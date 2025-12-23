México

Aseguran 31 mil litros de huachicol y pozo artesanal en Jalisco

Los elementos de seguridad también hallaron un tractocamión y diversos contendores

El vehículo hallado (FGR)
El vehículo hallado (FGR)

Las autoridades informaron sobre el aseguramiento de 31 mil litros de combustible, al parecer, de origen ilícito en un inmueble revisado de Jalisco. En el sitio donde estaba la sustancia también fue hallado un pozo artesanal y un tractocamión.

El 22 de diciembre la Fiscalía General de la República (FGR) publicó los resultados de un cateo en un inmueble ubicado en el municipio de Tototlán.

Los elementos de seguridad que acudieron a las inmediaciones del poblado La Arena incautaron una toma clandestina y una manguera que derivaba a una bodega. Desde las afueras de dicho inmueble los uniformados vieron un tractocamión y un pozo artesanal, estructura desde la cual salía un olor a hidrocarburo.

"En el lugar se inhabilitó la toma clandestina, se aseguraron aproximadamente 31 mil 500 litros de hidrocarburo y diversos contenedores“, es parte del informe de la FGR estatal.

Fue ubicado un pozo artesanal
Fue ubicado un pozo artesanal (FGR)

Los indicios mencionados fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal (MPF) para que sean realizadas las averiguaciones correspondientes, fue abierta una investigación por los delitos previstos en la ley en materia de hidrocarburos.

Al sitio acudieron elementos de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) de Jalisco, quienes mantuvieron coordinación con personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y Petróleos Mexicanos (Pemex).

El material fotográfico compartido por las autoridades permite ver el vehículo y el pozo hallado por los elementos de seguridad.

Parte de lo incautado (FGR)
Parte de lo incautado (FGR)

Incautan más de mil 900 litros de huachicol en Jalisco

Apenas el pasado 16 de diciembre las autoridades informaron sobre el aseguramiento de casi dos mil litros de hidrocarburo como resultado de revisiones en dos fincas, hechos también registrados en Jalisco.

En dicha ocasión las revisiones fueron realizadas en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. El reporte oficial refiere que como resultado de los cateos fueron asegurados 116 bidones, los cuales dieron mil 979 litros de presunto huachicol.

La propiedad quedó bajo resguardo de las autoridades sin que fueran registradas personas detenidas por el hallazgo de las sustancias.

Dos inmuebles fueron revisados (FGR)
Dos inmuebles fueron revisados (FGR)

Por su parte, el 17 de diciembre pasado fue sancionado por Estados Unidos José Antonio Yépez Ortiz, un hombre apodado El Marro y quien fue líder del Cártel de Santa Rosa de Lima, este último un grupo delictivo ligado con el trasiego de hidrocarburo.

El reporte de las autoridades estadounidenses señala que el robo de combustible es la actividad no relacionada con narcóticos que resulta más rentable para las organizaciones delictivas.

Y es que también el Cártel del Golfo y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) han sido señaladas como partícipes en las actividades de huachicoles, para lo cual usan diversas tácticas criminales.

  • Sobornar a empleados de Pemex
  • Perforación ilícita de ductos
  • Hurto en refinerías
  • Secuestro de camiones cisterna

