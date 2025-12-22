México

Fernando Delgadillo ofrece último concierto de este 2025 en el Edomex

El cantante de trova reveló las primeras fechas de sus presentaciones musicales para inicios de 2026

Fernando Delgadillo ofreció su último
Fernando Delgadillo ofreció su último concierto de este 2025. Foto: Cuartoscuro.

Fernando Delgadillo ofreció su último concierto de este 2025, de acuerdo a la agenda programa de sus respectivos eventos musicales para este año.

El cantante de trova se presentó en el Estado de México, en el municipio de Naucalpan, el pasado viernes 19 de diciembre.

El intérprete de ‘Entre pairos y derivas’ y ‘Julieta’ se presentó ante el público en dicha fecha en ‘Peña. El Sapo Cancionero’.

El evento fue promocionado en las redes sociales del cantante desde hace varios meses, con lo cual cerraría sus presentaciones musicales de este 2025.

Fernando Delgadillo se presentó en
Fernando Delgadillo se presentó en el Estado de México el pasado viernes 19 de diciembre. Foto: Facebook/Fernando Delgadillo Oficial.

Cabe destacar que Fernando Delgadillo destacó la presentación en este recinto mexiquense, ya que se trata del municipio en el que él nació, por lo que expresó que sería: “Como en casa”, dijo a través de sus redes sociales.

El Estado de México es una de las entidades donde mayormente se ha presentado el artista en toda su trayectoria musical, al igual que en la Ciudad de México.

Asimismo, el cantante ya tiene varias presentaciones programadas para inicios de 2026, las cuales ya ha dado a conocer por medio de sus redes sociales oficiales.

El cantante de trova expuso las razones por las que el evento musical ya no se realizará el sábado 18 de octubre. (Facebook/Fernando Delgadillo Oficial)

Estas son las fechas de conciertos de Fernando Delgadillo para 2026

En las redes sociales oficiales de Fernando Delgadillo se dio a conocer el calendario de conciertos para inicios de 2026.

Algunas presentaciones fueron pospuestas, ya que desde un inicio estaban programadas para algún punto del 2025; sin embargo, por cuestiones de agenda, problemas de los recintos y pronósticos del clima, tuvieron que volverse a planificar.

  • 14 de febrero / Estado de México: Parque Naucalli.
  • 19 de febrero / Tuxtla Gutiérrez: Teatro Emilio Rabasa.
  • 20 de febrero / Villahermosa: Teatro Esperanza Iris.
  • 28 de febrero / Monterrey: Auditorio Luis Elizondo.
Fernando Delgadillo anunció las fechas
Fernando Delgadillo anunció las fechas de sus conciertos para inicios de 2026. Foto: Cuartoscuro.

Hasta el momento son las fechas programadas para su serie de conciertos en varios estados de la República Mexicana.

Breve historia del cantante de trova Fernando Delgadillo

Fernando Delgadillo, cantautor mexicano, es considerado uno de los máximos exponentes de la trova en español y creador del concepto de “canción informal”.

Nacido el 11 de noviembre de 1965 en Naucalpan, Estado de México, inició su carrera musical en la década de 1980 interpretando canciones propias en cafés y foros culturales.

Su estilo se caracteriza por letras poéticas que abordan temas como el amor, la naturaleza y reflexiones sobre la vida cotidiana, con influencias de la trova cubana y el folk.

Fernando Delgadillo es considerado uno
Fernando Delgadillo es considerado uno de los máximos exponentes de la trova en español y creador del concepto de “canción informal”.. Crédito: Cuartoscuro.

En 1986 formó el colectivo “Señor González” y posteriormente lanzó su primer álbum independiente, consolidando su trayectoria como artista independiente.

Su discografía incluye trabajos emblemáticos como Con cierto aire a ti y Hoy ten miedo de mí, canción que se convirtió en un himno de su carrera. Delgadillo ha logrado mantenerse vigente gracias a su autenticidad, realizando giras nacionales e internacionales y manteniendo un público fiel.

