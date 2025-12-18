Cuentas bancarias de “El Marro” ya estaban bloqueadas en México por posibles vínculos con huachicol, anunció la UIF

Foto: Especial

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), informó que las cuentas bancarias de José Antonio Yépez Ortiz, alias “El Marro”, líder del Cártel de Santa Rosa de Lima, ya habían sido bloqueadas antes de las sanciones emitidas este miércoles por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

También detalló que la acción de las autoridades estadounidenses forma parte de la cooperación y coordinación internacional que mantienen para debilitar las estructuras financieras de organizaciones criminales, en este caso, el Cártel de Santa Rosa de Lima.

Es así que la UIF ha realizado análisis financieros, fiscales y corporativos sobre personas y redes vinculadas con la organización criminal que permitieron ingresar a “El Marro” a la Lista de Personas Bloqueadas.

Su ingreso se sustentó en el seguimiento de flujos financieros, esquemas de ocultamiento de recursos y posibles vínculos con actividades de robo de hidrocarburos, conocido como huachicol.

El Cártel de Santa Rosa de Lima operaría con el 60 por ciento de sus sicarios (Foto: Infobae México)

Además, la UIF informó que la medida realizada por las autoridades estadounidenses reforzó las ya implementadas en México, esto al ampliar las restricciones financieras a nivel internacional y limitar el acceso de la organización y de sus integrantes a recursos y activos.

EEUU sancionó a “El Marro” y al Cártel de Santa Rosa de Lima

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció la imposición de sanciones contra el Cártel de Santa Rosa de Lima (CSRL), organización criminal mexicana dedicada principalmente al robo de combustibles en el estado de Guanajuato.

La medida, ejecutada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), también incluye al líder del grupo, José Antonio Yépez Ortiz, conocido como “El Marro”.

La designación del CSRL responde a su papel en la intensificación de la violencia en Guanajuato, donde la disputa con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) por el control del robo de hidrocarburos ha convertido a la región en una de las más peligrosas de México, advirtió el Departamento de EEUU.

“El Marro” opera desde la cárcel, aseguró EEUU

Integrantes del Cártel de Santa Rosa de Lima (CSRL) respondieron a las amenazas del CJNG. (Especial)

El gobierno estadounidense afirmó que José Antonio Yépez Ortiz, pese a haber sido arrestado en 2020 y sentenciado en 2022 a 60 años de prisión por secuestro, continúa dirigiendo operaciones del CSRL desde prisión, transmitiendo órdenes a través de abogados y familiares. Además, fue clave en la alianza con el Cártel del Golfo.

El CSRL, fundado en 2014 y originario de la comunidad de Santa Rosa de Lima, ha establecido alianzas con el Cártel del Golfo y el Cártel de Sinaloa.

Además, el Departamento del Tesoro señaló que la organización criminal ha reclutado exmilitares colombianos para operar en el conflicto en contra del CJNG.

La OFAC fundamentó la sanción al CSRL en la Orden Ejecutiva 13851, al considerarlo una organización criminal transnacional significativa, y la sanción a “El Marro” en la Orden Ejecutiva 13581, por su control sobre el grupo. Como resultado, todos los bienes e intereses de los sancionados en Estados Unidos o bajo control de personas estadounidenses quedan bloqueados y deben ser reportados a la OFAC.

Las transacciones con estas personas o entidades están prohibidas, salvo autorización expresa.