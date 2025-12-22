¿Cuánto dinero le quitará el SAT a Alfredo Adame tras ganar el premio de 2 millones de pesos en La Granja VIP?

Alfredo Adame se convirtió en el ganador de La Granja VIP 2025. (La Granja VIP)

Alfredo Adame se proclamó ganador de la primera temporada de La Granja VIP, el reality de TV Azteca que mantuvo en vilo a la audiencia mexicana durante 10 semanas de aislamiento, competencias y convivencia entre celebridades.

Aunque la recompensa prometía 2 millones de pesos mexicanos, el ganador no recibirá el monto completo. El motivo: las deducciones fiscales que exige la legislación vigente.

¿Cuánto recibirá después de impuestos?

En México, cuando una persona recibe un premio como este, la ley exige pagar impuestos muy altos sobre ese dinero. Esta obligación no es opcional, y tampoco cambia aunque el premio venga de un sorteo, una rifa o un reality show de televisión.

Cuánto le queda del premio después de impuestos. REUTERS/Edgard Garrido/Ilustración

En este caso, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) realiza una retención que incluye una cuota fija y un porcentaje sobre el excedente del premio.

Para un monto de 2 millones de pesos, la cuota fija del Impuesto Sobre la Renta (ISR) es de 392,294.17 pesos. Pero ahí no termina el cálculo: lo que queda después de ese primer descuento se considera “excedente” y sobre esa suma se aplica un impuesto adicional del 34%.

Para el caso de Adame, la cuenta es así:

Premio total anunciado : 2,000,000 de pesos

Cuota fija que cobra el SAT : 392,294.17 pesos

Dinero que sobra tras ese primer recorte : 1,607,705.83 pesos

Sobre ese sobrante, el SAT se queda con el 34%: 546,619.98 pesos

Si sumas los impuestos de ambas partes, el total de lo que Adame tiene que entregar al gobierno por haber ganado el reality es de 938 mil 914 pesos con 15 centavos, ¡casi la mitad del premio!

Después de descontar todos estos impuestos, el monto neto que Alfredo Adame podrá usar como desee es de 1 millón 061 mil 085 pesos con 84 centavos.

¿Cómo fue la gran final?

Alfredo Adame y Eleazar Gómez lograron llegar hasta la recta final, pero sólo uno se llevó el gran premio. (La Granja VIP)

La gran final de La Granja VIP se celebró el 21 de diciembre de 2025, registrando más de 189 millones de votos digitales. La gala reunió a los familiares de los finalistas y recibió en el foro a todos los exparticipantes.

La tensión creció con la eliminación escalonada de los últimos contendientes: La Bea quedó en quinto lugar, Kim Shantal en el cuarto y César “Teo” Doroteo en la tercera posición, dejando la definición entre Alfredo Adame y Eleazar Gómez.

(Captura de pantalla)

El momento decisivo llegó con un despliegue nunca antes visto en la televisión mexicana: el nombre de Adame apareció en el cielo, formado por drones, confirmando así que se había convertido en el único y absoluto ganador de la competencia.

Entre celebración y emoción, Adame agradeció al público y expresó su deseo de emplear el premio para costear los estudios universitarios de su nieto.

Participantes y orden de salida

(IG: @lagranjavipmx)

La primera temporada de La Granja VIP contó con 16 concursantes. Así quedó el orden de eliminación:

Carolina Ross

Sandra Itzel

Omahi

Jawy Méndez

Manola Diez

Kike Mayagoitia

Lis Vega

Fabiola Campomanes

Sergio Mayer Mori

Alberto del Río “El Patrón”

Finalistas:

La Bea, quinto lugar

Kim Shantal, cuarto lugar

César “Teo” Doroteo, tercer lugar

Eleazar Gómez, segundo lugar

Alfredo Adame (ganador)