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ATDT: Ahome da un paso histórico con plataforma para agilizar apertura de negocios

El Ayuntamiento fue reconocido por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones por la implementación de esta herramienta

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fue reconocido por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones por la implementación de esta herramienta
Ahome implementa plataforma reconocida por la Agencia de Transformación Digital. ( X / Agencia de Transformación Digital)

Para eliminar los trámites burocráticos e impulsar la economía local, en el estado de Sinaloa, el municipio de Ahome presentó la Plataforma Nacional de Establecimientos Mercantiles, desarrollada por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), para la simplificación y digitalización de trámites para la apertura y regulación de pequeños negocios.

Con la instauración de esta plataforma nacional, el Ayuntamiento de Ahome planea facilitar los trámites a pequeños comercios estando a la vanguardia del Plan México, el cual mediante la tecnología se genera bienestar de la ciudadanía al reducir requisitos y optimizar las gestiones administrativas a los sectores productivos, especialmente a los más vulnerables.

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Durante el lanzamiento de la Plataforma Nacional de Establecimientos Mercantiles, se realizó una demostración práctica que comprobó la manera de resolver en sólo unos minutos procedimientos que antes tomaban días, incluso semanas a través de una cuenta Llave MX; acceso individual para la realización de trámites o solicitar servicios digitales gubernamentales.

Antonio Menéndez de Llano Bermúdez, presidente del Ayuntamiento de Ahome, reafirmó el compromiso de su administración con una gestión pública moderna y cercana a la gente tras el reconocimiento otorgado por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) a raíz de la implementación de la Plataforma Nacional de Establecimientos Mercantiles.

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Por su parte, Feliciano Castro Meléndrez, secretario de Economía de Sinaloa, destacó el esfuerzo del equipo técnico local y subrayó que este avance responde a las acciones inmediatas para la inversión en sectores clave como energía, infraestructura, salud y la transformación digital, paralelo al trabajo coordinado y de la voluntad política para la construcción de un gobierno más eficiente.

fue reconocido por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones por la implementación de esta herramienta
Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones brinda reconocimiento a Ahome (X / Agencia de Transformación Digital)

En cambio, Tania Torales Romero, directora de Proyectos Estratégicos Nacionales de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, explicó que esta herramienta se diseñó para orientar y resguardar a las micro, pequeñas y medianas empresas.

Detalló que el sistema prioriza los trámites y en tres sencillos movimientos mediante un diagnóstico orientado, las personas pueden generar sus avisos municipales, estatales y federales, garantizando un acompañamiento integral desde el primer instante.

¿Cuándo estará disponible la Plataforma de Establecimientos Mercantiles?

Plataforma Nacional de Establecimientos Mercantiles ya se encuentra meramente disponible y activa para facilitar las gestiones para abrir o regular un negocio. La herramienta funciona en tan sólo tres clics y reduce la burocracia, especialmente para pequeños y medianos emprendedores y se impulsa a la economía local.

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