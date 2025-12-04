México

Bebidas alcohólicas: diputados buscan reformar régimen fiscal de tequila, mezcal y cerveza

La agenda se enfoca en bebidas como el mezcal, tequila, vino, bacanora, cerveza y otros destilados

Los diputados buscan estabilizar la
Los diputados buscan estabilizar la recaudación de impuestos a las bebidas alcohólicas / Colprensa

En la Cámara de Diputados, la Comisión de Hacienda y Crédito Público instaló el grupo de trabajo sobre el Tratamiento Fiscal de las Bebidas Alcohólicas.

La agenda abordará temas esenciales para la microeconomía regional vinculada a productos como el mezcal, tequila, vino, bacanora, cerveza y otros destilados, todos ellos generadores de empleo y desarrollo en distintos estados.

El objetivo es alcanzar un equilibrio justo en toda la cadena productiva, desde el productor primario hasta el consumidor final, para lo cual resulta indispensable escuchar tanto a la industria como a las dependencias federales, apuntaron los diputados.

El grupo reúne a legisladores de todas las fuerzas políticas y representantes del sector productivo con el objetivo de analizar y proponer alternativas que beneficien tanto a la industria como a las finanzas públicas.

Diputados revisan el régimen fiscal de las bebidas alcohólicas en México

Los legisladores subrayaron la importancia de contar con la participación de representantes de la Cámara Nacional de la Industria Tequilera, productoras de mezcal y destiladores artesanales, al considerar fundamental escuchar directamente las inquietudes y necesidades de una industria que genera miles de empleos y sostiene la economía de numerosas familias mexicanas.

La reforma debe estar lista
La reforma debe estar lista en 2026- crédito Freepik

El diputado Reginaldo Sandoval Flores del PT enfatizó la urgencia de iniciar los trabajos con antelación, dado que los plazos legislativos y presupuestales son estrictos y, una vez entregado el Paquete Económico en septiembre, resulta prácticamente imposible introducir cambios sustanciales.

Por ello, consideró que el grupo debe permanecer activo desde ahora y continuar sus labores a partir del uno de enero.

El desafío de equilibrar recaudación y desarrollo

Por su parte, el diputado Miguel Ángel Monraz Ibarra del PAN resaltó que sectores como el tequila, el mezcal, la cerveza, el vino y los destilados constituyen motores económicos en diversas regiones del país y generan miles de empleos.

Cheesecake decorado con frutos rojos
Cheesecake decorado con frutos rojos acompañado de un toque de mezcal en la preparación. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consideró que la mesa de trabajo representa una oportunidad para fortalecer tanto a pequeñas como a grandes empresas del sector.

La diputada Claudia Gabriela Salas Rodríguez de Movimiento Ciudadano calificó la iniciativa como un ejercicio de parlamento abierto que incorpora a la industria en el análisis y la toma de decisiones.

Desde el PT, la diputada Vanessa López Carrillo puso de relieve la relevancia de la industria del mezcal y de los pequeños y medianos productores como motores del desarrollo económico y del empleo.

El diputado Mario Calzada Mercado del PRI hizo hincapié en el crecimiento de la región vitivinícola en Querétaro y la necesidad de revisar el marco fiscal para fortalecer la competitividad del vino, el tequila, el mezcal y otras bebidas, así como su impacto en el turismo y el empleo.

El diputado Eduardo Castillo López, también de Morena, subrayó la necesidad de escuchar a los productores de mezcal, tequila, vino y cerveza, sectores clave para varios estados. Aseguró que Morena trabajará con apertura para construir un escenario de discusión rumbo a 2026.

Temas Relacionados

Bebidas alcohólicasDiputadosHaciendaMezcalTequilamexico-noticias

