Capturan a El Grinch por “quererse robar la Navidad” en Hermosillo, Sonora | Video

El Grinch fue retenido en una patrulla de la Policía Municipal de Hermosillo por robarle a las niñas y niños sus regalos y juguetes en la colonia La Cholla | Facebook / Policía de Hermosillo

La colonia La Cholla vivió una mañana distinta este 22 de diciembre cuando policías municipales de Hermosillo cambiaron el uniforme y el deber de proteger a la ciudadanía por sonrisas, juegos y personajes navideños para convivir con niñas y niños durante una posada comunitaria.

Desde las 11:00 de la mañana, en el cruce de Perimetral y Peña Flor, familias de la zona y de colonias cercanas se reunieron para recibir juguetes, participar en dinámicas y disfrutar de una convivencia organizada por los propios elementos de la corporación. En total, se repartieron cerca de dos mil regalos, reunidos gracias a donaciones voluntarias de los policías.

Uno de los momentos que más llamó la atención fue la aparición de El Grinch, quien terminó siendo “detenido” de manera simbólica por los agentes por el simple hecho de “querer robarse la Navidad”, pero todo como parte de una representación pensada para divertir a las y los menores.

Junto con Santa Claus, el personaje más polémico en Villa Quién formó parte de las actividades recreativas que incluyeron juegos, risas y fotografías.

El personaje más polémico de Villa Quién fue parte del festejo comunitario por parte de los agentes locales de Hermosillo, Sonora | IMDb

Policía de Hermosillo mantiene tradición navideña por más de 20 años

El oficial Alonso Durón Montaño explicó que esta entrega de juguetes es una tradición que la Policía de Hermosillo ha mantenido por más de 20 años. Cada diciembre, dijo, se eligen distintas colonias para llevar este tipo de convivencias. Especialmente, a zonas donde hay muchas familias jóvenes.

“Sabemos año con año que es tradición de los policías hacer este evento para los niños de Hermosillo. Se seleccionan diferentes colonias y este año tocó aquí, para convivir un rato, entregar juguetes y pasarla bien”, comentó a medios locales.

Además de La Cholla, también acudieron niñas y niños de colonias aledañas e incluso de algunas comunidades cercanas. Los juegos, la música y la presencia de personajes navideños hicieron que el ambiente fuera completamente familiar.

El personaje fue subido a una patrulla por robar los regalos y dulces de la posada comunitaria en la colonia La Cholla | Facebook / Policía de Hermosillo

Durón Montaño destacó que los casi mil 300 integrantes de la policía municipal participaron de alguna forma en la colecta de juguetes, lo que permitió alcanzar una cifra cercana a los dos mil obsequios.

Finalmente, señaló que, a lo largo de sus casi 24 años de servicio, este tipo de actividades siguen siendo de las más emotivas.

Medidas de seguridad en medio del festejo de la posada policiaca

Durante el evento hubo presencia preventiva de patrullas, lo que permitió que la posada se desarrollara sin contratiempos. Padres y madres de familia se acercaron con confianza, mientras los niños jugaban y recibían sus regalos.

El festejo navideño en estas zonas de Hermosillo tiene más de 20 años, según los agentes organizadores | Facebook / Policía de Hermosillo

Al cierre de la jornada, los policías enviaron un mensaje de buenos deseos a la ciudadanía y reiteraron que, durante las fiestas decembrinas, la corporación se mantuvo activa para que las familias de Hermosillo puedan celebrar la Navidad con tranquilidad.