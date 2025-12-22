México

SAT lanza advertencia sobre la compra de bebidas alcohólicas en las fiestas decembrinas

Las medidas difundidas buscan prevenir la compra de productos adulterados o ilegales a través de medidas de seguridad

Guardar
Las etiquetas de control fiscal
Las etiquetas de control fiscal y sanitario en envases de hasta cinco litros son obligatorias para garantizar la autenticidad de bebidas alcohólicas en México. Crédito: Jesús A. Aviles/ Infobae México. :

Durante la temporada decembrina, el consumo de bebidas alcohólicas aumenta y, con ello, el riesgo de comprar productos adulterados o ilegales.

Para proteger la salud de la población y evitar incidentes, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha compartido recomendaciones clave sobre cómo identificar bebidas alcohólicas y seguras, según su comunicado de este 22 de diciembre.

¿Cómo identificar bebidas alcohólicas auténticas?

Existen dos tipos de marbete
Existen dos tipos de marbete en bebidas alcohólicas: verde para productos nacionales y vino para importados, según el SAT. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El SAT resalta la importancia de verificar la autenticidad de cada botella antes de comprar. De acuerdo con el organismo, todos los envases de bebidas alcohólicas de hasta cinco litros deben portar una etiqueta de control fiscal y sanitario. Este distintivo, conocido como marbete, certifica que el producto ha cumplido con los requisitos legales y sanitarios.

El marbete puede encontrarse adherido o impreso en las etiquetas, contraetiquetas o etiquetas complementarias del envase. Existen dos tipos identificados por color:

  • Verde: para bebidas nacionales
  • Vino: para productos importados

Desde 2018, el SAT ha distribuido más de 4 mil 516 millones de marbetes para asegurar la trazabilidad y legalidad de bebidas alcohólicas en México.

Recomendaciones para evitar fraudes y cuidar la salud

El SAT recomienda verificar el
El SAT recomienda verificar el marbete y el código QR en bebidas alcohólicas durante la temporada decembrina para evitar productos adulterados. Credito: Cuartoscuro

El SAT subraya que los consumidores deben revisar minuciosamente el marbete presente en cada envase. Para ayudar en este proceso, el distintivo incorpora un código QR que ofrece, al escanearlo, información inmediata sobre la producción, procedencia y fabricante de la bebida.

Se recomienda:

  • Verificar que la tipografía y la tinta del marbete sean de buena calidad.
  • Consultar el código QR para comprobar que los datos coinciden con la bebida.

El incumplimiento de las normas sobre marbetes puede derivar en multas de hasta 112 mil pesos, conforme al artículo 86-B del Código Fiscal de la Federación. Estas medidas buscan fortalecer el combate contra la adulteración y el contrabando de bebidas alcohólicas, y así proteger la salud e integridad de los consumidores.

Horarios y servicios del SAT en temporada decembrina

Durante diciembre y enero, las
Durante diciembre y enero, las oficinas del SAT estarán abiertas excepto el 25 de diciembre y el 1 de enero; en esos días permanecerán cerradas. Créditos: Cuartoscuro/PROFECO

Además de las recomendaciones sanitarias, el SAT informó a través de su portal que sus oficinas mantendrán la atención al público durante diciembre y enero, con excepción de dos fechas:

  • 25 de diciembre: Navidad
  • 1 de enero: Año Nuevo

En estos días festivos, todas las ventanillas permanecerán cerradas. El resto del periodo, los contribuyentes con cita podrán acudir a realizar trámites de forma habitual.

Para quienes prefieren la vía digital, el SAT recuerda que sus servicios en línea y la app SAT Móvil están disponibles todos los días del año, sin interrupciones ni horarios restringidos. Esto incluye tanto el 25 de diciembre como el 1 de enero. Los usuarios pueden:

  • Generar o renovar contraseñas
  • Inscribir o actualizar datos en el RFC
  • Modificar la CURP
  • Obtener constancias oficiales
  • Cambiar domicilio o nombre en el registro
  • Renovar la e.firma

La operación continua de estos servicios digitales permite que los contribuyentes puedan cumplir con sus obligaciones fiscales y realizar trámites desde cualquier lugar y en cualquier momento, incluso en días festivos.

Temas Relacionados

SATBebidas AlcohólicasTemporada Decembrinamexico-noticias

Más Noticias

Así fue el momento en que Momo Guzmán le dice adiós a su personaje de Burrita Burrona

A través de un video compartido en sus redes sociales oficiales, fans le comparten muestras de cariño al creador de contenido

Así fue el momento en

Stranger Things 5: Victoria Ruffo pide por los habitantes de Hawkins antes del estreno del volumen 2 de la última temporada en México

La primera actriz partició en un promocional de Netflix para anunciar en lanzamiento del final de la popular serie

Stranger Things 5: Victoria Ruffo

Aeronave de la Marina se estrella en Galveston, Texas, durante misión de apoyo médico

Tras el incidente, fueron iniciados los protocolos de búsqueda y rescate

Aeronave de la Marina se

Bloqueos y manifestaciones en CDMX y Edomex hoy 22 de diciembre en vivo: cierran Insurgentes dirección autopista México - Cuernavaca

Sigue las últimas actualizaciones del tránsito en el Valle de México y retrasos en rutas importantes

Bloqueos y manifestaciones en CDMX

“Las personas en el centro”: la estrategia que está transformando el futuro del trabajo en Latinoamérica

Coca-Cola FEMSA ha consolidado un modelo laboral donde la cultura organizacional centrada en las personas no solo impulsa el desarrollo de sus colaboradores, sino que también se traduce en indicadores de éxito

“Las personas en el centro”:
MÁS NOTICIAS

NARCO

Quién es “El Betito”, sobrino

Quién es “El Betito”, sobrino de Osiel Cárdenas Guillén, detenido en Monterrey, Nuevo León

Incendian recicladora en Uruapan por presunto cobro de piso y hallan dos cuerpos abandonados en autopista

Partido de béisbol termina en balacera en Oaxaca: un muerto y tres heridos en el Istmo

Convoy navideño del Cártel de la Sierra reparte dulces en Guerrero tras guerra entre grupos criminales | Video

Lucero Sánchez reveló que El Chapo la secuestró y la violentó físicamente

ENTRETENIMIENTO

Así fue el momento en

Así fue el momento en que Momo Guzmán le dice adiós a su personaje de Burrita Burrona

Exatlón México: quién gana la Villa 360 hoy 22 de diciembre

Estos son los temas que están de moda hoy en Apple México

Este es el top 10 de series en Netflix México para disfrutar acompañado

Lupita Jones critica a Fátima Bosch por bailar en caravana con el pueblo: “ Es Miss Universo no es La Flor Tabasco”

DEPORTES

Tigres hace oficial la salida

Tigres hace oficial la salida de Sebastián Córdova: ¿Cuál es el futuro del mediocampista?

Gilberto Mora llegaría a la Copa del Mundo como el jugador Sub-17 con más goles en 2025

Esto hizo Je’Von Evans, luchador de la WWE, con una camiseta de las Chivas que le regaló un fan en plena función

Shocker causa preocupación entre sus fans al reaparecer en pelea: “Ya ni debería luchar”

Cuándo juega Santiago Giménez y los demás mexicanos en Europa