Rescatan a mascotas que eran vendidas en vía pública en el centro de Puebla

Las autoridades municipales pusieron en marcha la estrategia para disminuir el comercio irregular de especies domésticas en espacios públicos. (X: @SGGM_Pue)

En medio del incremento en la venta de mascotas durante la temporada decembrina y fin de año, autoridades municipales y estatales en Puebla intensificaron acciones para frenar la comercialización de animales en la vía pública y promover una cultura de tenencia responsable.

El pasado 21 de diciembre inició una campaña para inhibir la venta de animales en espacios públicos, impulsada desde la Dirección de Vía Pública y la Dirección de Mercados, en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente de Puebla, la Secretaría de Seguridad Ciudadana del estado y la Sindicatura Municipal.

Con el objetivo de proteger el bienestar animal y desalentar prácticas que vulneren los derechos de los seres sintientes, autoridades municipales realizaron el decomiso de mascotas en la zona de Analco, una de las áreas donde históricamente se ha detectado la venta informal de especies domésticas.

Según el informe, los ejemplares decomisados quedaron bajo resguardo de la Dirección de Protección Animal, dependencia encargada de garantizar su salud, seguridad y seguimiento médico.

Aunque hasta el momento no se ha especificado el número exacto de animales rescatados, en las imágenes difundidas por el Gobierno Municipal en su página oficial de X se observa a personal de las dependencias participantes cargando a varios cachorros durante el operativo.

Iniciativa poblana a favor de la adopción responsable

Puebla impulsa la adopción responsable esta temporada. (X: @IBAGobPue)

En redes sociales, la Secretaría General de Gobierno hizo un llamado a la ciudadanía para evitar dar animales como regalo de Navidad o Reyes Magos si no existe un compromiso real de cuidado, atención veterinaria, alimentación y tiempo. “Juntas y juntos construimos una ciudad más consciente y responsable”, escribió la dependencia.

De manera paralela, durante el mes de diciembre el gobierno estatal ha promovido la adopción responsable mediante la campaña “Adopta No Compres”, bajo el lema “transforma dos vidas: la suya y la tuya”.

Esta estrategia se lleva a cabo en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial. A través de la página oficial del Instituto de Bienestar Animal (IBA) de Puebla, la ciudadanía puede conocer a los perros y gatos disponibles para adopción o resguardo temporal.

Entre los requisitos para la modalidad no permanente se encuentran la presentación de una identificación oficial y un comprobante de domicilio, así como una visita obligatoria del ser sintiente al hogar del adoptante, acompañado por personal del Instituto, con el fin de verificar que las condiciones del domicilio sean adecuadas.

Maltrato animal en Puebla

El municipio impulsa una nueva cultura basada en la protección de perros y gatos rescatados. (AP)

Desafortunadamente, las acciones de decomiso y promoción de la adopción se desarrollan en un contexto preocupante en materia de bienestar animal, pues tan solo entre diciembre de 2024 y junio de 2025 se registraron más de mil 800 reportes de maltrato a seres no humanos en Puebla, de acuerdo con cifras oficiales del Instituto de Bienestar Animal. Sin embargo, solo una pequeña parte de estos casos ha llegado a formalizarse como denuncias ante la Fiscalía General del Estado (FGE).

Para agosto de 2025, según cifras oficiales del Gobierno del Estado, más de 550 mil perros vivían en situación de calle en todo el territorio poblano, siendo este un problema estrechamente relacionado con la compra irresponsable y el abandono de mascotas.

Cabe destacar que, en Puebla, el abandono animal es considerado un delito y puede ser castigado con hasta tres años de prisión, de acuerdo con el Código Penal estatal.

Como parte de las acciones preventivas, el Gobierno de Puebla, a través del Instituto de Bienestar Animal, puso a disposición de la ciudadanía los siguientes números de atención que funcionarán sin interrupción durante las fiestas decembrinas para atender situaciones relacionadas con seres sintientes.

Normatividad y denuncias: 221 430 3146

Atención médico veterinaria y forense: 221 431 3246 y 222 184 5642

Promoción de la cultura del bienestar animal: 221 412 4860

Con estas medidas, además de frenar la venta ilegal de mascotas durante las festividades decembrinas, las autoridades también buscan generar un cambio cultural que reduzca el abandono y el maltrato, en un momento en el que la demanda de animales de compañía sigue en aumento.