Tras años de denuncias, venta de animales en Mercado de Sonora llegará a su fin en 2026: “Es una mafia”

La resolución emitida por un tribunal federal obliga a los comerciantes a dejar de ofrecer ejemplares vivos. (FB: VaPorSusDerechos)

El Mercado de Sonora, ubicado en el centro de la Ciudad de México y conocido tanto por la venta de productos esotéricos como por la comercialización de animales, se encuentra ante un cambio histórico, pues por orden judicial, deberá poner fin a la venta de seres sintientes, una práctica señalada por organizaciones animalistas durante décadas debido a las malas condiciones en las que se mantenían los ejemplares, incluidas especies silvestres amenazadas.

De acuerdo con activistas consultados por la agencia de noticias EFE, la resolución judicial representa un paso decisivo tras años de denuncias y exigencias que, aunque respaldadas por leyes existentes, no se habían aplicado de manera efectiva.

Dulce Ramírez, activista por los derechos de los animales y directora ejecutiva de la organización Igualdad Animal México, explicó a la fuente citada que el principal desafío será garantizar que la orden se ejecute de manera adecuada.

“El gran reto que tenemos no solo como activistas, sociedad civil o autoridades, es que no sea solo un papel muerto. Durante muchos años ya estaba esta ley, pero no se aplicaba”, señaló Ramírez.

Tal como señala, la lucha para erradicar la venta de animales vivos en mercados públicos no es reciente. Según la activista, se trata de un esfuerzo que cobró fuerza alrededor de 2021, cuando diversas organizaciones impulsaron iniciativas legales para prohibir prácticas como la matanza de ejemplares no humanos y la operación de rastros clandestinos dentro de estos espacios comerciales.

Persistencia de ilegalidades y riesgos sanitarios

La medida judicial establece acciones concretas para proteger a las especies y sancionar a quienes incumplan la disposición. (X: @DefensaAnimal)

Pese a los avances legales, la realidad en algunos mercados de la capital mexicana sigue siendo preocupante. Ramírez advirtió que el sacrificio ilegal de animales continúa en sitios como el Mercado de San Juan, donde aún se asesinan ejemplares en condiciones que calificó de “desoladoras”.

“Históricamente se sacrificaba ahí mismo lo que se llama ‘el pollo recién matado’. Allí lo tenían vivo y ahí mismo lo mataban, siendo un foco de infección y de salubridad enorme”, explicó.

En este contexto, la organización ha documentado múltiples irregularidades en el Mercado de Sonora, inaugurado en 1957. Entre los hallazgos se incluyen perros mutilados, enfermos o incluso pintados para aparentar determinada raza, siendo esta última catalogada también como maltrato.

Estos mercados han funcionado históricamente como puntos de venta de animales destinados a diversos fines: consumo humano, rituales religiosos (como gallinas o cabras), ocio (como palomas utilizadas para tiro al blanco) o como alimento para depredadores.

Además, se ha registrado la presencia de especies exóticas e incluso en peligro de extinción, como monos araña, reptiles, tigres y leones, lo que agrava el problema al implicar delitos ambientales.

“Es una mafia que, lamentablemente, viene de un contexto de pobreza, de desigualdad social y nosotros como activistas tampoco podemos ignorar esa parte”, afirmó, aunque subrayó que el Mercado de Sonora también es un espacio altamente lucrativo.

Durante un recorrido realizado por EFE, se pudo constatar el hermetismo de los comerciantes, quienes se negaron a emitir comentarios y mostraron su incomodidad ante la presencia de periodistas.

Gobierno de la CDMX apoyará a los comerciantes

La sentencia judicial establece un plazo para que los locatarios modifiquen sus actividades. (Cuartoscuro)

Consciente de que la venta de animales representa el sustento de decenas de familias, la sentencia judicial contempló un proceso de transición para los comerciantes afectados. Este incluye apoyo institucional y, en algunos casos, respaldo económico para facilitar el cambio.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, aseguró que las autoridades acompañarán a los locatarios durante este proceso. “Sabemos que es un delito la venta de animales en los espacios públicos en los mercados, en general, nos vamos a poner de acuerdo porque esto implicará apoyar a los locatarios para que puedan tener otros giros (…) y para evitar lo que hoy está pasando”, afirmó en una conferencia de prensa realizada en octubre.

Desde la perspectiva de las organizaciones animalistas, una posible alternativa es orientar la transición hacia servicios de cuidado animal, aprovechando el crecimiento de la industria de animales de compañía.

No obstante, Ramírez reconoció que el ambiente actual es de hostilidad, ya que muchos vendedores se sienten agraviados y evitan el diálogo. “Lo importante es que las autoridades sean el vínculo. Nosotros estamos aquí para defender a quienes no pueden, que son los animales”, concluyó para EFE.

Antecedentes del fallo judicial

Un fuere incendio se registró durante la mañana del jueves 04 de noviembre de 2021 en le Mercado de Sonora. (Cuartoscuro)

De acuerdo con información de Aristegui Noticias, el pasado 14 de agosto el Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito emitió por unanimidad la resolución que exige la prohibición total e inmediata de la venta de animales no humanos en el Mercado de Sonora.

Esta determinación se derivó del Juicio de Amparo 1547/2023, promovido por la organización Va Por Sus Derechos, representada legalmente por Susana Evelia Ramírez Terrazas.

La sentencia obligaba a diversas autoridades de la CDMX, incluida la Jefatura de Gobierno y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a implementar siete medidas concretas para erradicar el maltrato y la venta ilegal de fauna.

Tras el fallo, la alcaldesa Evelyn Parra anunció que la prohibición entraría en vigor a partir de enero de 2026, otorgando a los cerca de 80 locatarios involucrados un plazo hasta finales de 2025 para cambiar de giro comercial o enfrentar la clausura de sus locales.

Es importante señalar que el Mercado de Sonora ya había sido foco de atención pública tras el incendio ocurrido el 24 de noviembre de 2021, que dejó en evidencia el maltrato y el abandono de animales.