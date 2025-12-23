México

Sheinbaum envía condolencias a familiares de fallecidos en accidente de avioneta de la Marina en Texas

El saldo de este incidente es de cinco personas muertas, una en proceso de búsqueda y dos más rescatadas hasta el momento

La presidenta Sheinbaum también dijo
La presidenta Sheinbaum también dijo que las autoridades esperarán a la apertura de la caja negra de la aeronave para determinar las causas del accidente en Galveston, Texas | Europa Press

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo envió una serie de condolencias a familiares y conocidos de las cinco personas fallecidas tras el desplome de una avioneta de la Secretaría de Marina (Semar) en la región estadounidense de Galveston, Texas.

Hasta el momento, la cifra de víctimas de este incidente se contabiliza en cinco personas sin vida, dos sobrevivientes y una más en proceso de búsqueda en la zona donde ocurrió el hecho:

Información en desarrollo...

Claudia Sheinbaum

