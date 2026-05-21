“Te burlaste de su piel”: madre de Leyla, joven de 15 años asesinada por sus “amigas”, pide justicia tras ser demandada

Leyla Monserrat fue asesinada por quien consideraba sus amigas, de 15 y 13 años, quienes la engañaron al vendarle los ojos y amarrarla para darle una "sorpresa", pero la asfixiaron Foto: Familia de Leyla

Carmen Becerra enfrenta una nueva disputa judicial después del feminicidio de su hija de 15 años Leyla Monserrat por parte de sus “amigas”, de 13 y 15 años: otra de las personas que, según su testimonio, participó en las agresiones previas contra su hija la denunció, en un caso que vuelve a exhibir la distancia entre las sanciones impuestas a las responsables y la exigencia de justicia de la familia.

La madre de la adolescente asesinada en Sonoyta, Sonora, sostiene que la denuncia en su contra avanzó con rapidez mientras ella esperó semanas para que las autoridades atendieran las alertas relacionadas con la desaparición y el crimen de su hija. Según su relato a Infobae México, policías acudieron a notificarle el recurso legal y le advirtieron sobre sus declaraciones públicas.

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El expediente se da en medio de la inconformidad por las sentencias ya dictadas: la menor de 13 años recibió 11 meses de libertad asistida, sin ingreso a un centro de internamiento, mientras su cómplice de 15 años fue sentenciada a 2 años y 10 meses de internamiento. La reparación del daño quedó fijada en $5,657, una cifra que, de acuerdo con Carmen Becerra, no cubre ni los gastos funerarios, que superaron los $30 mil.

Leyla Monserrat Lares Becerra tenía 15 años y era originaria del municipio de General Plutarco Elías Calles, en Sonora. Carmen Becerra ha dicho que su hija desapareció el 25 de septiembre de 2025 y que su cuerpo fue hallado el 2 de octubre, enterrado en el patio de una vivienda vinculada con una de las adolescentes implicadas.

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Quién fue Leyla Monserrat: la historia de la joven asesinada por sus “amigas” tras ser acosada por su color de piel (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

La denuncia contra la madre reabre el conflicto alrededor del caso

Carmen Becerra dijo a Infobae México que la mujer que la denunció comienza con la letra Y, a quien señaló como la persona que agredió a su hija un día antes del asesinato. La madre sostuvo que esa joven ya es mayor de edad y que el recurso legal en su contra se presentó bajo el señalamiento de presuntas amenazas.

“Ella fue la que me demandó, que porque según yo la ando amenazando de muerte, pero ni siquiera he estado aquí. Pues le digo: ‘¿En qué momento?’”, relató Carmen Becerra a este medio. También describió que la medida habría incluido restricciones de acercamiento: “Dice que yo no me puedo acercar. Le dije: ‘Si ni siquiera me he acercado a ella, ¿qué voy a acercarme a ella?’”.

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Detalló que fue ella quien un dpía antes del asesinato de su hija la acompañó a su casa y convivió con ella, incluso que le sacó una fotografía que le mandó a las jóvenes que la asfixiaron para burlarse del tono de su piel.

De acuerdo con su testimonio, la denuncia le abrió un nuevo frente legal cuando todavía busca revertir la sentencia dictada contra las menores. Carmen Becerra explicó a Infobae México que su abogado esperaba conocer si habría careos, presentación de pruebas u otras diligencias derivadas del procedimiento.

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“Los adolescentes deben ser castigados como actuaron, si actuaron como grandes lo mínimo le deben de dar lo justo por el daño tan grande que causaron”.

La madre también afirmó que esta nueva controversia le afectó en su agenda y en sus actividades de protesta. Según el texto fuente, esa situación incluso le impidió viajar a la Ciudad de México para participar en una marcha el pasado 10 de mayo.

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Carmen Becerra acusa que Y. hostigó a Leyla antes del crimen

En la entrevista con Infobae México, Carmen Becerra describió la implicación de esta joven mayor de edad en hechos previos al feminicidio. Según su versión, la joven acudió a su casa un día antes de que asesinaran a Leyla, llevó consigo a la menor de 15 años sentenciada y ambas entraron al patio.

