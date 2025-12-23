México

Este será el menú de El Torito CDMX para las celebraciones del 24 y 31 de diciembre

Conducir bajo los efectos del alcohol puede derivar en multa y pasar la noche en el Centro de Sanciones Administrativas

Guardar
¿Qué ofrecerá el Torito para
¿Qué ofrecerá el Torito para la cena de Navidad del 2023? (Cuartoscuro)

Durante las fiestas decembrinas, el operativo alcoholímetro se intensifica en la Ciudad de México y, como cada año, las autoridades capitalinas dieron a conocer el menú que se ofrecerá a las personas que sean remitidas al Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social, conocido como El Torito, durante las noches de Navidad y Año Nuevo.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que los alimentos serán preparados por la Subsecretaría del Sistema Penitenciario y buscan garantizar una alimentación adecuada, aun cuando se trate de una sanción administrativa.

Menú navideño en El Torito este 24 y 31 de diciembre. Crédito: X/@SSC_CDMX

Menú especial para Navidad y Año Nuevo

Para quienes sean detenidos el 24 de diciembre, la cena navideña estará compuesta por alimentos tradicionales y una bebida caliente acorde a la temporada:

Menú de Navidad

  • Bebida: Ponche con frutas de temporada
  • Entrada: Espagueti a la crema con jamón y piña
  • Plato fuerte: Pavo en salsa de mango con habanero acompañado con papas con queso y crema
  • Postre: Ensalada de manzana con crema, pasas y nuez
El pavo en salsa de
El pavo en salsa de mango con habanero será el plato fuerte de la cena navideña en El Torito. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En tanto, para la noche del 31 de diciembre, el menú de Año Nuevo será el siguiente.

Menú de Año Nuevo

  • Bebida: Ponche de frutas
  • Entrada: Sopa de codito a la crema con salchichas y duraznos
  • Plato fuerte: Pavo en salsa de arándanos con chipotle acompañado de ensalada de papa y zanahoria con crema y perejil
  • Postre: Ensalada de manzana
Para la cena de Año
Para la cena de Año Nuevo, El Torito ofrecerá ensalada de manzana como postre. (Kiwilimon)

¿Qué es ‘El Torito’ y dónde se encuentra?

‘El Torito’ es el nombre con el que se conoce al Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social de la Ciudad de México.

En este lugar se cumplen arrestos administrativos derivados de faltas al Reglamento de Tránsito y a la Ley de Cultura Cívica, principalmente relacionadas con el consumo de alcohol.

El centro se localiza en la alcaldía Miguel Hidalgo, en la zona de San Diego Ocoyoacac.

El Torito es el centro
El Torito es el centro de sanciones administrativas donde se cumple arresto por conducir bajo los efectos del alcohol. (Cuartoscuro)

Además de cumplir el arresto, las personas detenidas reciben atención médica, psicológica y orientación social, así como pláticas preventivas sobre adicciones y cultura vial.

Alcoholímetro activo durante las fiestas decembrinas

La SSC recordó que el programa Conduce Sin Alcohol opera las 24 horas durante la temporada decembrina.

El Reglamento de Tránsito prohíbe manejar con niveles de alcohol superiores a los permitidos o bajo el influjo de sustancias prohibidas.

Durante las fiestas decembrinas, el
Durante las fiestas decembrinas, el alcoholímetro se mantiene activo en toda la Ciudad de México. (SSC-CDMX)

Rebasar estos límites implica un arresto administrativo inconmutable de 20 a 36 horas, además de sanciones como la pérdida de puntos en la licencia y el traslado del vehículo al corralón.

Razones por las que puedes ser remitido a ‘El Torito’

Las principales causas de ingreso a este centro son:

  • Rebasar el límite permitido de alcohol en el alcoholímetro.
  • Negarse a realizar la prueba de alcoholemia.
  • Conducir de manera riesgosa o poner en peligro a otras personas.
  • Consumir alcohol en la vía pública.
  • Cometer infracciones cívicas, como obstruir la vía pública.
  • Incurrir en desacato a una orden judicial.

Las autoridades reiteraron el llamado a evitar conducir después de consumir alcohol para prevenir accidentes y no pasar las celebraciones de fin de año bajo arresto administrativo.

Temas Relacionados

El ToritoMenúCDMXAlcoholimetroCentro de Sanciones Administrativas y de Integración SocialSecretaría de Seguridad Ciudadanamexico-noticias

Más Noticias

¿Quieres saber quiénes ganaron en Tris? Aquí están los números afortunados

Aquí los resultados de todos los sorteos de Tris dados a conocer por la Lotería Nacional y averigue si ha sido uno de los ganadores

¿Quieres saber quiénes ganaron en

Dan más de 160 años de prisión a “El Barney”, hombre que secuestró y abusó de tres mujeres en Edomex

Se presentó como integrante de un grupo criminal para exigir un millón de pesos a cambio de liberar a una de las víctimas

Dan más de 160 años

Quién es Alex Alcalá, joven promesa mexicana del Manchester City que llegaría a la Liga MX

La posible incorporación del mediocampista nacido en California a la Primera División de México se perfila a ser un fichaje importante para el Clausura 2026

Quién es Alex Alcalá, joven

Cómo saber qué tipo de terapia psicológica me conviene más

Existen algunos enfoques que pueden ayudar dependiendo el motivo de consulta

Cómo saber qué tipo de

Quién es el Payaso Pichurris, quien protagonizó una pelea durante una posada en Campeche

El video se volvió viral en redes sociales donde se observa al hombre protagonizar un altercado con un trabajador de una empresa que lo contrató para este evento

Quién es el Payaso Pichurris,
MÁS NOTICIAS

NARCO

Aseguran 31 mil litros de

Aseguran 31 mil litros de huachicol y pozo artesanal en Jalisco

Plan Michoacán logró la detención de 16 personas y el aseguramiento de 27 armas, entre otros objetos

Cae miembro de una familia dedicada el tráfico de personas y drogas para el CJNG: EEUU destaca apoyo para la captura

Este sería el papel en la organización de “Los Chapitos” de “El Panu”, presunto hombre asesinado en la Zona Rosa

Procesan a dos personas que transportaban más de 60 millones de pesos de marihuana en un camión en Yucatán

ENTRETENIMIENTO

Quién es el Payaso Pichurris,

Quién es el Payaso Pichurris, quien protagonizó una pelea durante una posada en Campeche

La Granja VIP: esta podría ser la razón por la que Alfredo Adame no fue a Ventaneando

Fernando Delgadillo pide a fans reportar cuenta falsa de TikTok que se hace pasar por él

Sonido Gallo Negro anuncia presentación en CDMX con su ‘Post Navidad’

Así fue el momento en que Momo Guzmán le dice adiós a su personaje de Burrita Burrona

DEPORTES

Quién es Alex Alcalá, joven

Quién es Alex Alcalá, joven promesa mexicana del Manchester City que llegaría a la Liga MX

¿Cómo quedó la Selección Mexicana en el último ranking FIFA del 2025 previo al Mundial 2026?

Este es el plan del Turco Mohamed para que Toluca logre el tricampeonato como el América

Tigres hace oficial la salida de Sebastián Córdova: ¿Cuál es el futuro del mediocampista?

Gilberto Mora llegaría a la Copa del Mundo como el jugador Sub-17 con más goles en 2025