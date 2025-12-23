México

Cómo saber qué tipo de terapia psicológica me conviene más

Existen algunos enfoques que pueden ayudar dependiendo el motivo de consulta

Elegir la terapia psicológica adecuada
Elegir la terapia psicológica adecuada requiere considerar la situación, la evidencia científica y las necesidades del paciente (Imagen Ilustrativa Infobae)

Elegir el tipo de terapia psicológica adecuada depende de la situación, la evidencia científica que respalda cada enfoque y las necesidades individuales.

Hay varios enfoques de psicología reconocidos y validados a nivel internacional por su efectividad en el tratamiento de distintos problemas de salud mental.

Qué enfoques psicológicos existen y para qué sirven

Terapia Cognitivo-Conductual (TCC)

Es el enfoque más utilizado y estudiado a nivel mundial.

Consiste en identificar y modificar patrones de pensamiento, así como conductas disfuncionales.

Para qué sirve:

  • Trastornos de ansiedad (fobias, pánico, ansiedad generalizada)
  • Depresión
  • Trastornos obsesivo-compulsivos
  • Trastornos alimentarios
  • Problemas de conducta en niños y adolescentes
  • Estrés laboral o académico

Recomendada para: Niños, adolescentes, adultos y adultos mayores.

Terapia Interpersonal (TIP)

Se centra en mejorar las habilidades interpersonales y resolver problemas en las relaciones o vínculos.

  • Para qué sirve: Depresión, duelo, conflictos interpersonales, transiciones vitales (divorcio, mudanza, jubilación).
  • Recomendada para: Adolescentes, adultos y adultos mayores.

Terapia Sistémica

Verificar la formación profesional y
Verificar la formación profesional y la certificación del terapeuta es esencial para recibir un tratamiento psicológico seguro y respaldado (Imagen Ilustrativa Infobae)

El principal objetivo de la terapia sistémica breve radica en generar cambios en el menor tiempo posible.

Se fundamenta en los recursos del consultante y no sólo se centra en su conducta individual, sino también en sus relaciones con otros sistemas importantes, como la pareja, la familia o el entorno laboral y comunitario.

  • Para qué sirve:
    • Ayuda a resolver dificultades en relaciones familiares, de pareja, escolares, laborales y sociales.
    • Permite tratar trastornos como la depresión y la ansiedad considerando las dinámicas del entorno del paciente.
    • Potencia los recursos personales y sociales del consultante para alcanzar objetivos terapéuticos.

Terapia Humanista (terapia centrada en la persona)

  • Descripción: Promueve el autoconocimiento, la autoaceptación y el desarrollo personal.
  • Para qué sirve: Dificultades existenciales, baja autoestima y problemas de identidad

Terapia de Aceptación y Compromiso (ACT)

  • Descripción: Combina técnicas de la TCC con estrategias de aceptación y mindfulness.
  • Para qué sirve: Ansiedad, depresión, dolor crónico, trastornos de ansiedad social.

¿Qué se debe tener en cuenta antes de acudir con un psicólogo?

La Terapia Cognitivo-Conductual es el
La Terapia Cognitivo-Conductual es el enfoque más utilizado para tratar ansiedad, depresión y trastornos obsesivo-compulsivos a nivel global.(Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Formación profesional: Confirmar que el terapeuta cuente con título universitario en psicología, así como una especialidad y esté certificado por una institución reconocida. En este enlace se puede consultar su cédula profesional: https://cedulaprofesional.sep.gob.mx/
  • Especialización: Verificar experiencia en el enfoque terapéutico y el tipo de problema que se desea tratar.
  • Referencias y opiniones: Consultar opiniones de otros pacientes o recomendaciones de médicos.
  • Ética profesional: Un psicólogo ético no recetará medicinas, ni hará promesas de curas milagrosas.
  • Descartar pseudoterapias: Métodos como biodecodificación, constelaciones familiares, terapia con ángeles y similares no tienen respaldo científico ni están reconocidos por organismos internacionales de salud. Pueden poner en riesgo la salud mental y retrasar el acceso a tratamientos efectivos.

¿Cómo prepararte para la consulta psicológica?

Evitar pseudoterapias sin evidencia científica
Evitar pseudoterapias sin evidencia científica protege la salud mental y garantiza acceso a métodos efectivos reconocidos a nivel internacional (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Haz una lista de los síntomas o situaciones que te preocupan.
  • Reflexiona sobre cuándo empezaron y si han cambiado con el tiempo.
  • Anota eventos importantes recientes en tu vida.

Un psicólogo o psicóloga te ayudará a profundizar en estos aspectos y a orientar la intervención adecuada.

No necesitas tener un diagnóstico previo para consultar; basta con identificar que tu malestar afecta tu vida cotidiana o tus relaciones.

