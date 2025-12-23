México

Fernando Delgadillo pide a fans reportar cuenta falsa de TikTok que se hace pasar por él

“No se dejen engañar”, escribió el cantante de trova a todos sus seguidores por medio de sus redes sociales oficiales

El cantante denunció que existe
El cantante denunció que existe una cuenta falsa que se hace pasar por él en TikTok. Crédito: Cuartoscuro.

El cantante de trova Fernando Delgadillo denunció por medio de Instagram y Facebook que se había encontrado con una cuenta falsa que se hacía pasar por él de TikTok.

A través de sus redes sociales oficiales, el artista expresó que había una cuenta falsa en la plataforma TikTok con su nombre.

Pidió a sus fans y seguidores denunciarla para hacerla desaparecer y que las personas no se confundan entre esta cuenta y la oficial del cantante.

De igual manera, Fernando Delgadillo indicó cuál es su cuenta oficial de TikTok para todos aquellos que quieran seguirlo y no exista confusión entre alguna otra que fuera creada.

El cantante de trova expuso las razones por las que el evento musical ya no se realizará el sábado 18 de octubre. (Facebook/Fernando Delgadillo Oficial)

En sus redes sociales escribió:

“Hermanos, ayúdenme a reportar esta cuenta de TikTok que se está haciendo pasar por mí Ojo, no se dejen engañar. Mi cuenta oficial de TikTok es: Fernando Delgadillo Oficial”, dijo el intérprete de ‘Entre pairos y derivas’ y ‘Julieta’.

Hasta el momento, Delgadillo no se ha pronunciado más al respecto o dado otra declaración por la cuenta falsa de TikTok.

En la publicación en Facebook, varios seguidores y fans del cantante han indicado que ya han reportado la cuenta con la finalidad de hacerla desaparecer.

Fernando Delgadillo denunció la cuenta
Fernando Delgadillo denunció la cuenta falsa de TikTok con su nombre. Foto: Facebook/Fernando Delgadillo Oficial.

Conciertos de Fernando Delgadillo para 2026

El último concierto que ofreció el cantante fue el pasado viernes 19 de diciembre en el Estado de México en el Sapo Cancionero, con lo cual finalizaron estas presentaciones musicales en 2025.

Fernando Delgadillo ya ha anunciado algunas fechas para 2026, así como sedes, las cuales ha compartido en sus redes sociales oficiales.

Fernando Delgadillo prepara varios conciertos
Fernando Delgadillo prepara varios conciertos para inicios del siguiente año. Crédito: Cuartoscuro.

Cabe destacar que algunos conciertos fueron pospuestos, ya que desde un inicio estaban programadas para algún punto del 2025; sin embargo, por cuestiones de agenda, problemas de los recintos y pronósticos del clima, tuvieron que volverse a planificar.

  • 14 de febrero / Estado de México: Parque Naucalli.
  • 19 de febrero / Tuxtla Gutiérrez: Teatro Emilio Rabasa.
  • 20 de febrero / Villahermosa: Teatro Esperanza Iris.
  • 28 de febrero / Monterrey: Auditorio Luis Elizondo.

Breve historia del cantante Fernando Delgadillo

Fernando Delgadillo, cantautor mexicano, es considerado uno de los máximos exponentes de la trova en español y creador del concepto de “canción informal”.

Nacido el 11 de noviembre de 1965 en Naucalpan, Estado de México, inició su carrera musical en la década de 1980 interpretando canciones propias en cafés y foros culturales.

Su estilo se caracteriza por letras poéticas que abordan temas como el amor, la naturaleza y reflexiones sobre la vida cotidiana, con influencias de la trova cubana y el folk.

Fernando Delgadillo es considerado uno
Fernando Delgadillo es considerado uno de los máximos exponentes de la trova en español y creador del concepto de "canción informal". Foto: Instagram/@fernandodelgadillooficial.

En 1986 formó el colectivo “Señor González” y posteriormente lanzó su primer álbum independiente, consolidando su trayectoria como artista independiente.

Su discografía incluye trabajos emblemáticos como Con cierto aire a ti y Hoy ten miedo de mí, canción que se convirtió en un himno de su carrera. Delgadillo ha logrado mantenerse vigente gracias a su autenticidad, realizando giras nacionales e internacionales y manteniendo un público fiel.

