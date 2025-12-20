Capturan a “La Piruja”, presunto integrante de alto rango de Los Rusos en Baja California

Las autoridades de Baja California buscaban a "La Piruja" desde 2024. Foto: SSC Baja California

Durante un operativo realizado por agentes estatales, federales y de las Fuerzas Armadas, Javier Gabriel Mora, alias “La Piruja”, fue detenido en Mexicali, Baja California.

El sujeto es identificado por las autoridades como presunto integrante de alto rango de Los Rusos, brazo armado de la facción de Los Mayos del Cártel de Sinaloa.

Su arresto se efectuó el viernes 19 de diciembre durante un operativo en el que participaron elementos de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC), en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y corporaciones federales.

“La Piruja” era identificado como objetivo prioritario debido a su probable relación con ilícitos dentro de la célula criminal, la cual cuenta con operaciones entre Baja California y Sonora.

Durante la intervención, las autoridades aseguraron armamento de alto poder, granadas, droga y vehículos.

Foto: SSC Baja California

Aunque no se detalló la identidad de la segunda persona arrestada, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California informó que fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) para llevar a cabo las investigaciones correspondientes.

Era buscado desde 2024 por las autoridades

“La Piruja” figuraba desde febrero de 2024 en una lista de personas de interés emitida por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California, en la que fueron revelados 11 rostros de presuntos integrantes de “Los Rusos”.

El sujeto se encuentra en una lista encabezada por Jesús Alexander Sánchez Félix y/o Juan José Ponce Félix, alias “El Ruso”, líder de la célula criminal.

La Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) anunció en septiembre pasado una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que conduzca al arresto del líder del brazo armado del Cártel de Sinaloa.

Esta célula criminal es afín a la facción liderada por el hijo de Ismael "El Mayo" Zambada. Foto: Oficina del Departamento de Estado de EU /SSCBC

De la lista han sido detenidos tres presuntos integrantes de Los Rusos, entre los que se encuentran Josué “N”, alias “El Pitufo”, arrestado el 16 de diciembre de 2024 y posteriormente liberado por una jueza que le otorgó un cambio de medida cautelar para llevar su proceso fuera de prisión.

Gerardo “N”, alias “El Tochín”, fue detenido el 7 de diciembre de 2024 en Mexicali, quien también era buscado por las autoridades de Estados Unidos por el delito de conspiración federal desde 2017.

Los Rusos pelean con Los Mayos en Sinaloa

La célula de Los Rusos comenzaron como el brazo armado del Cártel de Sinaloa, pero tras la detención y extradición de Joaquín “El Chapo” Guzmán y la toma de liderazgo de sus hijos de la facción de Los Chapitos, “El Ruso” rompió con este grupo e inició una alianza con Los Mayos.

Una acusación de 2015 del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de California identificó a “El Ruso” como líder de un grupo de sicarios que participaron en el secuestro, toma de rehenes, tortura y asesinato en apoyo de los intereses del Cártel de Sinaloa en Culiacán.

(FOTO: DEA)

Las autoridades de EEUU señalan que el dominio actual del líder de Los Rusos en Baja California ha fortalecido las operaciones de narcotráfico de Los Mayos en ese país.

Además, detallaron que en la disputa interna que mantienen las facciones del Cártel de Sinaloa desde septiembre de 2024 se encontrarían al frente los sicarios de Los Rusos en apoyo a Los Mayos.