México

Cuentas bancarias de “El Marro” ya estaban bloqueadas en México por posibles vínculos con huachicol, anunció la UIF

Este anuncio se da luego de la sanción realizada por Estados Unidos en contra del Cártel de Santa Rosa de Lima

Guardar
Foto: Especial
Foto: Especial

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), informó que las cuentas bancarias de José Antonio Yépez Ortiz, alias “El Marro”, líder del Cártel de Santa Rosa de Lima, ya habían sido bloqueadas antes de las sanciones emitidas este miércoles por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

También detalló que la acción de las autoridades estadounidenses forma parte de la cooperación y coordinación internacional que mantienen para debilitar las estructuras financieras de organizaciones criminales, en este caso, el Cártel de Santa Rosa de Lima.

Es así que la UIF ha realizado análisis financieros, fiscales y corporativos sobre personas y redes vinculadas con la organización criminal que permitieron ingresar a “El Marro” a la Lista de Personas Bloqueadas.

Su ingreso se sustentó en el seguimiento de flujos financieros, esquemas de ocultamiento de recursos y posibles vínculos con actividades de robo de hidrocarburos, conocido como huachicol.

El Cártel de Santa Rosa
El Cártel de Santa Rosa de Lima operaría con el 60 por ciento de sus sicarios (Foto: Infobae México)

Además, la UIF informó que la medida realizada por las autoridades estadounidenses reforzó las ya implementadas en México, esto al ampliar las restricciones financieras a nivel internacional y limitar el acceso de la organización y de sus integrantes a recursos y activos.

EEUU sancionó a “El Marro” y al Cártel de Santa Rosa de Lima

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció la imposición de sanciones contra el Cártel de Santa Rosa de Lima (CSRL), organización criminal mexicana dedicada principalmente al robo de combustibles en el estado de Guanajuato.

La medida, ejecutada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), también incluye al líder del grupo, José Antonio Yépez Ortiz, conocido como “El Marro”.

La designación del CSRL responde a su papel en la intensificación de la violencia en Guanajuato, donde la disputa con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) por el control del robo de hidrocarburos ha convertido a la región en una de las más peligrosas de México, advirtió el Departamento de EEUU.

“El Marro” opera desde la cárcel, aseguró EEUU

Integrantes del Cártel de Santa
Integrantes del Cártel de Santa Rosa de Lima (CSRL) respondieron a las amenazas del CJNG. (Especial)

El gobierno estadounidense afirmó que José Antonio Yépez Ortiz, pese a haber sido arrestado en 2020 y sentenciado en 2022 a 60 años de prisión por secuestro, continúa dirigiendo operaciones del CSRL desde prisión, transmitiendo órdenes a través de abogados y familiares. Además, fue clave en la alianza con el Cártel del Golfo.

El CSRL, fundado en 2014 y originario de la comunidad de Santa Rosa de Lima, ha establecido alianzas con el Cártel del Golfo y el Cártel de Sinaloa.

Además, el Departamento del Tesoro señaló que la organización criminal ha reclutado exmilitares colombianos para operar en el conflicto en contra del CJNG.

La OFAC fundamentó la sanción al CSRL en la Orden Ejecutiva 13851, al considerarlo una organización criminal transnacional significativa, y la sanción a “El Marro” en la Orden Ejecutiva 13581, por su control sobre el grupo. Como resultado, todos los bienes e intereses de los sancionados en Estados Unidos o bajo control de personas estadounidenses quedan bloqueados y deben ser reportados a la OFAC.

Las transacciones con estas personas o entidades están prohibidas, salvo autorización expresa.

Temas Relacionados

El MarroUIFCártel Santa Rosa de LimaGuanajautoEEUUNarcotráfico en MéxicoNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

El Fulham de Raúl Jiménez queda eliminado de la Copa de Inglaterra

Aunque su equipo no logró concretar las oportunidades, el atacante mexicano fue titular y mostró entrega en cada jugada

El Fulham de Raúl Jiménez

Destrucción histórica: Fiscalía de la CDMX incineró 335 kilos de drogas

Se trata del proceso de destrucción de narcóticos más grande realizado por la Fiscalía General de justicia de la Ciudad de México

Destrucción histórica: Fiscalía de la

Omar Chaparro habla de las complicaciones de salud que enfrentó Martha Higareda durante el parto de sus gemelas

La actriz mexicana vivió una emergencia médica poco después del nacimiento de sus hijas y contó con el apoyo de su entorno más cercano

Omar Chaparro habla de las

Mercurio anuncia su último artista invitado para su concierto en la CDMX por festejos de su 30 aniversario

La próxima presentación musical de ‘Mercurio and Friends’ se llevará a cabo este próximo viernes 19 de diciembre

Mercurio anuncia su último artista

Resultados del Tris: ganadores y números premiados del 17 de diciembre

El sorteo de Tris se lleva a cabo cinco ocasiones al día, desde las 13:00 horas y hasta las 21:00 horas, de lunes a domingo. Estos son los resultados de los sorteos de hoy

Resultados del Tris: ganadores y
MÁS NOTICIAS

NARCO

Destrucción histórica: Fiscalía de la

Destrucción histórica: Fiscalía de la CDMX incineró 335 kilos de drogas

Estos son los municipios que conforman el “Triángulo de las Bermudas” del huachicol en Guanajuato

Con insignias apócrifas y secuestros: así operan los grupos dedicados al robo a transporte de carga en Edomex

Quién es María Vanesa “N”, la excolaboradora de Genaro García Luna detenida por la FGR

Enfrentamiento entre policías y civiles armados deja 7 agresores abatidos en Zacatecas

ENTRETENIMIENTO

Omar Chaparro habla de las

Omar Chaparro habla de las complicaciones de salud que enfrentó Martha Higareda durante el parto de sus gemelas

Mercurio anuncia su último artista invitado para su concierto en la CDMX por festejos de su 30 aniversario

Tras supuesta demanda de Sergio Mayer, Linet Puente revela lo que pasa en La Granja VIP previo a la final

Fans de Junior H se pelean en su concierto con La Carencia de fondo

Muere a los 22 años Lucero Ramírez, ex reina de belleza de Veracruz, en trágico accidente mientras se dirigía a hacer caridad

DEPORTES

El Fulham de Raúl Jiménez

El Fulham de Raúl Jiménez queda eliminado de la Copa de Inglaterra

Vicente Sánchez recuerda con tristeza la semifinal entre Cruz Azul y América : “Me faltaron 20 minutos”

Blue Demon Jr. confirma que regresa al ring tras accidente automovilístico: “Ya estoy activo”

Cuántos millones ganará la Selección Mexicana por participar en el Mundial 2026

Sebastián Córdova podría llegar a Pumas en 2026: qué se sabe de su posible contratación tras salir de Tigres