerrar su intervención con deseos de paz, unidad y bienestar, incluso para sus adversarios políticos.

Conflictos recientes con la oposición

Pese al llamado a la tregua, Fernández Noroña ha mantenido fuertes confrontaciones con dirigentes opositores en el Senado.

El senador ha mantenido confrontaciones directas con dirigentes del PRI y PAN, acusando campañas en su contra. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

Entre los episodios más recientes destacan:

Choque con Alejandro Moreno (PRI): el líder priista lo calificó de “patán y barbaján”, mientras que Noroña respondió que Moreno “acabará en prisión”.

Cruce con Ricardo Anaya (PAN): el panista rechazó que la oposición actúe de forma “carroñera” y acusó a los gobiernos de Morena de agravar la crisis de personas desaparecidas.

Señalamientos mutuos: la oposición acusa al senador de confrontación permanente, mientras que Noroña sostiene que existe un “campañón” para golpear a la 4T y al gobierno de Claudia Sheinbaum.

Así, aunque el senador planteó una pausa navideña en los debates, el clima político en el Senado sigue marcado por la confrontación y por profundas diferencias entre el oficialismo y la oposición.