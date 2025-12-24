Cuánto subió el precio de la carne de pollo, res y cerdo, ingredientes básicos de la cena de Navidad

El costo de la cena de Navidad y Año Nuevo en México aumentó 17% en 2025, alcanzando un promedio de $17,100 para 25 personas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El costo de las cenas de Navidad y Año Nuevo en México ha experimentado un aumento del 17% respecto al año anterior, alcanzando un promedio de 17 mil 100 pesos por una reunión de 15 personas, según los datos publicados por la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC).

Esta cifra refleja la presión constante que los precios de alimentos y bebidas ejercen sobre el presupuesto de las familias mexicanas, lo que obliga a replantear la manera de celebrar las fiestas decembrinas y priorizar el cuidado de la economía doméstica.

Comer en hoteles es una alternativa mucho más cara que hacerlo en casa

En un boletín de prensa del pasado 15 de diciembre, la ANPEC advierte que celebrar la cena de Navidad en restaurantes u hoteles representa una carga económica mucho mayor frente a las alternativas caseras.

De acuerdo con sus estimaciones, festejar fuera de casa puede resultar entre dos y cinco veces más caro por persona. Los paquetes en hoteles de alta gama parten de 5 mil pesos por persona, pudiendo llegar a 10 mil pesos por adulto en opciones más completas.

Los establecimientos de categoría media y restaurantes elegantes ofrecen paquetes desde 2 mil 500 hasta 5 mil pesos por persona, dependiendo de la cantidad de platillos y si las bebidas están incluidas. Para presupuestos más acotados, algunos restaurantes presentan menús especiales con ambientación ligera, donde los precios oscilan entre 1 mil 200 y 1 mil 800 pesos.

17 mil pesos cuesta en promedio hacer la cena navideña este año

El gasto de una cena navideña en casa se divide en entradas, platillos principales, bebidas, postres, decoración y regalos, según ANPEC. (Imagen ilustrativa Infobae)

Cuauhtémoc Rivera, presidente de la ANPEC, comentó sobre el impacto de este contexto inflacionario: “Estas cenas, tan esperadas como simbólicas, continúan siendo un desafío importante para el presupuesto familiar, especialmente en un contexto donde el costo de los alimentos y bebidas sigue presionando el bolsillo del consumidor”.

De acuerdo con el monitoreo realizado por la organización, el desglose del gasto para una cena en casa contempla las siguientes partidas: entradas como botanas, patés y quesos por 1 mil 750 pesos; platillos principales —pavo, pierna, bacalao, romeritos y acompañamientos— por 7 mil 150 pesos; bebidas, incluidas la cerveza, sidra, tequila, ponche y refrescos, por 4 mil 550 pesos; postres como pastel y ensalada de manzana por 1 mil 450 pesos; decoración y detalles de mesa por 1 mil 200 pesos, y un regalo para el intercambio de entre 500 y 1 mil pesos.

Cenar en casa ayuda a la economía local

ANPEC advierte que festejar en restaurantes u hoteles puede costar entre dos y cinco veces más que celebrar en casa, por persona. (Imagen ilustrativa Infobae)

La ANPEC subraya que, además de ser más accesible, la celebración en el hogar tiene repercusiones positivas para el pequeño comercio local.

“Celebrar en casa fortalece el consumo local y beneficia al pequeño comercio, ya que gran parte de las compras se realizan en los negocios de la colonia”, destacó Rivera. La organización resalta el efecto multiplicador sobre la economía comunitaria y aboga por un consumo responsable, enfocado en lo esencial y alejado del gasto suntuario y las compras no planeadas promovidas por el canal moderno.

En este escenario de incremento generalizado de precios, la ANPEC señala que la cena de Navidad o Año Nuevo en casa no solo permite ajustar el gasto a las posibilidades de cada familia, sino que añade un valor intangible: la posibilidad de compartir en un ambiente más íntimo y acogedor, lo que, de acuerdo con Rivera, “refuerza la unidad familiar y el afecto, valores que dan verdadero sentido a estas fechas”.