Fernando Delgadillo: así fue el concierto del trovador en el Lunario

Fernando Delgadillo, cantante de trova mexicano, ofreció un concierto para todos sus fans el pasado sábado 13 de diciembre en el Lunario del Auditorio Nacional.

Desde hace varios meses antes, el artista anunció que se presentaría en este recinto de la capital del país, siendo de sus últimas presentaciones antes de finalizar el año.

A través de sus redes sociales oficiales se compartió el cartel oficial del concierto que daría en el Lunario para el sábado 13 de diciembre.

De igual manera, el Lunario compartió un promocional para invitar a los fans y recordar el concierto que daría el intérprete de ‘Entre pairos y derivas’.

En el escenario, Fernando Delgadillo cantó sus mejores éxitos y los más aclamados por los fans. De igual manera, promocionó su más reciente álbum musical, que se compone de dos volúmenes, ‘Noche de Luciérnagas’.

Conciertos del mes de diciembre de 2025 de Fernando Delgadillo

De acuerdo con el calendario de conciertos de Fernando Delgadillo, además de la presentación en el Lunario, en el Auditorio Nacional, estas son sus demás presentaciones musicales:

05 de diciembre / Cuernavaca: Teatro Campo.

06 de diciembre / Puebla: Teatro Principal.

19 de diciembre / Estado de México: Peña Sapo Cancionero.

Por lo tanto, el concierto del 19 de diciembre en el Estado de México será el último del 2025 para el cantante de trova.

De igual manera, en 2026 ya hay varias fechas programadas de conciertos de Fernando Delgadillo.

Estas son las fechas de conciertos de Fernando Delgadillo para 2026

En las redes sociales oficiales de Fernando Delgadillo, este es el calendario de conciertos para 2026.

Algunas presentaciones fueron pospuestas, ya que desde un inicio estaban programadas para algún punto del 2025; sin embargo, por cuestiones de agenda, problemas de los recintos y pronósticos del clima, tuvieron que volverse a planificar.

14 de febrero / Estado de México: Parque Naucalli.

19 de febrero / Tuxtla Gutiérrez: Teatro Emilio Rabasa.

20 de febrero / Villahermosa: Teatro Esperanza Iris.

28 de febrero / Monterrey: Auditorio Luis Elizondo.

Breve historia del cantante de trova Fernando Delgadillo

Fernando Delgadillo, cantautor mexicano, es considerado uno de los máximos exponentes de la trova en español y creador del concepto de “canción informal”.

Nacido el 11 de noviembre de 1965 en Naucalpan, Estado de México, inició su carrera musical en la década de 1980 interpretando canciones propias en cafés y foros culturales.

Su estilo se caracteriza por letras poéticas que abordan temas como el amor, la naturaleza y reflexiones sobre la vida cotidiana, con influencias de la trova cubana y el folk.

Fernando Delgadillo es considerado uno de los máximos exponentes de la trova en español y creador del concepto de “canción informal”. Crédito: Facebook/Fernando Delgadillo Oficial.

En 1986 formó el colectivo “Señor González” y posteriormente lanzó su primer álbum independiente, consolidando su trayectoria como artista independiente.

Su discografía incluye trabajos emblemáticos como Con cierto aire a ti y Hoy ten miedo de mí, canción que se convirtió en un himno de su carrera. Delgadillo ha logrado mantenerse vigente gracias a su autenticidad, realizando giras nacionales e internacionales y manteniendo un público fiel.