SAT lanza advertencia sobre la compra de bebidas alcohólicas en las fiestas decembrinas

Las etiquetas de control fiscal y sanitario en envases de hasta cinco litros son obligatorias para garantizar la autenticidad de bebidas alcohólicas en México. Crédito: Jesús A. Aviles/ Infobae México. :

Durante la temporada decembrina, el consumo de bebidas alcohólicas aumenta y, con ello, el riesgo de comprar productos adulterados o ilegales.

Para proteger la salud de la población y evitar incidentes, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha compartido recomendaciones clave sobre cómo identificar bebidas alcohólicas y seguras, según su comunicado de este 22 de diciembre.

¿Cómo identificar bebidas alcohólicas auténticas?

Existen dos tipos de marbete en bebidas alcohólicas: verde para productos nacionales y vino para importados, según el SAT. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El SAT resalta la importancia de verificar la autenticidad de cada botella antes de comprar. De acuerdo con el organismo, todos los envases de bebidas alcohólicas de hasta cinco litros deben portar una etiqueta de control fiscal y sanitario. Este distintivo, conocido como marbete, certifica que el producto ha cumplido con los requisitos legales y sanitarios.

El marbete puede encontrarse adherido o impreso en las etiquetas, contraetiquetas o etiquetas complementarias del envase. Existen dos tipos identificados por color:

Verde: para bebidas nacionales

Vino: para productos importados

Desde 2018, el SAT ha distribuido más de 4 mil 516 millones de marbetes para asegurar la trazabilidad y legalidad de bebidas alcohólicas en México.

Recomendaciones para evitar fraudes y cuidar la salud

El SAT recomienda verificar el marbete y el código QR en bebidas alcohólicas durante la temporada decembrina para evitar productos adulterados. Credito: Cuartoscuro

El SAT subraya que los consumidores deben revisar minuciosamente el marbete presente en cada envase. Para ayudar en este proceso, el distintivo incorpora un código QR que ofrece, al escanearlo, información inmediata sobre la producción, procedencia y fabricante de la bebida.

Se recomienda:

Verificar que la tipografía y la tinta del marbete sean de buena calidad.

Consultar el código QR para comprobar que los datos coinciden con la bebida.

El incumplimiento de las normas sobre marbetes puede derivar en multas de hasta 112 mil pesos, conforme al artículo 86-B del Código Fiscal de la Federación. Estas medidas buscan fortalecer el combate contra la adulteración y el contrabando de bebidas alcohólicas, y así proteger la salud e integridad de los consumidores.

Horarios y servicios del SAT en temporada decembrina

Durante diciembre y enero, las oficinas del SAT estarán abiertas excepto el 25 de diciembre y el 1 de enero; en esos días permanecerán cerradas. Créditos: Cuartoscuro/PROFECO

Además de las recomendaciones sanitarias, el SAT informó a través de su portal que sus oficinas mantendrán la atención al público durante diciembre y enero, con excepción de dos fechas:

25 de diciembre: Navidad

1 de enero: Año Nuevo

En estos días festivos, todas las ventanillas permanecerán cerradas. El resto del periodo, los contribuyentes con cita podrán acudir a realizar trámites de forma habitual.

Para quienes prefieren la vía digital, el SAT recuerda que sus servicios en línea y la app SAT Móvil están disponibles todos los días del año, sin interrupciones ni horarios restringidos. Esto incluye tanto el 25 de diciembre como el 1 de enero. Los usuarios pueden:

Generar o renovar contraseñas

Inscribir o actualizar datos en el RFC

Modificar la CURP

Obtener constancias oficiales

Cambiar domicilio o nombre en el registro

Renovar la e.firma

La operación continua de estos servicios digitales permite que los contribuyentes puedan cumplir con sus obligaciones fiscales y realizar trámites desde cualquier lugar y en cualquier momento, incluso en días festivos.