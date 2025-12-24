Caso Paulette: Lizette Farah demanda a Netflix por daño moral y uso de imagen

Lizette Farah, madre de Paulette Gebara, demanda a Netflix por daño moral y uso indebido de imagen tras el estreno de “Historia de un crimen: La búsqueda”.

La madre de Paulette Gebara Farah, Lizette Farah, presentó una demanda civil contra Netflix y la productora Dinamo. El motivo central es el presunto daño moral y el uso indebido de su nombre, imagen e historia en la serie “Historia de un crimen: La búsqueda”, estrenada en 2020.

De acuerdo con la información revelada por TVNotas, la acción legal incluye una reclamación de hasta 40% de las ganancias generadas por la producción.

¿Qué reclama la mamá de Paulette?

Crédito: Captura de video

En su demanda, el equipo legal de Lizette Farah argumenta que la serie de Netflix reavivó el interés masivo sobre uno de los casos más seguidos en México, lo que resultó en consecuencias directas para su vida cotidiana, profesional y familiar.

Según explicó José Manzo, abogado de Farah, su clienta enfrenta hostigami ento, rechazo social y temor por su seguridad, además de afectaciones en su entorno más cercano y pérdida de oportunidades laborales.

“Le ha traído una serie de consecuencias a mi cliente, desde revivir la tragedia y revictimizarla, hasta recibir una lluvia de mensajes en redes sociales y correos. A raíz de ello, se le han caído negocios, cuestiones de su vida profesional. A donde vaya, la reconocen y el tema vuelve a estar presente, aunque hayan pasado años”.

Las situaciones de hostilidad se han manifestado en actos cotidianos. Farah ha relatado que, en lugares públicos, ha percibido rechazo directo, como cuando notó que meseros le escupían en su café.

Crédito: Captura de video

El abogado describió que el temor y la paranoia se han intensificado, al grado de modificar sus rutinas y limitar su presencia en espacios públicos. “Ella tiene hasta temor de que un loquito, con base en la serie, diga: ‘¿Tú fuiste?’ y quiera ser una especie de vengador anónimo”, explicó Manzo.

La representación en la serie y el uso de la imagen

El personaje inspirado en Lizette Farah en la serie, interpretado por Verónica Bravo, es uno de los ejes centrales de la controversia. La defensa sostiene que la actuación presenta conductas y actitudes dramáticas o satíricas, lo que genera una percepción pública incorrecta, y atribuye a Farah una imagen de sospecha en torno a la muerte de su hija.

Uno de los elementos más contundentes de la demanda es la inclusión de imágenes reales de Lizette Farah al final de la serie. Además, la defensa denuncia que la producción reprodujo con exactitud espacios íntimos, como el cuarto de Paulette, a partir de fotografías tomadas durante la investigación judicial.

(Foto: Netflix)

La demanda también subraya que el nombre y la imagen de la otra hija de Farah fueron utilizados en la serie, aunque, por ahora, no se busca resarcimiento en este aspecto para evitar mayores afectaciones a la menor. El abogado puntualizó que el principal objetivo es minimizar el daño al entorno familiar.

Antes de recurrir a la vía judicial, Lizette Farah intentó, sin éxito, que Netflix y Dinamo retiraran la serie utilizando otros mecanismos de diálogo y negociación.

Manzo afirmó que, a diferencia de lo que ocurre en otros países, en México no se solicitó permiso, ni se indemnizó, ni se firmó contrato alguno con la familia Farah.

La demanda se presenta por dos vías: la civil, por daño moral, y la de propiedad intelectual, por uso indebido de la imagen. Según la defensa, la ley permite reclamar hasta 40% de las ganancias de la serie como reparación.

¿Qué le pasó a Paulette?

Crédito: Captura de video

El caso Paulette sucedió en 2010, cuando la niña de cuatro años con discapacidad motriz y de lenguaje desapareció en su departamento de Huixquilucan, Estado de México.

Tras nueve días de búsqueda y una cobertura mediática masiva, la menor fue hallada sin vida en su propia cama.

La versión oficial estableció una muerte accidental, pero las contradicciones y el manejo de la investigación mantuvieron abierto el debate público.

En años recientes, otras figuras han presentado demandas por casos similares. Mario Bezares y Paola Durante denunciaron a la producción de “¿Quién lo mató?” por difamación y daño moral; Issabela Camil demandó a Netflix por el uso de su imagen en “Luis Miguel, la serie”.

Hasta el momento, ni Netflix ni Dinamo han emitido declaraciones sobre la demanda de la madre de Paulette Gebara Farah.