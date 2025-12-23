Cómo saber qué tipo de terapia psicológica me conviene más

Elegir la terapia psicológica adecuada requiere considerar la situación, la evidencia científica y las necesidades del paciente (Imagen Ilustrativa Infobae)

Elegir el tipo de terapia psicológica adecuada depende de la situación, la evidencia científica que respalda cada enfoque y las necesidades individuales.

Hay varios enfoques de psicología reconocidos y validados a nivel internacional por su efectividad en el tratamiento de distintos problemas de salud mental.

Qué enfoques psicológicos existen y para qué sirven

Terapia Cognitivo-Conductual (TCC)

Es el enfoque más utilizado y estudiado a nivel mundial.

Consiste en identificar y modificar patrones de pensamiento, así como conductas disfuncionales.

Para qué sirve:

Trastornos de ansiedad (fobias, pánico, ansiedad generalizada)

Depresión

Trastornos obsesivo-compulsivos

Trastornos alimentarios

Problemas de conducta en niños y adolescentes

Estrés laboral o académico

Recomendada para: Niños, adolescentes, adultos y adultos mayores.

Terapia Interpersonal (TIP)

Se centra en mejorar las habilidades interpersonales y resolver problemas en las relaciones o vínculos.

Para qué sirve : Depresión, duelo, conflictos interpersonales, transiciones vitales (divorcio, mudanza, jubilación).

Recomendada para: Adolescentes, adultos y adultos mayores.

Terapia Sistémica

Verificar la formación profesional y la certificación del terapeuta es esencial para recibir un tratamiento psicológico seguro y respaldado (Imagen Ilustrativa Infobae)

El principal objetivo de la terapia sistémica breve radica en generar cambios en el menor tiempo posible.

Se fundamenta en los recursos del consultante y no sólo se centra en su conducta individual, sino también en sus relaciones con otros sistemas importantes, como la pareja, la familia o el entorno laboral y comunitario.

Para qué sirve : Ayuda a resolver dificultades en relaciones familiares, de pareja, escolares, laborales y sociales. Permite tratar trastornos como la depresión y la ansiedad considerando las dinámicas del entorno del paciente. Potencia los recursos personales y sociales del consultante para alcanzar objetivos terapéuticos.



Terapia Humanista (terapia centrada en la persona)

Descripción : Promueve el autoconocimiento, la autoaceptación y el desarrollo personal.

Para qué sirve: Dificultades existenciales, baja autoestima y problemas de identidad

Terapia de Aceptación y Compromiso (ACT)

Descripción : Combina técnicas de la TCC con estrategias de aceptación y mindfulness.

Para qué sirve: Ansiedad, depresión, dolor crónico, trastornos de ansiedad social.

¿Qué se debe tener en cuenta antes de acudir con un psicólogo?

La Terapia Cognitivo-Conductual es el enfoque más utilizado para tratar ansiedad, depresión y trastornos obsesivo-compulsivos a nivel global.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Formación profesional : Confirmar que el terapeuta cuente con título universitario en psicología, así como una especialidad y esté certificado por una institución reconocida. En este enlace se puede consultar su cédula profesional: https://cedulaprofesional.sep.gob.mx/

Especialización : Verificar experiencia en el enfoque terapéutico y el tipo de problema que se desea tratar.

Referencias y opiniones : Consultar opiniones de otros pacientes o recomendaciones de médicos.

Ética profesional : Un psicólogo ético no recetará medicinas, ni hará promesas de curas milagrosas.

Descartar pseudoterapias: Métodos como biodecodificación, constelaciones familiares, terapia con ángeles y similares no tienen respaldo científico ni están reconocidos por organismos internacionales de salud. Pueden poner en riesgo la salud mental y retrasar el acceso a tratamientos efectivos.

¿Cómo prepararte para la consulta psicológica?

Evitar pseudoterapias sin evidencia científica protege la salud mental y garantiza acceso a métodos efectivos reconocidos a nivel internacional (Imagen Ilustrativa Infobae)

Haz una lista de los síntomas o situaciones que te preocupan.

Reflexiona sobre cuándo empezaron y si han cambiado con el tiempo.

Anota eventos importantes recientes en tu vida.

Un psicólogo o psicóloga te ayudará a profundizar en estos aspectos y a orientar la intervención adecuada.

No necesitas tener un diagnóstico previo para consultar; basta con identificar que tu malestar afecta tu vida cotidiana o tus relaciones.