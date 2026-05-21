Cae mando policial de Atzompa, Oaxaca, por venta ilegal de armas: intentaba vender una escuadra en 45 mil pesos

Las autoridades no han informado si el arma contaba con registro legal. (Imagen ilustrativa potenciada con IA | Infobae México)

Un hombre identificado como el director de la Policía Vial de Santa María Atzompa fue detenido en Oaxaca acusado de intentar vender ilegalmente un arma de fuego por 45 mil pesos.

La captura ocurrió en una gasolinera de la zona metropolitana de Oaxaca, donde agentes ministeriales realizaban labores de investigación y seguimiento relacionadas con la presunta comercialización ilegal de armas.

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Junto al funcionario también fue detenido otro hombre identificado con las iniciales M. C. C., quien presuntamente participaba en la compra.

Durante el operativo, los agentes aseguraron una pistola tipo escuadra marca Glock que, de acuerdo con las investigaciones, sería vendida de manera ilegal.

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Las autoridades identificaron al principal detenido con las iniciales I. J. O. L., quien al momento de la captura portaba uniforme oficial y se presentaba como director de la Policía Vial de Santa María Atzompa.

Tras la detención, ambos hombres fueron puestos a disposición de autoridades ministeriales para determinar su situación jurídica por posibles violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

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La Fiscalía Oaxaca de Oaxaca reafirmó su "política de cero tolerancia". (Crédito: Fiscalía de Oaxaca)

“⁠La Institución reafirma su política de cero tolerancia: no se permitirá que el servicio público y los uniformes policiales sirvan como escudo para cometer actos delictivos”, aseguró la fiscalía a través de un comunicado.

Hasta ahora, las autoridades no han informado si el arma contaba con registro legal ni si existen otras investigaciones relacionadas con los detenidos o posibles redes de venta ilegal de armamento en la región.

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Costo de las pistolas marca Glock de venta legal en México

De acuerdo con la Dirección de Comercialización de Armamento y Municiones de la Secretaría de la Defensa Nacional, las pistolas marca Glock de venta legal en México tienen precios que van de los 12 mil 60 pesos para los modelos en calibre .380 y .40 S&W, hasta los 14 mil 832.81 pesos en el caso del calibre 9x19 mm, el de mayor costo dentro de la gama más común, sin variaciones adicionales entre los distintos modelos disponibles en el listado oficial.