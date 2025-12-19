Quién es el “Delta 1”, jefe de sicarios de Los Deltas del CJNG recapturado por tercera ocasión en Jalisco

Su detención se realizó durante labores de patrullaje en Zapopan. Foto: SSPC

Armando “N”, alias “Delta 1″, fue detenido por tercera ocasión en el municipio de Zapopan, Jalisco, tras labores de investigación e inteligencia que permitió a las autoridades obtener una orden de aprehensión en su contra por delitos contra la salud.

Su arresto se efectuó en la colonia Colinas de Atemajac, luego de que elementos de seguridad federal y de las Fuerzas Armadas lograron ubicarlo.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, la tercera captura del sujeto se realizó el jueves 18 de diciembre. Armando “N” vestía una playera rosa, sudadera negra con color naranja, tenis y short negro, además de usar brackets.

Su historial delictivo en el CJNG

El “Delta 1″ es identificado como líder de “Los Deltas”, brazo armado del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Su primera detención ocurrió en junio de 2020 en el estado de Jalisco, aunque las circunstancias de su posterior liberación no fueron esclarecidas. Cuando se encontraba en prisión, Armando “N” continuó liderando a Los Deltas desde el Penal de Puente Grande, donde también coordinaba actividades ilícitas.

Su segunda detención ocurrió en octubre de 2024 en el municipio de Zapopan, Jalisco, cuando se encontraba en compañía de una mujer, identificada como Carmen “N”.

Sin embargo, fue en mayo de 2025 cuando un juez federal otorgó el cambio de medidas cautelares para el “Delta 1″, en el que otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria.

Desde su captura, los abogados del sujeto argumentaron que presentaba un “estado de salud precario”, por lo que solicitaron al juez la prisión domiciliaria para recibir atención médica.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) identificó al “Delta 1″ como tercero al mando del Cártel Jalisco Nueva Generación en la zona metropolitana de Guadalajara, quien estaba encargado de la expansión de la organización criminal en el estado de Michoacán.

El sujeto también se encargaba de coordinar la célula de “Los Deltas” en los principales municipios de Jalisco. Este brazo armado es considerado un grupo extremadamente violento que está relacionado con asesinatos, secuestros y extorsiones tanto al interior como fuera de la entidad.

Esta agrupación también ha sido vinculada al asesinato del exgobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, ocurrido en diciembre de 2020 en Puerto Vallarta.

El fiscal estatal, Salvador González de los Santos, informó este jueves que continúan abiertas varias líneas de investigación en el caso del asesinato del exgobernador, y que se mantiene la búsqueda de otros dos sospechosos.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó a través de sus redes sociales la detención del líder de Los Deltas, quien está relacionado con homicidios, secuestros, extorsiones y trasiego de drogas sintéticas a Estados Unidos.

Su detención fue anunciada junto al aseguramiento de un laboratorio para la elaboración de drogas en Durango, en una acción en la que se logró el decomiso de reactores, destiladores, utensilios, maquinaria, sustancias químicas y documentos relacionados con actividades financieras ilícitas.