México

Frío CDMX: alerta amarilla en estas 6 alcaldías para el amanecer de este martes 23 de diciembre

Protección Civil de la Ciudad de México hizo un llamado a la población a tomar precauciones por las bajas temperaturas pronosticadas

Activan alerta amarilla en seis
Activan alerta amarilla en seis alcaldías para la mañana de este próximo martes 23 de diciembre. Crédito: Cuartoscuro.

Las bajas temperaturas para el amanecer en la Ciudad de México continuarán y tal será el caso del amanecer de este próximo martes 23 de diciembre, de acuerdo con información de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGRIPC) de la capital del país.

Esta información fue dada a conocer por la dependencia capitalina a través de un comunicado oficial compartido este lunes 22 de diciembre en sus redes sociales oficiales.

Se trata de seis alcaldías de la Ciudad de México, las que registrarán bajas temperaturas para el amanecer de este próximo martes 23 de diciembre en la capital del país.

Protección Civil hizo un llamado a la población a tomar precauciones en caso de trasladarse a otras demarcaciones o vivir en ellas.

La mañana de este miércoles se registraron temperaturas bajas en la capital del país Crédito: Facebook/ Juan Diego Jímenez Fdz

Se trata de las alcaldías: Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco, las que registrarán temperaturas bajas para el amanecer de este martes 23 de diciembre.

Protección Civil de la Ciudad de México mencionó que estas seis alcaldías de la capital del país mencionadas anteriormente registrarán temperaturas bajas y será activada la alerta amarilla.

Ante esto, lanzó una serie de recomendaciones a la población en general por las bajas temperaturas esperadas para la mañana de este martes 23 de diciembre.

- Abrigarse adecuadamente, cubriendo nariz y boca.

- Evita cambios bruscos de temperatura.

- Resguarda mascotas del frío; no las dejes a la intemperie.

- Ingerir abundante agua, frutas y verduras con vitaminas A y C.

Protección Civil lanzó una serie
Protección Civil lanzó una serie de recomendaciones a la población por las bajas temperaturas pronosticadas en la CDMX. Crédito: Cuartoscuro.

¿A qué hora comenzarán las bajas temperaturas en estas seis alcaldías para la mañana de este martes 23 de diciembre?

Protección Civil de la Ciudad de México anunció que será de las 00:00 a 08:00 horas cuando se registren las temperaturas bajas en las seis alcaldías mencionadas anteriormente para el amanecer de este martes 23 de noviembre, por lo que es importante tomar las precauciones indicadas por parte de las autoridades capitalinas.

Por otra parte, se pusieron a disposición los teléfonos de emergencia oficiales de la Secretaría de Gestión Integral en caso de que los capitalinos lo requieran para realizar algún reporte o caso en particular: 911 o 55 5683 22222.

Activan alerta amarilla en estas
Activan alerta amarilla en estas seis alcaldías para el amanecer de este próximo martes 23 de diciembre. Foto: X/@SGIRPC_CDMX.

Es importante estar al pendiente de las redes sociales oficiales de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil en caso de que exista algún cambio relacionado con el pronóstico del clima para las siguientes 24 horas en la Ciudad de México.

De igual manera, atender las indicaciones y recomendaciones emitidas por la dependencia capitalina por las bajas temperaturas esperadas para este martes 23 de diciembre en las alcaldías mencionadas anteriormente.

En caso de presentar alguna complicación de salud debido al ambiente frío que se ha registrado en los últimos días en la Ciudad de México, es importante acudir al centro de salud más cercano para la pronta atención y que, en caso de que se diagnostique una enfermedad, no se complique.

