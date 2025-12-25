Fiscalía de CDMX confirma que hombre asesinado en Zona Rosa era “El Panu”, jefe de seguridad Los Chapitos

Informes oficiales y miembros de seguridad apuntan que "El Panu" es el último jefe de seguridad de los hijos de "El Chapo" Guzmán. (FOTO: DEA).

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) confirmó el inicio de una carpeta de investigación por homicidio tras un ataque armado en un restaurante de Zona Rosa. Además, confirmó que la víctima estaría relacionada con el Cártel de Sinaloa.

“Mediante peritajes de huellas dactilares fue confirmada la identidad de la víctima Oscar “N”, señalado como presunto integrante del grupo criminal “Los Chapitos”. Por estos hechos, se inició una investigación por el delito de homicidio calificado”, es parte del informe de la Fiscalía capitalina.

Horas después de los hechos violentos ocurridos el domingo 21 de diciembre primeros reportes señalaron que la persona asesinada en un restaurante tipo oriental sería Oscar Noé Medina, un sujeto apodado El Panu y señalado en informes de Estados Unidos como jefe de seguridad de Los Chapitos.

El restaurante donde ocurrió el ataque (X/@RaulGtzNR)

Incluso la FGJ-CDMX destacó que las autoridades de Estados Unidos ofrecían una recompensa de hasta cuatro millones de dólares por información que llevara a la captura de Oscar Noé, pues era un hombre acusado de trasiego internacional de drogas, “así como por su presunto rol operativo dentro del Cártel de Sinaloa”.

El reporte de la Fiscalía de la CDMX detalla que en dicha ocasión el hombre estaba con familiares en el inmueble. Un sujeto vestido de negro y con cubrebocas se acercó y accionó su arma contra la víctima en varias ocasiones, lo cual resultó en la muerte del Panu y en que otra persona quedara herida.