“Fue a la casa, llevó a la de quince años y se metieron al patio de mi casa, quemaron llantas y todo”, dijo Carmen Becerra. Añadió que, pese a esos señalamientos, “a esa no le hicieron nada”.

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La madre de Leyla afirmó además que Yamileth se burló del color de piel de su hija y que incluso la fotografió sin consentimiento para compartir la imagen. “Le tomó una foto a mi hija cuando iba a la tienda y se la mandó a la de quince años, burlándose del color de piel de mi hija”, declaró Carmen Becerra a Infobae México.

Ese señalamiento forma parte de la secuencia de agresiones que, según la madre, antecedieron al asesinato. Carmen Becerra sostuvo que expuso esos antecedentes ante el Ministerio Público, pero aseguró que la autoridad no procedió pese a la información que ella entregó sobre amenazas, hostigamiento y la cercanía de las personas implicadas.

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La menor de 13 años sacó a Leyla con engaños

Uno de los puntos centrales del caso, según el testimonio de Carmen Becerra, es la participación de la menor de 13 años ya sentenciada. La madre afirmó que esa adolescente fue quien convenció a Leyla de salir de su casa con el argumento de que le tenían una sorpresa.

“Ella la sacó de la casa con mentiras”, dijo Carmen Becerra a Infobae México al referirse a la menor de 13 años. Luego detalló: “Fue y la metió a la casa de la de quince años. Allí entre las dos acabaron con la vida de mi hija”.

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La descripción de la madre coincide con la versión incluida en el texto fuente: horas después de sacar a Leyla de su casa, la víctima fue inmovilizada, asfixiada y enterrada en el patio de una vivienda. Carmen Becerra insistió en que la conducta posterior de las adolescentes muestra frialdad frente al crimen.

“Yo duré seis días para poder encontrar a mi hija y ellas como si no hubieran hecho nada”, expresó Carmen Becerra a Infobae México. Sobre la adolescente de 15 años, agregó: “Hasta dormía en su casa sabiendo que mi hija estaba enterrada ahí”.

La madre también cuestionó el tratamiento judicial de la menor de 13 años. “La de trece años, según que víctima, pero esa joven va a salir muy pronto y ya sabe matar, qué se espera de una joven así”, dijo a Infobae México, en rechazo a cualquier intento de minimizar su responsabilidad en los hechos.

La madre de la menor de 13 años también habría tenido conocimiento, según el testimonio

Carmen Becerra sostuvo que la madre de la menor de 13 años también tuvo información sobre lo ocurrido antes y después del feminicidio. En la entrevista con Infobae México, la identificó como Karina y dijo que, a su juicio, debió ser investigada por lo que sabía desde un principio.

“Estoy segura que Karina sí. ¿Por qué? Porque ella fue y recogió a su hija ese día y ella sí supo desde un principio lo que su hija le hizo a la mía, pero prefirió callarse”, declaró Carmen Becerra a Infobae México. La madre de Leyla añadió que, para ella, guardar silencio frente a esos hechos equivale a encubrir.

“Al momento que tú sabes lo que hizo tu hijo y prefieres quedarte callado, te convierte prácticamente en cómplice”, afirmó Carmen Becerra a Infobae México. También sostuvo que las autoridades no han querido proceder contra esa mujer.

El caso volvió a provocar discusión sobre el Sistema de Justicia Penal para Adolescentes, porque la familia de la víctima impulsa amparos para revocar la sentencia abreviada firmada el 23 de febrero de 2026. Carmen Becerra explicó a Infobae México que aceptaron ese procedimiento bajo presión, porque les dijeron que, si no firmaban, las responsables prácticamente saldrían libres.

“Sacaron un abreviado y que si no firmábamos, las chamacas prácticamente salían libres. Fue la presión que ellos usaron”, relató Carmen Becerra a Infobae México. La madre dijo que ahora espera que esos recursos permitan revisar tanto las condenas como la actuación de las personas adultas que, según su versión, conocieron el contexto previo y posterior al feminicidio.