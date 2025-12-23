Fey lanza emotivo mensaje en defensa del bienestar animal y comparte recomendaciones para protegerlos durante las fiestas

Fey, la reconocida cantante mexicana, insta a respetar el bienestar de los animales ante los festejos de fin de año. (Archivo/Imagen Ilustrativa)

La cantante mexicana María Fernanda Blásquez Gil, conocida artísticamente como Fey, se unió a la organización internacional PETA (Personas por el Trato Ético de los Animales) en su división de Latinoamérica para emitir un mensaje especial en favor del bienestar animal durante la temporada navideña.

A través de un video difundido en la cuenta oficial de YouTube de PETA, la intérprete de “Azúcar Amargo” destacó la importancia de recordar a los seres sintientes en medio de las celebraciones decembrinas.

“Estamos en la época más mágica del año, llena de celebraciones. Pero entre tanto festejo, hay algo que no podemos olvidar: los animales que sufren durante las festividades”, declaró la artista, originaria de la Ciudad de México.

En dicho video, Fey aprovechó para compartir varias recomendaciones dirigidas a la población con el objetivo de prevenir tanto el abandono como el maltrato a los seres no humanos en esta época del año.

Abandono de animales a la alza tras las fiestas

Las compras impulsivas de mascotas pueden derivar en abandono y maltrato poco después de las celebraciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Por favor, no regales animales. Cada año se regalan miles y ningún animal es juguete para ser envuelto como regalo. Son seres vivos y necesitan cuidados, mucho cariño, mucho amor durante años”, señaló en referencia a la problemática del abandono de mascotas en diciembre, reconocida por diversas organizaciones.

Un ejemplo es el patronato “Amigos por Siempre”, encabezado por Adriana Porras y citado por la revista Newsweek, que alertó respecto al aumento de compras impulsivas de perros y gatos durante el último mes cada año, pero también sobre el crecimiento del número de animales que terminan en las calles semanas o meses después.

Según Porras, en México, siete de cada diez ejemplares regalados en Navidad son abandonados antes del primer año de vida, y entre enero y marzo las asociaciones animalistas registran hasta un 30% más casos de abandono.

Estrés por fuegos artificiales

Es importante tomar en cuenta los daños psicológicos que pueden sufrir las mascotas ante ruidos intensos. (Composición Infobae Perú)

Fey también hizo hincapié en la importancia de proteger a las mascotas del sufrimiento psicológico causado por la pirotecnia, muy común en la época navideña.

“Si ya compartes tu hogar con algún animal, recuerda: mantenlos lejos de los fuegos artificiales”, advirtió la artista.

De acuerdo con el Instituto Purina (Purina Institute), los perros tienen un sentido del oído más agudo que los humanos, por lo que los estruendos y silbidos de los fuegos artificiales pueden parecerles extremadamente alarmantes.

Además, como estos ruidos se producen en intervalos irregulares, los perros no pueden aclimatarse fácilmente y los perciben como una amenaza, activando su respuesta de lucha o huida. Entre los síntomas comunes de ansiedad se encuentran:

Ladridos

Intentos de huir

Esconderse

Inquietud

Jadeos

Quejidos

Alimentación segura para las mascotas en Navidad

Las comidas navideñas generalmente son altamente peligrosas para las mascotas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro de los consejos de Fey estuvo relacionado con el consumo de alimentos tóxicos perjudiciales para las especies domésticas.

“No dejes que coman nada tóxico. Por ejemplo, las uvas, el chile y el chocolate son muy peligrosos para ellos”, señaló.

Según PetMD, las uvas contienen sustancias tóxicas para algunos perros, presentes tanto en la pulpa como en la piel; investigaciones actuales sugieren que el ácido tartárico, un tipo de ácido orgánico, es el probable responsable. Dado que los perros tienen limitada capacidad para excretar dichas sustancias, se acumulan en su organismo y pueden provocar insuficiencia renal e incluso la muerte.

La marca de alimentos Hill’s Pet Nutrition, por su parte, señala que la capsaicina, el compuesto activo del chile, irrita las membranas mucosas de los perros, incluyendo la boca, el esófago y el estómago. Las comidas picantes pueden causar dolor estomacal, diarrea, gases, vómitos y sed excesiva.

El chocolate, por otro lado, contiene teobromina, un compuesto que los perros metabolizan lentamente, lo que conduce a niveles tóxicos en su organismo, aunque esto depende del tipo, la cantidad ingerida y el tamaño del animal, pudiendo provocar efectos graves de salud si no se actúa a tiempo.

“Gracias por proteger a los animales y feliz Navidad”, concluyó Fey en su mensaje navideño, recordando la importancia de proteger y cuidar a los más vulnerables durante las festividades.