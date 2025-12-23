Cómo saber qué tipo de terapia psicológica me conviene más

Elegir el tipo de terapia psicológica adecuada depende de la situación, la evidencia científica que respalda cada enfoque y las necesidades individuales.
Hay varios enfoques de psicología reconocidos y validados a nivel internacional por su efectividad en el tratamiento de distintos problemas de salud mental.
Qué enfoques psicológicos existen y para qué sirven
Terapia Cognitivo-Conductual (TCC)
Es el enfoque más utilizado y estudiado a nivel mundial.
Consiste en identificar y modificar patrones de pensamiento, así como conductas disfuncionales.
Para qué sirve:
- Trastornos de ansiedad (fobias, pánico, ansiedad generalizada)
- Depresión
- Trastornos obsesivo-compulsivos
- Trastornos alimentarios
- Problemas de conducta en niños y adolescentes
- Estrés laboral o académico
Recomendada para: Niños, adolescentes, adultos y adultos mayores.
Terapia Interpersonal (TIP)
Se centra en mejorar las habilidades interpersonales y resolver problemas en las relaciones o vínculos.
- Para qué sirve: Depresión, duelo, conflictos interpersonales, transiciones vitales (divorcio, mudanza, jubilación).
- Recomendada para: Adolescentes, adultos y adultos mayores.
Terapia Sistémica
El principal objetivo de la terapia sistémica breve radica en generar cambios en el menor tiempo posible.
Se fundamenta en los recursos del consultante y no sólo se centra en su conducta individual, sino también en sus relaciones con otros sistemas importantes, como la pareja, la familia o el entorno laboral y comunitario.
- Para qué sirve:
- Ayuda a resolver dificultades en relaciones familiares, de pareja, escolares, laborales y sociales.
- Permite tratar trastornos como la depresión y la ansiedad considerando las dinámicas del entorno del paciente.
- Potencia los recursos personales y sociales del consultante para alcanzar objetivos terapéuticos.
Terapia Humanista (terapia centrada en la persona)
- Descripción: Promueve el autoconocimiento, la autoaceptación y el desarrollo personal.
- Para qué sirve: Dificultades existenciales, baja autoestima y problemas de identidad
Terapia de Aceptación y Compromiso (ACT)
- Descripción: Combina técnicas de la TCC con estrategias de aceptación y mindfulness.
- Para qué sirve: Ansiedad, depresión, dolor crónico, trastornos de ansiedad social.
¿Qué se debe tener en cuenta antes de acudir con un psicólogo?
- Formación profesional: Confirmar que el terapeuta cuente con título universitario en psicología, así como una especialidad y esté certificado por una institución reconocida. En este enlace se puede consultar su cédula profesional: https://cedulaprofesional.sep.gob.mx/
- Especialización: Verificar experiencia en el enfoque terapéutico y el tipo de problema que se desea tratar.
- Referencias y opiniones: Consultar opiniones de otros pacientes o recomendaciones de médicos.
- Ética profesional: Un psicólogo ético no recetará medicinas, ni hará promesas de curas milagrosas.
- Descartar pseudoterapias: Métodos como biodecodificación, constelaciones familiares, terapia con ángeles y similares no tienen respaldo científico ni están reconocidos por organismos internacionales de salud. Pueden poner en riesgo la salud mental y retrasar el acceso a tratamientos efectivos.
¿Cómo prepararte para la consulta psicológica?
- Haz una lista de los síntomas o situaciones que te preocupan.
- Reflexiona sobre cuándo empezaron y si han cambiado con el tiempo.
- Anota eventos importantes recientes en tu vida.
Un psicólogo o psicóloga te ayudará a profundizar en estos aspectos y a orientar la intervención adecuada.
No necesitas tener un diagnóstico previo para consultar; basta con identificar que tu malestar afecta tu vida cotidiana o tus relaciones.