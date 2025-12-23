México

Castillo pirotécnico que se usaría para posada es retirado por autoridades de la alcaldía Xochimilco en CDMX: estaba cerca de tanques estacionarios

Locatarios de un mercado, así como comerciantes y habitantes de la demarcación solicitaron que el artefacto fuera retirado por el peligro que presentaba

El castillo pirotécnico fue retirado
El castillo pirotécnico fue retirado por autoridades de la alcaldía Xochimilco de la CDMX. Crédito: X/@XochimilcoAl.

Autoridades de la alcaldía Xochimilco de la Ciudad de México retiraron un castillo pirotécnico, el cual había sido instalado para una posada.

Fue a través de las redes sociales de la demarcación capitalina, donde se notificó sobre su retiro. Funcionarios locales fueron los encargados de llevar a cabo esta acción.

Lo anterior ocurrió ya que al parecer se encontraba cerca de tanques estacionarios, lo que representaba un peligro, de acuerdo a lo notificado por usuarios en redes sociales oficiales.

Aunque las autoridades de la alcaldía Xochimilco no dieron esta información, sí explicaron en un video publicado en sus redes sociales del retiro del castillo pirotécnico.

Comerciantes y locatarios de un mercado realizaron la petición para retirar el castillo. Crédito: X/@XochimilcoAl.

En el material compartido por la alcaldía Xochimilco de la Ciudad de México, el ingeniero Antonio Sánchez, director de Protección Civil, indicó que se llevaría a cabo el retiro de este castillo pirotécnico.

Detalló que esto por indicaciones de autoridades del Gobierno de la Ciudad de México, así como de locatarios del mercado 377 para retirar la instalación de este artefacto.

“Es por ello que el día de hoy suspendemos este castillo que está colindante a este mercado con un dictamen con riesgo alto”, expuso el funcionario capitalino.

El castillo pirotécnico se usaría
El castillo pirotécnico se usaría para una posada en estas fechas decembrinas. Foto: Facebook/Cdmx Informativo Anahuac.

Agregó que tanto la alcaldesa de Xochimilco, Circe Camacho, como el equipo de trabajo preservan y apoyan las tradiciones y los usos de costumbres, pero también se garantiza la seguridad de todas las personas que habitan y trabajan en la demarcación.

Denuncias por parte de locatarios de mercado en Xochimilco, CDMX y habitantes tras instalación de castillo pirotécnico

En redes sociales oficiales se compartieron varias imágenes y fotografías de este castillo pirotécnico en la alcaldía Xochimilco de la Ciudad de México.

Señalaron que este artefacto, que se usaría para una posada, fue organizada por el exalcalde de esta demarcación, José Carlos Acosta.

Tanto habitantes de la zona como los locatarios y comerciantes del mercado 377 de la alcaldía Xochimilco presentaron varias quejas por la instalación del castillo.

Asimismo, señalaron que fue instalado sin autorización, ya que requería de dos permisos previos para que pudiera ser montado, así como su funcionamiento.

Habitantes y locatarios pidieron a
Habitantes y locatarios pidieron a Circe Camacho, alcaldesa de Xochimilco, el retiro de este artefacto pirotécnico. Foto: Archivo/Infobae México.

Peligro de los juegos pirotécnicos

Un castillo pirotécnico implica diversos riesgos debido a los materiales explosivos y combustibles que se utilizan para su funcionamiento.

Estos dispositivos, habituales en festividades, requieren estrictas medidas de seguridad para evitar accidentes.

Entre los principales peligros se encuentran:

  • Explosiones inesperadas.
  • Quemaduras en operadores o espectadores.
  • Proyección de fragmentos encendidos.
  • Incendios en áreas cercanas.
  • Exposición al humo y residuos tóxicos que pueden afectar la salud.

La manipulación inadecuada o el mal almacenamiento de la pirotecnia incrementan la probabilidad de incidentes, especialmente en sitios con gran concentración de personas.

Para reducir los riesgos, es fundamental que la instalación y operación de castillos pirotécnicos quede a cargo de profesionales capacitados y que se respeten las normas de seguridad establecidas por las autoridades locales.

