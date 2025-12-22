México

Perros del Metro CDMX entregarán cartas a Santa Claus y Reyes Magos: descubre cómo enviar la tuya

Realizada por séptimo año consecutivo, la campaña fomenta la adopción y el respeto por los animales mientras mantiene viva la alegría en las infancias

Como ya se ha vuelto una adorable tradición decembrina en la Ciudad de México, los perros del Centro de Transferencia Canina (CTC) del Sistema de Transporte Colectivo Metro volverán a ser mensajeros oficiales de los deseos navideños de niñas y niños en la demarcación y zona metropolitana.

A través de una publicación en Facebook, el Metro CDMX anunció que a partir del lunes 22 de diciembre iniciará una nueva edición de este programa cuyo objetivo principal promover la adopción y la tenencia responsable.

De esta manera, desde hace siete años, los lomitos rescatados participan de forma simbólica en la entrega de cartas dirigidas a Santa Claus y a los Reyes Magos siendo parte de una iniciativa que además de mantener viva la ilusión de la niñez durante las fiestas, también busca reforzar valores como el cuidado del medio ambiente y el respeto hacia las especies en situación de abandono o extravío.

Cómo enviar tu carta a Santa Claus o a los Reyes Magos

Para facilitar la participación de niñas, niños y público en general, el Centro de Transferencia Canina habilitó dos opciones electrónicas para el envío de cartas.

La primera es el correo electrónico:

  • losdeseosmasperrones@gmail.com

Mientras que la segunda es el número de WhatsApp:

  • 55 45 96 86 10

La recepción de las cartas inicia a partir de hoy y se mantendrá abierta hasta el 24 de diciembre para aquellas dirigidas a Santa Claus.

En el caso de las misivas para los Reyes Magos, el plazo se extiende hasta el 5 de enero de 2026.

Una vez recibidas, los lomitos del CTC enviarán una respuesta electrónica confirmando que los deseos ya están en manos de los personajes mágicos de la temporada.

Esta dinámica permite que las familias participen desde casa, refuercen el uso responsable de la tecnología y, al mismo tiempo, conozcan el trabajo que realiza el Metro a favor del bienestar animal.

Una tradición navideña con causa social y ambiental

La participación de los perros del CTC como “comisionados” de Santa Claus y de Melchor, Gaspar y Baltazar comenzó en 2019 y, desde entonces, se ha consolidado como una de las actividades más entrañables impulsadas por el Sistema de Transporte Colectivo Metro.

Actualmente, el recinto alberga a 43 canes rescatados de las zonas de vías de las 12 Líneas que integran la red del Metro y de este grupo 10 lomitos fueron seleccionados para encargarse de recibir cada una de las cartas que lleguen por medios electrónicos.

Sumado a ello, la iniciativa también tiene un impacto ambiental, ya que busca evitar prácticas contaminantes como el envío de cartas en papel acompañadas de globos inflados con helio.

Llamado permanente a la adopción responsable

Además de llevar alegría a la niñez, el programa busca dar mayor visibilidad al Centro de Transferencia Canina del Metro, un espacio dedicado al cuidado integral de los perros rescatados de instalaciones de alto riesgo.

De acuerdo con la página oficial del recinto, una vez que los canes son ingresados al CTC, reciben atención médico-veterinaria, alimentación adecuada y un entorno seguro mientras esperan ser adoptados.

El Metro hace un llamado constante, especialmente en esta temporada decembrina, a practicar el cuidado responsable de los animales. Bajo la consigna “¡No compres, adopta!”, asegura que esta noble acción no solo transforma la vida del animal, sino también la de las familias que deciden abrirles las puertas de su hogar.

Las personas interesadas en conocer a los perritos, iniciar un proceso de adopción o realizar donaciones de croquetas y enseres pueden acudir directamente al CTC, ubicado en Avenida de las Culturas s/n, colonia El Rosario, en la alcaldía Azcapotzalco. El horario de atención es de lunes a domingo, de 10:00 a 17:00 horas.

