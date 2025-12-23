Estos son los platillos populares en la cena navideña que tienen más calorías

Es importante comer de manera moderada para evitar malestares estomacales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cena navideña reúne cada año a familias y amigos en torno a una mesa llena de platillos tradicionales que destacan por su sabor y abundancia.

Sin embargo, muchas de estas preparaciones típicas también se caracterizan por su alto contenido calórico. Conocer las calorías aproximadas de los alimentos más populares de la temporada permite disfrutar de la celebración con mayor conciencia y cuidar la salud sin dejar de lado las costumbres.

A continuación, una guía sobre los platillos más representativos de las fiestas y el aporte energético que ofrecen en cada porción.

El pavo suele ser un platillo popular en las cenas navideñas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son son los platillos más populares en las cena navideñas y que tienen más calorías

En las cenas navideñas, numerosos platillos tradicionales destacan por su popularidad y alto contenido calórico; sin embargo, entre los más frecuentes y energéticos se suelen encontrar los siguientes:

Pavo relleno : Preparado al horno con rellenos que incluyen carne molida, frutos secos, pan, tocino o frutas. Suelen aportar muchas calorías debido a las grasas, el tipo de relleno y las salsas acompañantes. Calorias: Una porción de 200 gramos de pavo con relleno puede aportar entre 350 y 450 calorías, dependiendo de la cantidad de grasa utilizada en la preparación y los ingredientes del relleno.

Pierna o lomo de cerdo : Cocinados con marinados dulces, glaseados o salsas espesas. El cerdo, al ser una carne más grasa, incrementa el valor calórico, especialmente si se sirve con guarniciones ricas en azúcar y grasa. Calorías: Una porción de 200 gramos de pavo con relleno puede aportar entre 350 y 450 calorías, dependiendo de la cantidad de grasa utilizada en la preparación y los ingredientes del relleno.

Romeritos: Platillo mexicano que combina romeritos con mole, papas, nopales y tortitas de camarón. El mole y las tortitas añaden una carga significativa de calorías. Calorías: Una porción de 250 gramos con mole y tortitas de camarón aporta alrededor de 450 a 600 calorías, ya que el mole y las tortitas suelen ser ricos en grasas y azúcares.

Los romeritos son un platillo popular en las cenas navideñas mexicanas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Bacalao a la vizcaína : Bacalao desalado preparado con papas, aceitunas, alcaparras y jitomate. Aunque es una opción con proteínas, el aceite y los ingredientes adicionales aumentan su aporte energético. Calorías: Una porción de 200 gramos suma aproximadamente 350 a 400 calorías, considerando el aceite y los acompañamientos como papas y aceitunas.

Ensalada de manzana : Mezcla de manzana, crema, nueces, pasas y, a veces, piña y azúcar. La crema y los frutos secos elevan considerablemente las calorías. Calorías: Una porción de 150 gramos puede aportar entre 200 y 350 calorías, dependiendo de la cantidad de crema, azúcar y frutos secos.

Tamales : Hechos con masa de maíz, manteca y diferentes rellenos como carne, mole o queso. La manteca y los rellenos incrementan su densidad calórica. Calorías: Un tamal promedio (120 a 150 gramos) contiene entre 250 y 350 calorías, dependiendo del tipo de relleno y la cantidad de manteca utilizada.

Ponche navideño: Bebida caliente de frutas con caña de azúcar, piloncillo y, en ocasiones, licor. El azúcar añadido convierte al ponche en una bebida de alta carga energética. Calorías: Una taza (250 ml) puede aportar entre 150 y 200 calorías, cifra que aumenta si se añade licor o más azúcar.

Algunos platillos y bebidas populares en México durante estas temporadas deben consumirse con moderación debido a que suelen ser elevados en calorías. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos platillos, típicos de la temporada, suelen estar presentes en la mayoría de las mesas navideñas y aportan una cantidad considerable de calorías, sobre todo cuando se consumen en porciones generosas o acompañados de otras guarniciones y bebidas dulces.