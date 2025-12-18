México

Fernando Delgadillo anuncia último concierto antes de finalizar 2025: fecha y sede

El intérprete de ‘Entre pairos y derivas’ y ‘Julieta’ también dio a conocer las siguientes fechas para el 2026

Fernando Delgadillo ofrecerá su último
Fernando Delgadillo ofrecerá su último concierto este 2025 en el Estado de México. (Cuartoscuro)

El cantante mexicano de trova, Fernando Delgadillo, anunció su último concierto de este 2025.

A través de sus redes sociales oficiales, el artista reveló cuándo será su última fecha y en dónde se presentará.

Su concierto más reciente de Fernando Delgadillo fue el pasado sábado 13 de diciembre en el Lunario del Auditorio Nacional en la Ciudad de México.

El cantante señaló que se trata de su última presentación para este 2025 y que será “en casa”. Cabe recordar que Delgadillo es originario del Estado de México, por lo que será en esta entidad de la República Mexicana donde ofrecerá el concierto.

El cantante de trova expuso las razones por las que el evento musical ya no se realizará el sábado 18 de octubre. (Facebook/Fernando Delgadillo Oficial)

El último concierto de Fernando Delgadillo para este 2025 será este viernes 19 de diciembre en el Estado de México, donde anteriormente ya se ha presentado en diferentes ocasiones.

La sede donde ofrecerá concierto el cantautor será en ‘Peña. El Sapo Cancionero’, ubicado en el municipio de Naucalpan, en el Estado de México. Los boletos ya están a la venta

Por lo tanto, el interprete de ‘Entre pairos y derivas’ y ‘Julieta’ ya se prepara para despedir el 2025 con este concierto en el Estado de México.

Fernando Delgadillo se presentará en
Fernando Delgadillo se presentará en el Estado de México este próximo viernes 19 de diciembre. Foto: Facebook/Fernando Delgadillo Oficial.

Asimismo, ya tiene programadas otras fechas para inicios del 2026, las cuales ya las ha dado a conocer a través de sus redes sociales oficiales.

Estas son las fechas de conciertos de Fernando Delgadillo para 2026

En las redes sociales oficiales de Fernando Delgadillo, este es el calendario de conciertos para 2026.

Algunas presentaciones fueron pospuestas, ya que desde un inicio estaban programadas para algún punto del 2025; sin embargo, por cuestiones de agenda, problemas de los recintos y pronósticos del clima, tuvieron que volverse a planificar.

  • 14 de febrero / Estado de México: Parque Naucalli.
  • 19 de febrero / Tuxtla Gutiérrez: Teatro Emilio Rabasa.
  • 20 de febrero / Villahermosa: Teatro Esperanza Iris.
  • 28 de febrero / Monterrey: Auditorio Luis Elizondo.
Fernando Delgadillo ya tiene preparados
Fernando Delgadillo ya tiene preparados varios conciertos para 2026. Foto: Instagram/@fernandodelgadillooficial.

Breve historia del cantante de trova Fernando Delgadillo

Fernando Delgadillo, cantautor mexicano, es considerado uno de los máximos exponentes de la trova en español y creador del concepto de “canción informal”.

Nacido el 11 de noviembre de 1965 en Naucalpan, Estado de México, inició su carrera musical en la década de 1980 interpretando canciones propias en cafés y foros culturales.

Su estilo se caracteriza por letras poéticas que abordan temas como el amor, la naturaleza y reflexiones sobre la vida cotidiana, con influencias de la trova cubana y el folk.

Fernando Delgadillo es considerado uno
Fernando Delgadillo es considerado uno de los máximos exponentes de la trova en español y creador del concepto de “canción informal”. Foto: Instagram/@lunariomx.

En 1986 formó el colectivo “Señor González” y posteriormente lanzó su primer álbum independiente, consolidando su trayectoria como artista independiente.

Su discografía incluye trabajos emblemáticos como Con cierto aire a ti y Hoy ten miedo de mí, canción que se convirtió en un himno de su carrera. Delgadillo ha logrado mantenerse vigente gracias a su autenticidad, realizando giras nacionales e internacionales y manteniendo un público fiel.

