México

Capturan a “La Piruja”, presunto integrante de alto rango de Los Rusos en Baja California

Javier Gabriel Mora fue detenido junto a un hombre con armamento, granadas y droga

Guardar
Las autoridades de Baja California
Las autoridades de Baja California buscaban a "La Piruja" desde 2024. Foto: SSC Baja California

Durante un operativo realizado por agentes estatales, federales y de las Fuerzas Armadas, Javier Gabriel Mora, alias “La Piruja”, fue detenido en Mexicali, Baja California.

El sujeto es identificado por las autoridades como presunto integrante de alto rango de Los Rusos, brazo armado de la facción de Los Mayos del Cártel de Sinaloa.

Su arresto se efectuó el viernes 19 de diciembre durante un operativo en el que participaron elementos de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC), en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y corporaciones federales.

“La Piruja” era identificado como objetivo prioritario debido a su probable relación con ilícitos dentro de la célula criminal, la cual cuenta con operaciones entre Baja California y Sonora.

Durante la intervención, las autoridades aseguraron armamento de alto poder, granadas, droga y vehículos.

Foto: SSC Baja California
Foto: SSC Baja California

Aunque no se detalló la identidad de la segunda persona arrestada, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California informó que fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) para llevar a cabo las investigaciones correspondientes.

Era buscado desde 2024 por las autoridades

“La Piruja” figuraba desde febrero de 2024 en una lista de personas de interés emitida por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California, en la que fueron revelados 11 rostros de presuntos integrantes de “Los Rusos”.

El sujeto se encuentra en una lista encabezada por Jesús Alexander Sánchez Félix y/o Juan José Ponce Félix, alias “El Ruso”, líder de la célula criminal.

La Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) anunció en septiembre pasado una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que conduzca al arresto del líder del brazo armado del Cártel de Sinaloa.

Esta célula criminal es afín
Esta célula criminal es afín a la facción liderada por el hijo de Ismael "El Mayo" Zambada. Foto: Oficina del Departamento de Estado de EU /SSCBC

De la lista han sido detenidos tres presuntos integrantes de Los Rusos, entre los que se encuentran Josué “N”, alias “El Pitufo”, arrestado el 16 de diciembre de 2024 y posteriormente liberado por una jueza que le otorgó un cambio de medida cautelar para llevar su proceso fuera de prisión.

Gerardo “N”, alias “El Tochín”, fue detenido el 7 de diciembre de 2024 en Mexicali, quien también era buscado por las autoridades de Estados Unidos por el delito de conspiración federal desde 2017.

Los Rusos pelean con Los Mayos en Sinaloa

La célula de Los Rusos comenzaron como el brazo armado del Cártel de Sinaloa, pero tras la detención y extradición de Joaquín “El Chapo” Guzmán y la toma de liderazgo de sus hijos de la facción de Los Chapitos, “El Ruso” rompió con este grupo e inició una alianza con Los Mayos.

Una acusación de 2015 del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de California identificó a “El Ruso” como líder de un grupo de sicarios que participaron en el secuestro, toma de rehenes, tortura y asesinato en apoyo de los intereses del Cártel de Sinaloa en Culiacán.

(FOTO: DEA)
(FOTO: DEA)

Las autoridades de EEUU señalan que el dominio actual del líder de Los Rusos en Baja California ha fortalecido las operaciones de narcotráfico de Los Mayos en ese país.

Además, detallaron que en la disputa interna que mantienen las facciones del Cártel de Sinaloa desde septiembre de 2024 se encontrarían al frente los sicarios de Los Rusos en apoyo a Los Mayos.

Temas Relacionados

La PirujaLos RusosBaja CaliforniaLos MayosCártel de SinaloaMexicaliNarcotráfico en MéxicoNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Perrito se vuelve viral al robarle su suéter a otro que se encontraba en su casa

La inesperada travesura quedó registrada por una cámara de seguridad

Perrito se vuelve viral al

5 poderoso remedios caseros para tratar el dolor de estómago por la comida navideña

Alternativas disponibles en casi cualquier cocina ofrecen ayuda para tratar el ardor, la indigestión y la pesadez provocados por los banquetes propios de la Navidad

5 poderoso remedios caseros para

La Granja VIP termina: a que hora es la Gran Final del reality show del momento

El programa de televisión por fin tendrá su último capítulo

La Granja VIP termina: a

Sismo de 4.2 de magnitud se registra en Chiapas

Los datos preliminares del sismo fueron proporcionados inmediatamente por el Servicio Sismológico Nacional

Sismo de 4.2 de magnitud

Claudia Sheinbaum inaugura planta eléctrica en Querétaro entre reconocimiento a trabajadores de CFE

La mandataria destacó los trabajos de la Comisión Federal de Electricidad ante distintas problemáticas que ha enfrentado la población en el país

Claudia Sheinbaum inaugura planta eléctrica
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cae líder de una célula

Cae líder de una célula ligada al CJNG dedicada al huachicol en Oaxaca, usaban asociación de transportistas como fachada

Sinaloa despliega 180 Fuerzas Especiales del Ejército para reforzar seguridad y combatir la “narcoguerra”

FGR localiza dos puntos de extracción ilegal de hidrocarburo en Tala, Jalisco

Madres Buscadoras hallan siete cuerpos de jóvenes enterrados en fosa clandestina de Silao, Guanajuato

Detienen en Ecatepec a seis presuntos narcomenudistas con armas y drogas

ENTRETENIMIENTO

Conoce las 10 películas más

Conoce las 10 películas más populares en Disney+ México este fin de semana

José Eduardo Derbez es fuertemente criticado por comprar botas de lujo de más de 90 mil pesos

La Granja VIP termina: a que hora es la Gran Final del reality show del momento

Los 10 podcasts más reproducidos de Spotify México hoy

“Mi corazón está lleno de amor”: la frase de Majo Aguilar que abrió interrogantes sobre su soltería

DEPORTES

Chivas le dice adiós al

Chivas le dice adiós al “Cone”: este es el mensaje con el que Isaac Brizuela se despidió del Rebaño

Confirmado: Edson Álvarez se suma a la lista de lesionados del futbol mexicano rumbo al Mundial 2026

Guadalajara avanza en su preparación rumbo al Mundial 2026 con la apertura de su Centro de Voluntarios

Claudio Castagnoli, Atlantis Jr. y Xelhua brillan en Dream Match del CMLL

Blue Demon Jr. marca distancia del Hijo del Santo y redefine su despedida de la lucha libre