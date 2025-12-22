Ataque armado en restaurante de Zona Rosa deja un muerto y una persona herida

Una persona fue trasladada a un hospital (X/@davosv2004)

Durante la noche del 21 de diciembre fueron reportadas detonaciones de arma de fuego en un restaurante ubicado en Zona Rosa, en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México. La policía capitalina confirmó la muerte de una persona como consecuencia del ataque.

“De acuerdo con los primeros reportes, una mujer y dos hombres consumían alimentos en el sitio cuando dos sujetos llegaron, realizaron las detonaciones y huyeron a bordo de una motocicleta”, señala un informe preliminar de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Un hombre falleció en el sitio, mientras que otro persona resultó herida, esta última fuer trasladada a un hospital. Reportes compartidos en redes sociales indican que el restaurante donde ocurrieron los hechos violentos es conocido como Luaú y es de tipo oriental.

Las autoridades refieren que se trató de un ataque directo en contra de las tres personas que estaban al interior del restaurante de la colonia Juárez.

Revisan cámaras de vigilancia para dar con los responsables

El Ministerio Publico fue informado sobre lo sucedido para que puedan iniciar los servicios periciales, así como las indagatorias. Por su parte, la policía de la CDMX revisa las cámaras de vigilancia de la zona para poder ubicar a los atacantes.

Imágenes compartidas en redes sociales muestran parte de la movilización de agentes de seguridad en la zona.

Por el ataque armado el establecimiento cerró su acceso y el sitio fue acordonado.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO...