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Captan abandono de una perrita en Tijuana pero influencer y su pareja logran salvarla

Una pareja captó el momento exacto en que un hombre dejó sola a una cachorra en la calle y decidió intervenir para salvarla

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El video mostró cómo un hombre dejó al animal junto a una banqueta antes de irse en bicicleta.
El video mostró cómo un hombre dejó al animal junto a una banqueta antes de irse en bicicleta.

Un caso de abandono animal ocurrido en Tijuana generó miles de reacciones en redes sociales después de que una pareja captara el momento exacto en que un hombre dejó a una cachorra sola en plena vía pública.

El streamer Eche66 compartió el video del rescate a través de sus plataformas digitales, donde explicó cómo él y su pareja decidieron actuar al presenciar la escena mientras circulaban en automóvil por calles de la ciudad.

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El abandono quedó grabado en video

El streamer Eche66 compartió el rescate de la cachorrita y miles de usuarios reaccionaron indignados por el caso de maltrato animal.
El streamer Eche66 compartió el rescate de la cachorrita y miles de usuarios reaccionaron indignados por el caso de maltrato animal.

En el metraje se observa a un hombre cargando al pequeño perro mientras cruza la calle con la intención de dejarlo abandonado. Todo fue captado por la cámara instalada en el vehículo de la pareja.

Tras notar lo que ocurría, el creador de contenido detuvo el automóvil y la joven que lo acompañaba descendió rápidamente para poner a salvo a la cachorra antes de que el sujeto se alejara del lugar en bicicleta.

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“No mames acabamos de ver la cosa mas horrible #$%, vimos como un cabrón abandonaba a esta perrita en la calle, simplemente la dejo en una banqueta y se fue en su pinche bici culera, Anahí se bajo en breve y nos la llevamos, más tarde subo el video del wey, todo se quedó grabado en la cámara del carro”, escribió el influencer en sus redes sociales.

El streamer Eche66 compartió el rescate de la cachorrita y miles de usuarios reaccionaron indignados por el caso de maltrato animal.

“Paquita” recibió atención veterinaria

Después del rescate, la pareja llevó inmediatamente a la cachorra a recibir cuidados básicos. Primero la bañaron y posteriormente acudieron con un veterinario para revisar su estado de salud.

“We, como pudieron abandonar a esta hermosura, la neta. Lo bueno es que ya está en un lugar seguro más tarde iremos al veterinario”, compartió el streamer.

Horas más tarde, las redes sociales del creador de contenido mostraron imágenes de la perrita ya recuperándose y adaptándose a su nuevo entorno. Además, reveló que el animal fue adoptado y recibió el nombre de “Paquita”, situación que enterneció a miles de usuarios.

El influencer también aprovechó para agradecer públicamente al médico veterinario que atendió a la cachorra tras el rescate.

“Quiero agradecer machín a Adrián Álvarez por el trato que nos dio ayer en la veterinaria, él fue el que desparacitó a Paquita la perrita rescatada, gracias hermano, la neta que chulada”, publicó.

Actualmente, Paquita comparte hogar con otra mascota de la familia, una yorkie llamada Melody. En uno de los videos publicados, la pareja comentó entre risas: “Melody anda celosilla de su hermana la perrita panzona”.

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