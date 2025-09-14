México

Dónde recibir atención psicológica sin costo en la CDMX

La capital ofrece atención psicológica gratuita en centros y plataformas digitales para todas las edades

Por Merary Nuñez

(Freepik)
(Freepik)

Si hoy atraviesas una crisis, no lo enfrentes en silencio: pedir ayuda es dar un paso hacia tu bienestar.

En la Ciudad de México, existen opciones para recibir atención psicológica para quienes buscan apoyo para su bienestar emocional.

La capital dispone de una red de Centros de Cuidado de las Emociones Vida Plena, Corazón Contento y servicios públicos que ofrecen atención psicológica gratuita. Esta oferta abarca desde espacios presenciales hasta plataformas digitales, lo que facilita el acceso a la salud mental para personas de todas las edades y contextos.

Ubica tu Centro de Cuidado y Encuentro

CRÉDITO: Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México

Los Centros de Cuidado de las Emociones Vida Plena, Corazón Contento, distribuidos en distintas alcaldías, que funcionan como puntos de referencia para quienes requieren orientación o intervención profesional.

Estos lugares brindan atención a la salud mental para personas a partir de los seis años de edad, el servicio es totalmente gratuito.

En la capital se cuentan con 7 de estos centros, los cuales se encuentran en las siguientes alcaldías:

  • Centro de Cuidado de las Emociones Cuauhtémoc: Cuauhtémoc Barrio Bajo, Universidad 8, miércoles y viernes, de 9 a 17 horas.
  • Centro de Cuidado de las Emociones Iztacalco (IAPA): Ayuntamiento 98, lunes, miércoles y viernes, de 9 a 17 horas.
  • Centro de Cuidado de las Emociones Azcapotzalco (IAPA): Av. Manuel Salazar 130, martes y jueves, de 9 a 17 horas.
  • Centro de Cuidado de las Emociones Coyoacán (IAPA): Avenida División del Norte 2467, lunes, martes y jueves, de 9 a 17 horas.
  • Centro de Cuidado de las Emociones Venustiano Carranza (IAPA): Cárcel de Mujeres 14, martes y jueves, de 9 a 17 horas.
  • Centro de Cuidado de las Emociones Alcaldía Cuauhtémoc: Mina 113, Centro Histórico, lunes a viernes, de 9 a 20 horas.
  • Centro de Cuidado de las Emociones Benito Juárez (IAPA): Divino Salvador 66, miércoles y viernes, de 9 a 17 horas.

Para solicitar una cita es posible presentarse directamente en los Centros de Cuidado de las Emociones Vida Plena, Corazón Contento y solicitar atención, o bien comunicarse por:

  • Teléfono al: 55 4631 3035, extensión 2501.
  • Escribir al correo electrónico: centros.vidaplena@iapa.cdmx.gob.mx.

Atención psicológica a la distancia

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Además de la atención presencial, la Ciudad de México ha implementado servicios en línea que amplían las posibilidades de acceso.

El servicio psicológico de LOCATEL ofrece orientación y acompañamiento para el bienestar emocional y social, donde profesionales de la salud mental, son quienes brindan asesoría en situaciones cotidianas o de crisis.

El servicio está disponible de forma telefónica y por chat, las 24 horas del día, todo el año. Para acceder, se puede llamar al 0311 o al 55 5658 1111.

En emergencias, se recomienda comunicarse al 911 o al 765, SOS Mujeres.

