Este será el menú de El Torito CDMX para las celebraciones del 24 y 31 de diciembre

¿Qué ofrecerá el Torito para la cena de Navidad del 2023? (Cuartoscuro)

Durante las fiestas decembrinas, el operativo alcoholímetro se intensifica en la Ciudad de México y, como cada año, las autoridades capitalinas dieron a conocer el menú que se ofrecerá a las personas que sean remitidas al Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social, conocido como El Torito, durante las noches de Navidad y Año Nuevo.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que los alimentos serán preparados por la Subsecretaría del Sistema Penitenciario y buscan garantizar una alimentación adecuada, aun cuando se trate de una sanción administrativa.

Menú navideño en El Torito este 24 y 31 de diciembre. Crédito: X/@SSC_CDMX

Menú especial para Navidad y Año Nuevo

Para quienes sean detenidos el 24 de diciembre, la cena navideña estará compuesta por alimentos tradicionales y una bebida caliente acorde a la temporada:

Menú de Navidad

Bebida: Ponche con frutas de temporada

Entrada: Espagueti a la crema con jamón y piña

Plato fuerte: Pavo en salsa de mango con habanero acompañado con papas con queso y crema

Postre: Ensalada de manzana con crema, pasas y nuez

El pavo en salsa de mango con habanero será el plato fuerte de la cena navideña en El Torito. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En tanto, para la noche del 31 de diciembre, el menú de Año Nuevo será el siguiente.

Menú de Año Nuevo

Bebida: Ponche de frutas

Entrada: Sopa de codito a la crema con salchichas y duraznos

Plato fuerte: Pavo en salsa de arándanos con chipotle acompañado de ensalada de papa y zanahoria con crema y perejil

Postre: Ensalada de manzana

Para la cena de Año Nuevo, El Torito ofrecerá ensalada de manzana como postre. (Kiwilimon)

¿Qué es ‘El Torito’ y dónde se encuentra?

‘El Torito’ es el nombre con el que se conoce al Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social de la Ciudad de México.

En este lugar se cumplen arrestos administrativos derivados de faltas al Reglamento de Tránsito y a la Ley de Cultura Cívica, principalmente relacionadas con el consumo de alcohol.

El centro se localiza en la alcaldía Miguel Hidalgo, en la zona de San Diego Ocoyoacac.

El Torito es el centro de sanciones administrativas donde se cumple arresto por conducir bajo los efectos del alcohol. (Cuartoscuro)

Además de cumplir el arresto, las personas detenidas reciben atención médica, psicológica y orientación social, así como pláticas preventivas sobre adicciones y cultura vial.

Alcoholímetro activo durante las fiestas decembrinas

La SSC recordó que el programa Conduce Sin Alcohol opera las 24 horas durante la temporada decembrina.

El Reglamento de Tránsito prohíbe manejar con niveles de alcohol superiores a los permitidos o bajo el influjo de sustancias prohibidas.

Durante las fiestas decembrinas, el alcoholímetro se mantiene activo en toda la Ciudad de México. (SSC-CDMX)

Rebasar estos límites implica un arresto administrativo inconmutable de 20 a 36 horas, además de sanciones como la pérdida de puntos en la licencia y el traslado del vehículo al corralón.

Razones por las que puedes ser remitido a ‘El Torito’

Las principales causas de ingreso a este centro son:

Rebasar el límite permitido de alcohol en el alcoholímetro.

Negarse a realizar la prueba de alcoholemia.

Conducir de manera riesgosa o poner en peligro a otras personas.

Consumir alcohol en la vía pública.

Cometer infracciones cívicas, como obstruir la vía pública.

Incurrir en desacato a una orden judicial.

Las autoridades reiteraron el llamado a evitar conducir después de consumir alcohol para prevenir accidentes y no pasar las celebraciones de fin de año bajo arresto administrativo.