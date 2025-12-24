México

Iván Archivaldo ya tiene otro equipo de seguridad pese a capturas y asesinatos de cercanos a Los Chapitos, asegura Mike Vigil

El exjefe de Operaciones Internacionales de la DEA señala platicó con Infobae México sobre la forma en la que los integrantes de grupos criminales son reemplazados

'El Chapito', líder de 'Los Chapitos', facción del Cártel de Sinaloa. (Crédito: Jovani Pérez | Infobae México)

Diversos operativos y acciones violentas en diferentes puntos de México han derivado en la captura y muerte de personas señaladas como cercanas a la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.

El pasado domingo 21 de diciembre un ataque armado resultó en la muerte de un hombre que estaba al interior de un restaurante en Zona Rosa de la Ciudad de México. Dicho sujeto fue identificado posteriormente como Óscar Noé Medina González, alias El Panu, quien fue señalado como parte del equipo de seguridad de Los Chapitos.

Mientras que días después, el 23 de diciembre, las autoridades informaron sobre el arresto de cuatro personas, entre ellas dos capturados en Jalisco y quienes son cercanos a Iván Archivaldo Guzmán, este último uno de los hijos del Chapo Guzmán y líder de Los Chapitos.

En medio del ataque armado en CDMX y las detenciones en Jalisco, en la capital de Sinaloa fue hallado el cuerpo de un hombre. Horas después el sujeto fue identificado de manera preliminar como Alan Gabriel Núñez, un sujeto buscado por quien Estados Unidos ofrece una recompensa millonaria.

Restaurante donde ocurrió el ataque armado donde presuntamente fue asesinado "El Panu" (X/@RaulGtzNR)

Iván Archivaldo ya tiene otro equipo de seguridad: Mike Vigil

Para poder dimensionar los alcances de los eventos relacionados con el Cártel de Sinaloa, Infobae México contactó con el exjefe de Operaciones Internacionales de la Agencia para el Control de Drogas (DEA), Mike Vigil, para profundizar en los hechos.

El exagente señala que el aparato de seguridad de los grupos delictivos es una estructura sumamente relevante y suele requerir de personas que son de confianza para los líderes.

La protección [al interior de los grupos delictivos] es supremamente importante para ellos, porque necesitan seguridad, porque si no tienen esa seguridad, entonces van a ser muy vulnerables

Aunque Vigil celebra las detenciones y afectaciones recientes al grupo criminal también señala que hay un problema de fondo y es que las detenciones de operadores o jefes de plaza suelen no afectar al funcionamiento del grupo, pues se trata de personas que son reemplazables.

Ante la pregunta expresa de si Iván Archivaldo Guzmán ya cuenta con una nueva estructura que le brinde protección, Vigil es enfático en su repuesta afirmativa.

Vigil conversó con Infobae México (Mission Essential)

“Los cárteles han demostrado por décadas que puedes capturar hasta jefes de alto rango, pero va a seguir funcionando“. Incluso asegura que grupos como el Cártel de Sinaloa pueden reemplazar a integrantes en cuestión de días u horas.

El exagente comenta que dentro del mismo grupo criminal ya hay otras personas perfiladas para cubrir los espacios que dejan los arrestos o asesinatos. “Ellos ya conocen a otras personas que están relacionados y capaces de brindar seguridad”.

La debilidad del Cártel de Sinaloa

Vigil agrega que los hijos del Chapo que siguen libres son objetivos relevantes para las autoridades mexicanas y añade que por el conflicto que mantienen con la facción del Mayito Flaco, son vistos como débiles.

“Sé que México está muy enfocado en capturar a Iván Archivaldo y a Jesús Alfredo […] México ahora sabe perfectamente bien que están en conflicto, porque ellos están enfocados en ganar control del Cártel de Sinaloa y eso los hace muy débiles", expresó para esta casa editorial.

Cuál será el horario de

Recuperan el cuerpo de Roberto

Lotería Nacional: todos los números

El ingrediente secreto que reinventa

Cuándo sabrás si obtuviste un
Los asesinatos de narcos del

Majo Aguilar responde a los

¿Quién es Max Serrano, nuevo

